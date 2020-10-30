Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
https://ria.ru/20201030/adygeya-1582348315.html
Адыгея дополнительно получит 103 миллиона рублей на борьбу с COVID-19
Адыгея дополнительно получит 103 миллиона рублей на борьбу с COVID-19
Адыгея получит дополнительно почти 103 миллиона рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, деньги пойдут на улучшение материально-технической... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T18:33
2020-10-30T18:33
республика адыгея
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
мурат кумпилов
здоровье - общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150959/20/1509592071_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_da564f83d4d20036d92f5177e6a8977b.jpg
КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Адыгея получит дополнительно почти 103 миллиона рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, деньги пойдут на улучшение материально-технической базы медучреждений, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.В среду президент РФ Владимир Путин на заседании с членами правительства поручил незамедлительно выделить регионам 10 миллиардов рублей на меры по борьбе с коронавирусом.Средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ в виде дотаций республиканскому бюджету, уточняется в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200827/adygeya-1576397482.html
https://ria.ru/20200820/dorogi-1576055720.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150959/20/1509592071_217:0:2948:2048_1400x0_80_0_0_578cf0207f1255eeb33fb1b186369989.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, мурат кумпилов, здоровье - общество, владимир путин

Адыгея дополнительно получит 103 миллиона рублей на борьбу с COVID-19

18:33 30.10.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВид на город Майкоп
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Адыгея получит дополнительно почти 103 миллиона рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, деньги пойдут на улучшение материально-технической базы медучреждений, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
В среду президент РФ Владимир Путин на заседании с членами правительства поручил незамедлительно выделить регионам 10 миллиардов рублей на меры по борьбе с коронавирусом.
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 18:29
Адыгея утвердила план подготовки объектов ЖКХ и "социалки" к зиме

"Для Адыгеи утверждено выделение 102,9 миллиона рублей на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Решение было принято при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника... Данные средства должны быть направлены на транспортное обслуживание нуждающихся в помощи, приобретение средств индивидуальной защиты, тестов, на улучшение материально-технической базы, например, на создание дополнительных койко-мест для лечения заболевших, и другие меры по борьбе с инфекцией", - сообщает пресс-служба главы Адыгеи.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ в виде дотаций республиканскому бюджету, уточняется в сообщении.

"Эти средства позволят обеспечить для жителей Адыгеи своевременную медицинскую помощь и усилить меры по профилактике и защите от заболевания", – цитирует Резника пресс-служба.

Новый участок федеральной трассы Подъезд к городу Майкопу автомобильной дороги Кавказ в республике Адыгея - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 17:09Республика Адыгея
Адыгея вошла в число лидеров по реализации дорожных проектов
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Республика АдыгеяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМурат КумпиловЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
23:32Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия в Карабахе
23:30В Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
23:28СК начал проверку после ДТП с автобусом под Воронежем
23:21Трамп выразил соболезнования Макрону из-за нападений во Франции
23:20В Турции число погибших после землетрясения возросло до 17
Лента новостейМолния