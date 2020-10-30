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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201030/amerika-1582238978.html
Бутина рассказала, чем чреват недостаток наблюдателей на выборах в США
Бутина рассказала, чем чреват недостаток наблюдателей на выборах в США
Недостаточное количество международных наблюдателей на президентских выборах в США приведёт к обвинениям в фальсификации и нестабильности, а также даст почву... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:24
2020-10-30T11:24
выборы президента сша — 2020
мария бутина
сша
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Недостаточное количество международных наблюдателей на президентских выборах в США приведёт к обвинениям в фальсификации и нестабильности, а также даст почву для нарушений, заявила член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК), член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина.По ее словам, это кампания с самым низким количеством наблюдателей, в том числе со стороны ОБСЕ, которые направили в США 30 человек вместо 500. Бутина полагает, что отсутствие международных наблюдателей приведёт к двум эффектам. "Первый эффект, на мой взгляд, самый важный, что кандидаты, безусловно, будут это использовать для того, чтобы заявить, что все выборы сфальсифицированы. Ввиду того, что наблюдателей недостаточно, подтвердить или опровергнуть этот факт никто не сможет - это порождает политические спекуляции и, как следствие, нестабильность", - сказала она в ходе круглого стола в Общественной палате РФ."С другой стороны, отсутствие контроля всегда провоцирует на дополнительные нарушения. Мы уже в рамках почтового голосования видели, что происходило: бюллетени были потеряны, почтовые урны исчезали, на улицах их поджигали... И самое, пожалуй, важное с точки зрения почтового голосования - это то, что в большинстве штатов рассылка бюллетеней производилась по спискам регистрации в принудительном порядке", - добавила Бутина.По ее словам, это, в частности, увеличивает возможность похищения бюллетеней.Бутина также указала, что отличительной особенностью предвыборной кампании стала "война с Big Tech" - это компании типа Twitter, Facebook, Google, YouTube, которые сейчас заявили свою роль в политических процессах. "Сейчас мы видим, что они становятся политическими игроками, выступают в Сенате, делают соответствующие заявления и, скорее всего, в ближайшее время мы увидим их усиление как акторов политического процесса", - сказала она.Бутина также отметила, что нынешняя избирательная кампания самая дорогая в истории США и самая грязная с точки зрения компромата.Выборы президента США пройдут во вторник 3 ноября. В ходе досрочного голосования свои голоса уже отдали более 74 миллионов американцев.
https://ria.ru/20201029/propaganda-1582092795.html
https://ria.ru/20201027/amerika-1581646419.html
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мария бутина, сша, в мире

Бутина рассказала, чем чреват недостаток наблюдателей на выборах в США

11:24 30.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧлен Общественной палаты РФ, журналистка, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина
Член Общественной палаты РФ, журналистка, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Недостаточное количество международных наблюдателей на президентских выборах в США приведёт к обвинениям в фальсификации и нестабильности, а также даст почву для нарушений, заявила член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК), член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина.
По ее словам, это кампания с самым низким количеством наблюдателей, в том числе со стороны ОБСЕ, которые направили в США 30 человек вместо 500. Бутина полагает, что отсутствие международных наблюдателей приведёт к двум эффектам. "Первый эффект, на мой взгляд, самый важный, что кандидаты, безусловно, будут это использовать для того, чтобы заявить, что все выборы сфальсифицированы. Ввиду того, что наблюдателей недостаточно, подтвердить или опровергнуть этот факт никто не сможет - это порождает политические спекуляции и, как следствие, нестабильность", - сказала она в ходе круглого стола в Общественной палате РФ.
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"С другой стороны, отсутствие контроля всегда провоцирует на дополнительные нарушения. Мы уже в рамках почтового голосования видели, что происходило: бюллетени были потеряны, почтовые урны исчезали, на улицах их поджигали... И самое, пожалуй, важное с точки зрения почтового голосования - это то, что в большинстве штатов рассылка бюллетеней производилась по спискам регистрации в принудительном порядке", - добавила Бутина.
По ее словам, это, в частности, увеличивает возможность похищения бюллетеней.
Бутина также указала, что отличительной особенностью предвыборной кампании стала "война с Big Tech" - это компании типа Twitter, Facebook, Google, YouTube, которые сейчас заявили свою роль в политических процессах. "Сейчас мы видим, что они становятся политическими игроками, выступают в Сенате, делают соответствующие заявления и, скорее всего, в ближайшее время мы увидим их усиление как акторов политического процесса", - сказала она.
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Бутина также отметила, что нынешняя избирательная кампания самая дорогая в истории США и самая грязная с точки зрения компромата.
Выборы президента США пройдут во вторник 3 ноября. В ходе досрочного голосования свои голоса уже отдали более 74 миллионов американцев.
 
Выборы президента США — 2020Мария БутинаСШАВ мире
 
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