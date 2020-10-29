https://ria.ru/20201029/zhurnal-1582074995.html
В Кремле заявили, что в России не появится подобный Charlie Hebdo журнал
В Кремле заявили, что в России не появится подобный Charlie Hebdo журнал
В Кремле уверены, что в России не мог бы появиться такой журнал, как Charlie Hebdo, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:22
2020-10-29T13:22
2020-10-29T15:03
эммануэль макрон
убийство учителя во франции
charlie hebdo
дмитрий песков
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148594/01/1485940173_0:371:2981:2048_1400x0_80_0_0_eae41ce1a7cb5b4858c2e917c7f4512c.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Кремле уверены, что в России не мог бы появиться такой журнал, как Charlie Hebdo, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя всплеск насилия во Франции из-за карикатур на пророка Мухаммеда.Он призвал не забывать, что в России живет около 20 миллионов мусульман, хотя преобладающей религией остается христианство."Собственно, уникальность нашей страны как раз в многонациональности и многоконфессиональности. И все конфессии живут в полном уважении друг к другу. И поэтому существование такого издания у нас абсолютно невозможно, в том числе и с учетом нашего действующего законодательства", — добавил пресс-секретарь.Журналисты поинтересовались, допустимо ли, по мнению Кремля, делать карикатуры на Бога, но Песков на этот вопрос отвечать не стал.При этом пресс-секретарь подчеркнул, что оскорблять чувства верующих недопустимо, как и недопустимо убивать людей. "И то и другое недопустимо абсолютно", — заключил Песков.Тема карикатур Charlie Hebdo вновь стала актуальной после трагедии в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. Там 16 октября 18-летний экстремист обезглавил учителя истории Самюэля Пати. Как сообщается, убийство связано с тем, что учитель показывал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это преступление террористическим актом. По его словам, Франция не откажется от публикации таких карикатур и усилит борьбу с религиозным сепаратизмом. Кроме того, он призвал "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и ужесточить контроль за финансированием мечетей.Заявление французского президента вызвало возмущение в исламском мире.
https://ria.ru/20201028/erdogan-1581951445.html
https://ria.ru/20201021/frantsiya-1580794682.html
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/148594/01/1485940173_250:0:2981:2048_1400x0_80_0_0_75fd0d2ed38810780f1b0d4f0fc988d5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, убийство учителя во франции, charlie hebdo, дмитрий песков, франция, в мире
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
В Кремле уверены, что в России не мог бы появиться такой журнал, как Charlie Hebdo, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, комментируя всплеск насилия во Франции из-за карикатур на пророка Мухаммеда.
Он призвал не забывать, что в России живет около 20 миллионов мусульман, хотя преобладающей религией остается христианство.
"Собственно, уникальность нашей страны как раз в многонациональности и многоконфессиональности. И все конфессии живут в полном уважении друг к другу. И поэтому существование такого издания у нас абсолютно невозможно, в том числе и с учетом нашего действующего законодательства", — добавил пресс-секретарь.
Журналисты поинтересовались, допустимо ли, по мнению Кремля, делать карикатуры на Бога, но Песков на этот вопрос отвечать не стал.
"Дело в том, что это настолько сложная субстанция, что участвовать в ее обсуждении с какой-то официальной позицией невозможно", — пояснил он.
При этом пресс-секретарь подчеркнул, что оскорблять чувства верующих недопустимо, как и недопустимо убивать людей.
"И то и другое недопустимо абсолютно", — заключил Песков.
Тема карикатур Charlie Hebdo вновь стала актуальной после трагедии в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. Там 16 октября 18-летний экстремист обезглавил учителя истории Самюэля Пати. Как сообщается, убийство связано с тем, что учитель показывал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.
Президент Франции Эммануэль Макрон
назвал это преступление террористическим актом. По его словам, Франция не откажется от публикации таких карикатур и усилит борьбу с религиозным сепаратизмом. Кроме того, он призвал "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и ужесточить контроль за финансированием мечетей.
Заявление французского президента вызвало возмущение в исламском мире.