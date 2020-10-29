https://ria.ru/20201029/zhurnal-1582074995.html

В Кремле заявили, что в России не появится подобный Charlie Hebdo журнал

В Кремле заявили, что в России не появится подобный Charlie Hebdo журнал

В Кремле уверены, что в России не мог бы появиться такой журнал, как Charlie Hebdo, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:22

2020-10-29T13:22

2020-10-29T15:03

эммануэль макрон

убийство учителя во франции

charlie hebdo

дмитрий песков

франция

в мире

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Кремле уверены, что в России не мог бы появиться такой журнал, как Charlie Hebdo, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя всплеск насилия во Франции из-за карикатур на пророка Мухаммеда.Он призвал не забывать, что в России живет около 20 миллионов мусульман, хотя преобладающей религией остается христианство."Собственно, уникальность нашей страны как раз в многонациональности и многоконфессиональности. И все конфессии живут в полном уважении друг к другу. И поэтому существование такого издания у нас абсолютно невозможно, в том числе и с учетом нашего действующего законодательства", — добавил пресс-секретарь.Журналисты поинтересовались, допустимо ли, по мнению Кремля, делать карикатуры на Бога, но Песков на этот вопрос отвечать не стал.При этом пресс-секретарь подчеркнул, что оскорблять чувства верующих недопустимо, как и недопустимо убивать людей. "И то и другое недопустимо абсолютно", — заключил Песков.Тема карикатур Charlie Hebdo вновь стала актуальной после трагедии в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. Там 16 октября 18-летний экстремист обезглавил учителя истории Самюэля Пати. Как сообщается, убийство связано с тем, что учитель показывал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это преступление террористическим актом. По его словам, Франция не откажется от публикации таких карикатур и усилит борьбу с религиозным сепаратизмом. Кроме того, он призвал "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и ужесточить контроль за финансированием мечетей.Заявление французского президента вызвало возмущение в исламском мире.

https://ria.ru/20201028/erdogan-1581951445.html

https://ria.ru/20201021/frantsiya-1580794682.html

франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, убийство учителя во франции, charlie hebdo, дмитрий песков, франция, в мире