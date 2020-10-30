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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201030/aktsii-1582311609.html
СМИ: в Минске проходят незаконные акции солидарности со студентами
СМИ: в Минске проходят незаконные акции солидарности со студентами
Несанкционированные акции солидарности со студентами проходят в пятницу у ряда белорусских вузов в Минске, сообщает местный новостной портал tut.by. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:23
2020-10-30T16:23
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Несанкционированные акции солидарности со студентами проходят в пятницу у ряда белорусских вузов в Минске, сообщает местный новостной портал tut.by.По его данным, акции поддержки студентов проходит возле Белорусского государственного университета культуры и искусств, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Белорусского национального технического университета, Белорусской государственной академии искусств, Минского государственного лингвистического университета, ряда факультетов Белгосуниверситета. Согласно сообщению портала, в акциях участвуют не только студенты, но и выпускники вузов, а также родители учащихся.Ранее белорусские СМИ со ссылкой на информацию от студентов сообщили о начале процесса отчисления учащихся, которые участвовали в акциях оппозиции и бастовали, а также об увольнении отдельных преподавателей, которые высказывались в поддержку студентов. В министерстве образования РИА Новости на просьбу сообщить количество отчисленных студентов заявили, что не собирают данную информацию.Пресс-секретарь министерства образования республики Людмила Высоцкая 28 октября сообщила РИА Новости, что случаи отчисления из белорусских вузов студентов, которые ранее участвовали в протестах, носят единичный характер.До этого в ходе совещания президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участвующие в несанкционированных протестах и бастующие студенты должны быть отчислены из вузов, и поручил отправить тех, кто не хочет учиться, "кого в армию, а кого на улицу".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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минск
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

СМИ: в Минске проходят незаконные акции солидарности со студентами

16:23 30.10.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники марша пенсионеров, врачей и студентов, который прошел от Дома правительства до площади Якуба Коласа в Минске
Участники марша пенсионеров, врачей и студентов, который прошел от Дома правительства до площади Якуба Коласа в Минске - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Несанкционированные акции солидарности со студентами проходят в пятницу у ряда белорусских вузов в Минске, сообщает местный новостной портал tut.by.
По его данным, акции поддержки студентов проходит возле Белорусского государственного университета культуры и искусств, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Белорусского национального технического университета, Белорусской государственной академии искусств, Минского государственного лингвистического университета, ряда факультетов Белгосуниверситета. Согласно сообщению портала, в акциях участвуют не только студенты, но и выпускники вузов, а также родители учащихся.
Ранее белорусские СМИ со ссылкой на информацию от студентов сообщили о начале процесса отчисления учащихся, которые участвовали в акциях оппозиции и бастовали, а также об увольнении отдельных преподавателей, которые высказывались в поддержку студентов. В министерстве образования РИА Новости на просьбу сообщить количество отчисленных студентов заявили, что не собирают данную информацию.
Пресс-секретарь министерства образования республики Людмила Высоцкая 28 октября сообщила РИА Новости, что случаи отчисления из белорусских вузов студентов, которые ранее участвовали в протестах, носят единичный характер.
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
12:41Протесты в Белоруссии
Литовский вуз предоставит места отчисленным белорусским студентам
До этого в ходе совещания президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участвующие в несанкционированных протестах и бастующие студенты должны быть отчислены из вузов, и поручил отправить тех, кто не хочет учиться, "кого в армию, а кого на улицу".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
 
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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