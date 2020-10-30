Адыгея дополнительно получит 103 миллиона рублей на борьбу с COVID-19
КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Адыгея получит дополнительно почти 103 миллиона рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, деньги пойдут на улучшение материально-технической базы медучреждений, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
В среду президент РФ Владимир Путин на заседании с членами правительства поручил незамедлительно выделить регионам 10 миллиардов рублей на меры по борьбе с коронавирусом.
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"Для Адыгеи утверждено выделение 102,9 миллиона рублей на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Решение было принято при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника... Данные средства должны быть направлены на транспортное обслуживание нуждающихся в помощи, приобретение средств индивидуальной защиты, тестов, на улучшение материально-технической базы, например, на создание дополнительных койко-мест для лечения заболевших, и другие меры по борьбе с инфекцией", - сообщает пресс-служба главы Адыгеи.
Средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ в виде дотаций республиканскому бюджету, уточняется в сообщении.
"Эти средства позволят обеспечить для жителей Адыгеи своевременную медицинскую помощь и усилить меры по профилактике и защите от заболевания", – цитирует Резника пресс-служба.
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