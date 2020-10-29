https://ria.ru/20201029/zima-1582065790.html
Синоптики рассказали, какой будет зима в Москве
Синоптики рассказали, какой будет зима в Москве
Зима в Москве будет мягкая, температура будет превышать норму на несколько градусов, аномальным по теплу станет январь, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:44
2020-10-29T12:44
2020-10-29T12:50
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Зима в Москве будет мягкая, температура будет превышать норму на несколько градусов, аномальным по теплу станет январь, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ноябрь будет на 1,5 – 2 градуса выше нормы с ощутимым дефицитом осадков. Декабрь – на 2,5 – 3 градуса теплее нормы, по осадкам должны укладываться в климатическую норму. Январь меня больше всего беспокоит, он внесет значимую аномалию тепла, как минимум выше нормы на 3,5-4 градуса, причем в эпицентре тепла окажется Центральная Россия", - рассказал Тишковец.При этом синоптик отметил, что ждать повтора прошлой рекордно тёплой зимы вряд ли стоит. "Тем не менее превышение на 3,5-4 градуса, а то и выше, говорит о том, что это будет много периодов с оттепелями, с таянием снега и очень мягкий вариант зимы. Хотя по осадкам должна быть норма. И февраль выше нормы на 3 градуса. Зимний сезон будет подтверждать тренд на особый вклад на глобальное потепление, зима в этом смысле более аномалийна в тепловом варианте, чем летний период", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20201029/prognoz-1582062178.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр "фобос", москва, общество
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости.
Зима в Москве
будет мягкая, температура будет превышать норму на несколько градусов, аномальным по теплу станет январь, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"Ноябрь будет на 1,5 – 2 градуса выше нормы с ощутимым дефицитом осадков. Декабрь – на 2,5 – 3 градуса теплее нормы, по осадкам должны укладываться в климатическую норму. Январь меня больше всего беспокоит, он внесет значимую аномалию тепла, как минимум выше нормы на 3,5-4 градуса, причем в эпицентре тепла окажется Центральная Россия", - рассказал Тишковец.
При этом синоптик отметил, что ждать повтора прошлой рекордно тёплой зимы вряд ли стоит. "Тем не менее превышение на 3,5-4 градуса, а то и выше, говорит о том, что это будет много периодов с оттепелями, с таянием снега и очень мягкий вариант зимы. Хотя по осадкам должна быть норма. И февраль выше нормы на 3 градуса. Зимний сезон будет подтверждать тренд на особый вклад на глобальное потепление, зима в этом смысле более аномалийна в тепловом варианте, чем летний период", - добавил Тишковец.