Минпромторг рекомендовал увеличить выпуск антибиотиков
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ рекомендовал российским фармпроизводителям увеличить выпуск противовирусных и антибактериальных препаратов, в том числе применяемых для лечения коронавируса, говорится в сообщении ведомства.
Этот вопрос обсуждался на прошедшем селекторном совещании с регионами. "Мы дали всем производителям задание скорректировать производственные планы, и они уже увеличили выпуск практически по всей номенклатуре противовирусных препаратов и антибиотиков. Это увеличение будет происходить и далее: производители будут наращивать выпуск каждый месяц", - приводятся в сообщении слова первого замминистра промышленности и торговли Сергея Цыба.
Помимо этого, Минпромторг и Минздрав попросили субъекты РФ сформировать потребности в лекарствах, что поможет производителям и дистрибьюторам скорректировать свои планы для покрытия спроса. "Такие заявки будет необходимо формировать с учетом новых клинических рекомендаций от Минздрава России", - отметили в Минпромторге.
На совещании также рассматривался вопрос доступности лекарств повышенного спроса и качество взаимодействия участников фармрынка с системой мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).
В России с июля введена обязательная маркировка лекарств спецметками. В последнее время участники фармрынка жаловались на сбои в системе МДЛП, что приводило к задержкам с поступлением лекарств в аптеки. Глава Минпромторга Денис Мантуров в минувшую субботу сообщил, что система маркировки лекарств временно переводится на уведомительный режим работы для аптек и дистрибьюторов.
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) на совещании сообщил, что в трех аптечных сетях Кемеровской области, насчитывающих около 240 аптек, протестирован механизм упрощенного приема препаратов. Как сообщил Минпромторг, между оператором и Минздравом Кемеровской области "достигнута договоренность о предоставлении списка медицинских организаций и работающих с ними компаний-интеграторов с целью отработки процессов приема и отпуска лекарств". Отдельно ведется работа ЦРПТ с дистрибьюторами.
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