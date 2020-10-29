https://ria.ru/20201029/zvonki-1582009396.html

Эксперт объяснил, кто и зачем звонит вам с вашего номера телефона

Это нехитрый трюк мошенников – обычно люди, которые видят звонок со своего же номера, удивляются и берут трубку, чтобы узнать, кто с ними разговаривает... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T03:11

2020-10-29T03:11

2020-10-29T03:11

сергей бодров

россия

мошенничество

роскачество

общество

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Кто и зачем звонит вам с вашего номера телефона?

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<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости.</strong> Это нехитрый трюк мошенников – обычно люди, которые видят звонок со своего же номера, удивляются и берут трубку, чтобы узнать, кто с ними разговаривает. Технически это сделать довольно просто, а внимание жертвы почти гарантировано, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201029/832235655.html" target="_blank">Прайм</a>" менеджер проектов Центра цифровой экспертизы <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> Сергей Бодров.Для того, чтобы не допустить общения с мошенниками, которые стремятся присвоить ваши деньги, следует запомнить несколько вещей. Самое главное – не перезванивать на незнакомые номера, даже если это якобы ваш номер. Кроме того, стоит установить программу-определитель номера. Она с высокой долей вероятности позволяет определить, что на самом деле вам звонит мошенник или телемаркетолог."Также, если вас по телефону просят продиктовать какие-либо данные, относящиеся к вашей банковской карте (тем более, если торопят и пугают тем, что вас взломали и вот-вот украдут деньги), кладите трубку и перезванивайте в банк сами, набирая написанный на карте номер вручную", — заключил Бодров.

https://ria.ru/20201024/moshennik-1581292247.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей бодров, россия, мошенничество, роскачество, общество