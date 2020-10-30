Минздрав оценил необходимость лечения антибиотиками при COVID-19
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Медики слишком часто назначают пациентам с COVID-19 антибиотики, хотя при коронавирусной инфекции они не имеют эффективности, заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
"Говоря про назначение антибиотиков, сегодня у нас на самом деле происходит хаос. Назначение антибиотиков превышает все разумные пределы в десятки раз. На амбулаторном этапе назначают антибиотики почему-то сразу",- сказал Авдеев на вебинаре для региональных медиков о лечении коронавирусной инфекции.
Он отметил, что новая коронавирусная инфекция - это вирусная инфекция, антибактериальная терапия при ней не имеет никакой эффективности.
"Бактериальная суперинфекция - это достаточно редкое событие при коронавирусной инфекции. Даже в стационаре мы видим бактериальных инфекций не более 10%",- подчеркнул Авдеев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.