https://ria.ru/20201029/zima-1582065790.html

Синоптики рассказали, какой будет зима в Москве

Синоптики рассказали, какой будет зима в Москве

Зима в Москве будет мягкая, температура будет превышать норму на несколько градусов, аномальным по теплу станет январь, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T12:44

2020-10-29T12:44

2020-10-29T12:50

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Зима в Москве будет мягкая, температура будет превышать норму на несколько градусов, аномальным по теплу станет январь, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ноябрь будет на 1,5 – 2 градуса выше нормы с ощутимым дефицитом осадков. Декабрь – на 2,5 – 3 градуса теплее нормы, по осадкам должны укладываться в климатическую норму. Январь меня больше всего беспокоит, он внесет значимую аномалию тепла, как минимум выше нормы на 3,5-4 градуса, причем в эпицентре тепла окажется Центральная Россия", - рассказал Тишковец.При этом синоптик отметил, что ждать повтора прошлой рекордно тёплой зимы вряд ли стоит. "Тем не менее превышение на 3,5-4 градуса, а то и выше, говорит о том, что это будет много периодов с оттепелями, с таянием снега и очень мягкий вариант зимы. Хотя по осадкам должна быть норма. И февраль выше нормы на 3 градуса. Зимний сезон будет подтверждать тренд на особый вклад на глобальное потепление, зима в этом смысле более аномалийна в тепловом варианте, чем летний период", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20201029/prognoz-1582062178.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр "фобос", москва, общество