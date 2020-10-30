https://ria.ru/20201030/adygeya-1582348315.html

Адыгея дополнительно получит 103 миллиона рублей на борьбу с COVID-19

Адыгея дополнительно получит 103 миллиона рублей на борьбу с COVID-19

Адыгея получит дополнительно почти 103 миллиона рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, деньги пойдут на улучшение материально-технической... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T18:33

2020-10-30T18:33

2020-10-30T18:33

республика адыгея

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

мурат кумпилов

здоровье - общество

владимир путин

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КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Адыгея получит дополнительно почти 103 миллиона рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, деньги пойдут на улучшение материально-технической базы медучреждений, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.В среду президент РФ Владимир Путин на заседании с членами правительства поручил незамедлительно выделить регионам 10 миллиардов рублей на меры по борьбе с коронавирусом.Средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ в виде дотаций республиканскому бюджету, уточняется в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200827/adygeya-1576397482.html

https://ria.ru/20200820/dorogi-1576055720.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, мурат кумпилов, здоровье - общество, владимир путин