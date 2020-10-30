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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201030/aborty-1582318179.html
В РПЦ поддержали идею оценить работу медиков по профилактике абортов
В РПЦ поддержали идею оценить работу медиков по профилактике абортов
В России нужно построить систему государственной поддержки женщин в кризисной ситуации, поэтому в Русской православной церкви поддерживают идею оценить работу... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:48
2020-10-30T16:48
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
александр студеникин
здоровье - общество
русская православная церковь
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. В России нужно построить систему государственной поддержки женщин в кризисной ситуации, поэтому в Русской православной церкви поддерживают идею оценить работу медорганизаций по профилактике абортов, следует из заявления руководителя направления защиты материнства Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Марии Студеникиной.Президент РФ Владимир Путин 26 октября поручил кабмину совместно с рабочей группой Госсовета оценить эффективность работы медорганизаций по профилактике абортов и доложить о результатах до 1 мая - соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. В частности, предполагается оценить качество оказания правовой, психологической и медико-санитарной помощи беременным женщинам, осуществляемой за счет финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг в пределах средств родового сертификата, и разработать меры, направленные на повышение эффективности такой работы."Профилактика абортов – это, по сути, спасение жизней детей, и очень хорошо, что эта тема стала приоритетной на самом высоком уровне. &lt;…&gt; В целом очевидно, что не хватает комплексной системы государственной поддержки женщин в кризисной ситуации", - сказала Студеникина, заявление которой опубликовано на сайте Русской православной церкви.В частности, Студеникина отметила дефицит специалистов по доабортному консультированию, поскольку "мало учебных заведений готовят таких специалистов". Также, по ее словам, в России "многие ставки психологов и социальных работников в женских консультациях не заполнены", часто они "получают мизерные зарплаты и устроены на 0,25 ставки". Она обратила внимание, что в этих условиях специалисты даже не успевают побеседовать с женщиной перед абортом, несмотря на то, что "зачастую правильно построенный диалог с мамой является самой результативной мерой в спасении жизни малыша"."Крайне важно повысить квалификацию специалистов по доабортному консультированию, заполнить пустующие ставки психологов и социальных работников, предоставить им достойную оплату, организовать кабинеты медико-социальной помощи там, где они отсутствуют", - заявила Студеникина.Также представитель Церкви предложила утвердить регламент общения врача с беременной женщиной, чтобы "избежать психологического давления или склонения женщины к аборту" и отслеживать, как исполняется положение приказа Минздрава №572н о направлении женщины перед абортом к психологу и норм ФЗ "Об основах охраны здоровья" о "времени тишины".Кроме того, по ее словам, на упаковках гормональных средств абортивного действия необходимо нанести маркировку "чтобы женщина была информирована: принимаемая таблетка приведет к убийству зачатого ею ребенка".
https://ria.ru/20201030/aborty-polsha-1582109898.html
https://ria.ru/20200615/1572937101.html
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религия, московский патриархат, александр студеникин, здоровье - общество, русская православная церковь, владимир путин, общество

В РПЦ поддержали идею оценить работу медиков по профилактике абортов

16:48 30.10.2020
 
© Фото : АНО "За жизнь"Коробки с регионами, где собраны подписи за запрет абортов
Коробки с регионами, где собраны подписи за запрет абортов - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : АНО "За жизнь"
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. В России нужно построить систему государственной поддержки женщин в кризисной ситуации, поэтому в Русской православной церкви поддерживают идею оценить работу медорганизаций по профилактике абортов, следует из заявления руководителя направления защиты материнства Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Марии Студеникиной.
Президент РФ Владимир Путин 26 октября поручил кабмину совместно с рабочей группой Госсовета оценить эффективность работы медорганизаций по профилактике абортов и доложить о результатах до 1 мая - соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. В частности, предполагается оценить качество оказания правовой, психологической и медико-санитарной помощи беременным женщинам, осуществляемой за счет финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг в пределах средств родового сертификата, и разработать меры, направленные на повышение эффективности такой работы.
Акция против запрета абортов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
08:00
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"Профилактика абортов – это, по сути, спасение жизней детей, и очень хорошо, что эта тема стала приоритетной на самом высоком уровне. <…> В целом очевидно, что не хватает комплексной системы государственной поддержки женщин в кризисной ситуации", - сказала Студеникина, заявление которой опубликовано на сайте Русской православной церкви.
В частности, Студеникина отметила дефицит специалистов по доабортному консультированию, поскольку "мало учебных заведений готовят таких специалистов". Также, по ее словам, в России "многие ставки психологов и социальных работников в женских консультациях не заполнены", часто они "получают мизерные зарплаты и устроены на 0,25 ставки". Она обратила внимание, что в этих условиях специалисты даже не успевают побеседовать с женщиной перед абортом, несмотря на то, что "зачастую правильно построенный диалог с мамой является самой результативной мерой в спасении жизни малыша".
"Крайне важно повысить квалификацию специалистов по доабортному консультированию, заполнить пустующие ставки психологов и социальных работников, предоставить им достойную оплату, организовать кабинеты медико-социальной помощи там, где они отсутствуют", - заявила Студеникина.
Также представитель Церкви предложила утвердить регламент общения врача с беременной женщиной, чтобы "избежать психологического давления или склонения женщины к аборту" и отслеживать, как исполняется положение приказа Минздрава №572н о направлении женщины перед абортом к психологу и норм ФЗ "Об основах охраны здоровья" о "времени тишины".
Кроме того, по ее словам, на упаковках гормональных средств абортивного действия необходимо нанести маркировку "чтобы женщина была информирована: принимаемая таблетка приведет к убийству зачатого ею ребенка".
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич на пленарном заседании Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 15.06.2020
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