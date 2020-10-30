https://ria.ru/20201030/antibiotik-1582291401.html

Минпромторг рекомендовал увеличить выпуск антибиотиков

Минпромторг рекомендовал увеличить выпуск антибиотиков

Минпромторг РФ рекомендовал российским фармпроизводителям увеличить выпуск противовирусных и антибактериальных препаратов, в том числе применяемых для лечения... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:52

2020-10-30T14:52

2020-10-30T14:52

коронавирус covid-19

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

кемеровская область

экономика

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ рекомендовал российским фармпроизводителям увеличить выпуск противовирусных и антибактериальных препаратов, в том числе применяемых для лечения коронавируса, говорится в сообщении ведомства.Этот вопрос обсуждался на прошедшем селекторном совещании с регионами. "Мы дали всем производителям задание скорректировать производственные планы, и они уже увеличили выпуск практически по всей номенклатуре противовирусных препаратов и антибиотиков. Это увеличение будет происходить и далее: производители будут наращивать выпуск каждый месяц", - приводятся в сообщении слова первого замминистра промышленности и торговли Сергея Цыба.Помимо этого, Минпромторг и Минздрав попросили субъекты РФ сформировать потребности в лекарствах, что поможет производителям и дистрибьюторам скорректировать свои планы для покрытия спроса. "Такие заявки будет необходимо формировать с учетом новых клинических рекомендаций от Минздрава России", - отметили в Минпромторге.На совещании также рассматривался вопрос доступности лекарств повышенного спроса и качество взаимодействия участников фармрынка с системой мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).В России с июля введена обязательная маркировка лекарств спецметками. В последнее время участники фармрынка жаловались на сбои в системе МДЛП, что приводило к задержкам с поступлением лекарств в аптеки. Глава Минпромторга Денис Мантуров в минувшую субботу сообщил, что система маркировки лекарств временно переводится на уведомительный режим работы для аптек и дистрибьюторов.Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) на совещании сообщил, что в трех аптечных сетях Кемеровской области, насчитывающих около 240 аптек, протестирован механизм упрощенного приема препаратов. Как сообщил Минпромторг, между оператором и Минздравом Кемеровской области "достигнута договоренность о предоставлении списка медицинских организаций и работающих с ними компаний-интеграторов с целью отработки процессов приема и отпуска лекарств". Отдельно ведется работа ЦРПТ с дистрибьюторами.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/antibiotiki-1582243774.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/1580055831.html

кемеровская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), кемеровская область, экономика