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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201030/antibiotiki-1582243774.html
Минздрав оценил необходимость лечения антибиотиками при COVID-19
Минздрав оценил необходимость лечения антибиотиками при COVID-19
Медики слишком часто назначают пациентам с COVID-19 антибиотики, хотя при коронавирусной инфекции они не имеют эффективности, заявил заведующий кафедрой... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:44
2020-10-30T11:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сергей авдеев
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Медики слишком часто назначают пациентам с COVID-19 антибиотики, хотя при коронавирусной инфекции они не имеют эффективности, заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.Он отметил, что новая коронавирусная инфекция - это вирусная инфекция, антибактериальная терапия при ней не имеет никакой эффективности.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201029/vaktsina-1582152287.html
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коронавирус covid-19, сергей авдеев, общество

Минздрав оценил необходимость лечения антибиотиками при COVID-19

11:44 30.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Новосибирске
Автомобиль скорой помощи в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Медики слишком часто назначают пациентам с COVID-19 антибиотики, хотя при коронавирусной инфекции они не имеют эффективности, заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
"Говоря про назначение антибиотиков, сегодня у нас на самом деле происходит хаос. Назначение антибиотиков превышает все разумные пределы в десятки раз. На амбулаторном этапе назначают антибиотики почему-то сразу",- сказал Авдеев на вебинаре для региональных медиков о лечении коронавирусной инфекции.
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Минздрав опроверг сообщения о приостановке испытаний вакцины "Спутник V"
Он отметил, что новая коронавирусная инфекция - это вирусная инфекция, антибактериальная терапия при ней не имеет никакой эффективности.
"Бактериальная суперинфекция - это достаточно редкое событие при коронавирусной инфекции. Даже в стационаре мы видим бактериальных инфекций не более 10%",- подчеркнул Авдеев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сергей АвдеевОбщество
 
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