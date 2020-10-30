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https://ria.ru/20201030/antibiotik-1582291401.html
Минпромторг рекомендовал увеличить выпуск антибиотиков
Минпромторг рекомендовал увеличить выпуск антибиотиков
Минпромторг РФ рекомендовал российским фармпроизводителям увеличить выпуск противовирусных и антибактериальных препаратов, в том числе применяемых для лечения... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:52
2020-10-30T14:52
коронавирус covid-19
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
кемеровская область
экономика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ рекомендовал российским фармпроизводителям увеличить выпуск противовирусных и антибактериальных препаратов, в том числе применяемых для лечения коронавируса, говорится в сообщении ведомства.Этот вопрос обсуждался на прошедшем селекторном совещании с регионами. "Мы дали всем производителям задание скорректировать производственные планы, и они уже увеличили выпуск практически по всей номенклатуре противовирусных препаратов и антибиотиков. Это увеличение будет происходить и далее: производители будут наращивать выпуск каждый месяц", - приводятся в сообщении слова первого замминистра промышленности и торговли Сергея Цыба.Помимо этого, Минпромторг и Минздрав попросили субъекты РФ сформировать потребности в лекарствах, что поможет производителям и дистрибьюторам скорректировать свои планы для покрытия спроса. "Такие заявки будет необходимо формировать с учетом новых клинических рекомендаций от Минздрава России", - отметили в Минпромторге.На совещании также рассматривался вопрос доступности лекарств повышенного спроса и качество взаимодействия участников фармрынка с системой мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).В России с июля введена обязательная маркировка лекарств спецметками. В последнее время участники фармрынка жаловались на сбои в системе МДЛП, что приводило к задержкам с поступлением лекарств в аптеки. Глава Минпромторга Денис Мантуров в минувшую субботу сообщил, что система маркировки лекарств временно переводится на уведомительный режим работы для аптек и дистрибьюторов.Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) на совещании сообщил, что в трех аптечных сетях Кемеровской области, насчитывающих около 240 аптек, протестирован механизм упрощенного приема препаратов. Как сообщил Минпромторг, между оператором и Минздравом Кемеровской области "достигнута договоренность о предоставлении списка медицинских организаций и работающих с ними компаний-интеграторов с целью отработки процессов приема и отпуска лекарств". Отдельно ведется работа ЦРПТ с дистрибьюторами.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/antibiotiki-1582243774.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/1580055831.html
кемеровская область
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Новости
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коронавирус covid-19, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), кемеровская область, экономика

Минпромторг рекомендовал увеличить выпуск антибиотиков

14:52 30.10.2020
 
© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ рекомендовал российским фармпроизводителям увеличить выпуск противовирусных и антибактериальных препаратов, в том числе применяемых для лечения коронавируса, говорится в сообщении ведомства.
Этот вопрос обсуждался на прошедшем селекторном совещании с регионами. "Мы дали всем производителям задание скорректировать производственные планы, и они уже увеличили выпуск практически по всей номенклатуре противовирусных препаратов и антибиотиков. Это увеличение будет происходить и далее: производители будут наращивать выпуск каждый месяц", - приводятся в сообщении слова первого замминистра промышленности и торговли Сергея Цыба.
Помимо этого, Минпромторг и Минздрав попросили субъекты РФ сформировать потребности в лекарствах, что поможет производителям и дистрибьюторам скорректировать свои планы для покрытия спроса. "Такие заявки будет необходимо формировать с учетом новых клинических рекомендаций от Минздрава России", - отметили в Минпромторге.
На совещании также рассматривался вопрос доступности лекарств повышенного спроса и качество взаимодействия участников фармрынка с системой мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).
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В России с июля введена обязательная маркировка лекарств спецметками. В последнее время участники фармрынка жаловались на сбои в системе МДЛП, что приводило к задержкам с поступлением лекарств в аптеки. Глава Минпромторга Денис Мантуров в минувшую субботу сообщил, что система маркировки лекарств временно переводится на уведомительный режим работы для аптек и дистрибьюторов.
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) на совещании сообщил, что в трех аптечных сетях Кемеровской области, насчитывающих около 240 аптек, протестирован механизм упрощенного приема препаратов. Как сообщил Минпромторг, между оператором и Минздравом Кемеровской области "достигнута договоренность о предоставлении списка медицинских организаций и работающих с ними компаний-интеграторов с целью отработки процессов приема и отпуска лекарств". Отдельно ведется работа ЦРПТ с дистрибьюторами.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Коронавирус COVID-19Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Кемеровская областьЭкономика
 
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