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https://ria.ru/20201030/acdc-1582059210.html
Музыканты AC/DC рассказали о новом альбоме группы
Музыканты AC/DC рассказали о новом альбоме группы
Гитарист AC/DC Ангус Янг, вокалист Брайан Джонсон и басист Клифф Уильямс рассказали изданию NME о новом альбоме прославленного коллектива. Релиз "Power Up"... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T02:48
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культура
брайан джонсон
музыка
новости культуры
фил радд
ac/dc
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Гитарист AC/DC Ангус Янг, вокалист Брайан Джонсон и басист Клифф Уильямс рассказали изданию NME о новом альбоме прославленного коллектива. Релиз "Power Up" запланирован на 13 ноября.По словам Ангуса, огромное влияние на пластинку оказал его брат и один из основателей AC/DC Малькольм Янг, скончавшийся в 2017 году. "Он был с группой с самого начала, и именно он меня пригласил", — рассказал гитарист, уточнив, что в новой работе есть музыкальные идеи Малькольма. Запись этого альбома сама по себе — уже достижение. Многие поклонники считали, что после последних гастролей 2016 года коллектив уже не будет больше выступать. Тем более, что барабанщику Филу Радду предъявили обвинения в распространении наркотиков и угрозе убийством, у вокалиста Брайана Джонсона начались серьезные проблемы со слухом, а басист Клифф Уильямс просто решил, что ему пора уйти со сцены.Однако через четыре года они смогли преодолеть многочисленные сложности и найти в себе силы воссоединиться в студии звукозаписи. "Этот год был сложным временем для всех, тем не менее, наш альбом отражает настоящую силу рок-н-ролла. Ничто другое не может быть настолько мощным. Сейчас много слащавой музыки с кучей певцов и танцоров на сцене. Приятно, что у нас есть старый добрый рок-н-ролл", — поделился Брайан Джонсон.Музыканты группы настаивают на том, что их новая работа — посвящение памяти Малькольма Янга."Его смерть была для нас большим ударом. Когда я играю, мне кажется, что он рядом. Смешно сказать, но, я чувствую, как он со мной общается", поделился Ангус Янг.Клифф Уильямс добавил, что основной причиной его возвращения к работе была именно возможность отдать музыкальную дань памяти Малькольму.
https://ria.ru/20201028/acdc-1581724583.html
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брайан джонсон, музыка, новости культуры, фил радд, ac/dc

Музыканты AC/DC рассказали о новом альбоме группы

02:48 30.10.2020 (обновлено: 02:53 30.10.2020)
 
© AC/DCМузыканты группы AC/DC Ангус Янг и Брайан Джонсон
Музыканты группы AC/DC Ангус Янг и Брайан Джонсон - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© AC/DC
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Гитарист AC/DC Ангус Янг, вокалист Брайан Джонсон и басист Клифф Уильямс рассказали изданию NME о новом альбоме прославленного коллектива. Релиз "Power Up" запланирован на 13 ноября.
По словам Ангуса, огромное влияние на пластинку оказал его брат и один из основателей AC/DC Малькольм Янг, скончавшийся в 2017 году.
"Он был с группой с самого начала, и именно он меня пригласил", — рассказал гитарист, уточнив, что в новой работе есть музыкальные идеи Малькольма.
Запись этого альбома сама по себе — уже достижение. Многие поклонники считали, что после последних гастролей 2016 года коллектив уже не будет больше выступать. Тем более, что барабанщику Филу Радду предъявили обвинения в распространении наркотиков и угрозе убийством, у вокалиста Брайана Джонсона начались серьезные проблемы со слухом, а басист Клифф Уильямс просто решил, что ему пора уйти со сцены.
Однако через четыре года они смогли преодолеть многочисленные сложности и найти в себе силы воссоединиться в студии звукозаписи.
"Этот год был сложным временем для всех, тем не менее, наш альбом отражает настоящую силу рок-н-ролла. Ничто другое не может быть настолько мощным. Сейчас много слащавой музыки с кучей певцов и танцоров на сцене. Приятно, что у нас есть старый добрый рок-н-ролл", — поделился Брайан Джонсон.
Музыканты группы настаивают на том, что их новая работа — посвящение памяти Малькольма Янга.
"Его смерть была для нас большим ударом. Когда я играю, мне кажется, что он рядом. Смешно сказать, но, я чувствую, как он со мной общается", поделился Ангус Янг.
Клифф Уильямс добавил, что основной причиной его возвращения к работе была именно возможность отдать музыкальную дань памяти Малькольму.
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