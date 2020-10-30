https://ria.ru/20201030/antibiotiki-1582243774.html

Минздрав оценил необходимость лечения антибиотиками при COVID-19

Минздрав оценил необходимость лечения антибиотиками при COVID-19

Медики слишком часто назначают пациентам с COVID-19 антибиотики, хотя при коронавирусной инфекции они не имеют эффективности, заявил заведующий кафедрой... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:44

2020-10-30T11:44

2020-10-30T11:44

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сергей авдеев

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Медики слишком часто назначают пациентам с COVID-19 антибиотики, хотя при коронавирусной инфекции они не имеют эффективности, заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.Он отметил, что новая коронавирусная инфекция - это вирусная инфекция, антибактериальная терапия при ней не имеет никакой эффективности.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/vaktsina-1582152287.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сергей авдеев, общество