https://ria.ru/20201030/acdc-1582059210.html

Музыканты AC/DC рассказали о новом альбоме группы

Музыканты AC/DC рассказали о новом альбоме группы

Гитарист AC/DC Ангус Янг, вокалист Брайан Джонсон и басист Клифф Уильямс рассказали изданию NME о новом альбоме прославленного коллектива. Релиз "Power Up"... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T02:48

2020-10-30T02:48

2020-10-30T02:53

культура

брайан джонсон

музыка

новости культуры

фил радд

ac/dc

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Гитарист AC/DC Ангус Янг, вокалист Брайан Джонсон и басист Клифф Уильямс рассказали изданию NME о новом альбоме прославленного коллектива. Релиз "Power Up" запланирован на 13 ноября.По словам Ангуса, огромное влияние на пластинку оказал его брат и один из основателей AC/DC Малькольм Янг, скончавшийся в 2017 году. "Он был с группой с самого начала, и именно он меня пригласил", — рассказал гитарист, уточнив, что в новой работе есть музыкальные идеи Малькольма. Запись этого альбома сама по себе — уже достижение. Многие поклонники считали, что после последних гастролей 2016 года коллектив уже не будет больше выступать. Тем более, что барабанщику Филу Радду предъявили обвинения в распространении наркотиков и угрозе убийством, у вокалиста Брайана Джонсона начались серьезные проблемы со слухом, а басист Клифф Уильямс просто решил, что ему пора уйти со сцены.Однако через четыре года они смогли преодолеть многочисленные сложности и найти в себе силы воссоединиться в студии звукозаписи. "Этот год был сложным временем для всех, тем не менее, наш альбом отражает настоящую силу рок-н-ролла. Ничто другое не может быть настолько мощным. Сейчас много слащавой музыки с кучей певцов и танцоров на сцене. Приятно, что у нас есть старый добрый рок-н-ролл", — поделился Брайан Джонсон.Музыканты группы настаивают на том, что их новая работа — посвящение памяти Малькольма Янга."Его смерть была для нас большим ударом. Когда я играю, мне кажется, что он рядом. Смешно сказать, но, я чувствую, как он со мной общается", поделился Ангус Янг.Клифф Уильямс добавил, что основной причиной его возвращения к работе была именно возможность отдать музыкальную дань памяти Малькольму.

https://ria.ru/20201028/acdc-1581724583.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брайан джонсон, музыка, новости культуры, фил радд, ac/dc