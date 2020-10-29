Посольство России получило права на могилу Рихарда Зорге в Японии
07:10 29.10.2020 (обновлено: 07:40 29.10.2020)
ТОКИО, 29 окт - РИА Новости. Посольство России в 2020 году получило права на могилу захороненного в Японии легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, сообщил в четверг военный атташе РФ в Токио Сергей Шашков.
Выступая на церемонии по случаю 125-летия со дня рождения героя Советского Союза Зорге на пригородном кладбище Тама в Токио, Шашков рассказал собравшимся там послам стран СНГ о том, что после смерти гражданской жены разведчика Ханако Исии, которая ухаживала за могилой, права перешли ее племяннице, которая скончалась в позапрошлом году.
"В этом году после определенных юридических процедур наследники Ханако Исии составили завещание о передаче прав на эту могилу посольству России в Японии. Поэтому теперь за эту могилу мы полностью несем ответственность", - сказал Шашков.
"К сожалению, в последнее время в некоторых странах Запада и отдельных бывших советских республиках, ныне независимых государствах, активизировались попытки переписать историю", - заявил на церемонии у могилы посол РФ Михаил Галузин. По его словам, "таким попыткам необходимо давать самый жесткий отпор".
В церемонии приняли участие послы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Как отметил Галузин, Зорге защищал свободу и независимость каждой из республик бывшего СССР.
У могилы Зорге был выставлен почетный караул, возложены венок и живые цветы, поставлена символическая чарка водки с пирожком сверху.
18 октября 2019, 03:00АкцентыГениальный разведчик и любовник: интимные тайны Рихарда ЗоргеПолицейские ворвались в дом – он не удивился. Был одет, держался спокойно; когда обыскивали – иронично улыбался. Через 10 минут его привезли в участок. Впереди были три года тюрьмы, допросы с пытками, казнь через повешение. 18 октября 1941 года в Токио арестовали Рихарда Зорге.
Рихард Зорге - легендарный разведчик, который работал в Японии под агентурными псевдонимами "Рамзай" и "Инсон". Он смог получить точную дату нападения нацистской Германии на Советский Союз, а в сентябре 1941 года передал о том, что Япония не будет вступать в войну на стороне Германии, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы осенью 1941 года. Он передавал свои радиограммы практически через день, работая в Японии с 1933 года в качестве корреспондента немецких газет. Зорге арестовали в 1941 году, а в 1944 году он был казнен и похоронен в братской могиле.
Гражданская жена или, как говорят японцы, "японская" жена Ханако Исии пять лет добивалась от оккупационных властей разрешения на эксгумацию. В 1949 году она опознала по останкам Рихарда Зорге и перезахоронила на кладбище Тама, арендовав участок на собственные деньги. В 1956 году Исии вместе с соратниками установили скромный камень серого цвета на могиле Зорге, где по-японски было написано, что там лежит герой войны, отдавший жизнь в борьбе за мир.
В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание героя Советского Союза, и в 1966 году при помощи посольства СССР в Японии была установлена плита из черного гранита, а справа и слева - две другие плиты. Слева перечислены все соратники Зорге с датами смерти, а справа серая гранитная плита фактически повторяет ту первоначальную плиту, которую установила Харако Исии. Сама Ханако Исии умерла в 2000 году и до своей смерти ухаживала за этой могилой. Урна с ее прахом находится на могиле Зорге - перед овальным камнем на мраморной плите.
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