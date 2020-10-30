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https://ria.ru/20201030/afera-1582381016.html
Сотрудников "ТНС энерго" обвинили в афере на 5,5 миллиарда рублей
Сотрудников "ТНС энерго" обвинили в афере на 5,5 миллиарда рублей
МВД возбудило дело о мошенничестве на 5,5 миллиарда рублей по данным о хищении денег компании "МРСК Центра и Приволжья", трое фигурантов арестованы, сообщает... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T21:33
2020-10-30T21:33
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. МВД возбудило дело о мошенничестве на 5,5 миллиарда рублей по данным о хищении денег компании "МРСК Центра и Приволжья", трое фигурантов арестованы, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее Тверской суд Москвы сообщал об аресте до 22 декабря заместителя гендиректора холдинга "ТНС энерго" Бориса Щурова и гендиректора холдинга Сергея Афанасьева, подозреваемых в особо крупном мошенничестве.По информации МВД, сотрудники следственного департамента ведомства совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД и СЭБ ФСБ провели более 40 обысков в жилищах и офисных помещениях в Москве, Московской и Нижегородской областях."Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в сумме более 5,5 миллиарда рублей. Изъяты документы и компьютерная техника, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В ходе проведенных мероприятий задержаны четверо фигурантов уголовного дела – София Афанасьева, Сергей Афанасьев, Борис Щуров и Джамил Дашин", - отмечается в сообщении.В МВД уточнили, что задержанные - собственники и руководители компаний ГК "ТНС Энерго", ГК "ТНС Энерго Нижний Новгород" и АО "МЭК". Они подозреваются в том, что с августа 2011 года похищали деньги от конечных потребителей электрической энергии, подлежащие оплате ПАО "МРСК Центра и Приволжья". Мошеннические действия привели к существенному увеличению тарифов для конечных потребителей, недофинансированию ремонта электросетей и оборудования, снижению надежности электроснабжения в Нижегородской области, уточнили в ведомстве.Расследование уголовного дела по признакам части 4 статьи 159 УК РФ продолжается. В МВД подчеркнули, что суд избрал в отношении Софии Афанасьевой, Сергея Афанасьева и Бориса Щурова меру пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении Джамила Дашина – в виде домашнего ареста.ПАО Группа компаний "ТНС энерго" - одна из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России, которая управляет десятью энергосбытовыми компаниями в 11 регионах Российской Федерации. Председателем совета директоров компании является президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.
https://ria.ru/20201026/batalov-1581646075.html
https://ria.ru/20201022/rosgvardiya-1580923611.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия

Сотрудников "ТНС энерго" обвинили в афере на 5,5 миллиарда рублей

21:33 30.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. МВД возбудило дело о мошенничестве на 5,5 миллиарда рублей по данным о хищении денег компании "МРСК Центра и Приволжья", трое фигурантов арестованы, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее Тверской суд Москвы сообщал об аресте до 22 декабря заместителя гендиректора холдинга "ТНС энерго" Бориса Щурова и гендиректора холдинга Сергея Афанасьева, подозреваемых в особо крупном мошенничестве.
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По информации МВД, сотрудники следственного департамента ведомства совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД и СЭБ ФСБ провели более 40 обысков в жилищах и офисных помещениях в Москве, Московской и Нижегородской областях.
"Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в сумме более 5,5 миллиарда рублей. Изъяты документы и компьютерная техника, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В ходе проведенных мероприятий задержаны четверо фигурантов уголовного дела – София Афанасьева, Сергей Афанасьев, Борис Щуров и Джамил Дашин", - отмечается в сообщении.
В МВД уточнили, что задержанные - собственники и руководители компаний ГК "ТНС Энерго", ГК "ТНС Энерго Нижний Новгород" и АО "МЭК". Они подозреваются в том, что с августа 2011 года похищали деньги от конечных потребителей электрической энергии, подлежащие оплате ПАО "МРСК Центра и Приволжья". Мошеннические действия привели к существенному увеличению тарифов для конечных потребителей, недофинансированию ремонта электросетей и оборудования, снижению надежности электроснабжения в Нижегородской области, уточнили в ведомстве.
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Расследование уголовного дела по признакам части 4 статьи 159 УК РФ продолжается. В МВД подчеркнули, что суд избрал в отношении Софии Афанасьевой, Сергея Афанасьева и Бориса Щурова меру пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении Джамила Дашина – в виде домашнего ареста.
ПАО Группа компаний "ТНС энерго" - одна из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России, которая управляет десятью энергосбытовыми компаниями в 11 регионах Российской Федерации. Председателем совета директоров компании является президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.
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