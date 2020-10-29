https://ria.ru/20201029/zhizn-1582042283.html
Минздрав оценил возможность увеличения продолжительности жизни россиян
Минздрав оценил возможность увеличения продолжительности жизни россиян
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан России до 78 лет – это амбициозная, но достижимая задача, заявил заместитель министра здравоохранения... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T10:46
2020-10-29T10:46
2020-10-29T10:46
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571997337_0:317:3077:2048_1400x0_80_0_0_b194118cb023dc4138fe0dc737c3a9ff.jpg
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан России до 78 лет – это амбициозная, но достижимая задача, заявил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Евгений Камкин.Он отметил, что увеличение доли граждан старшего трудоспособного возраста в структуре населения страны требует своевременной перестройки всей системы здравоохранения с акцентом на ранее выявление возраст-ассоциированных заболеваний и факторов риска их развития.
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571997337_202:0:2933:2048_1400x0_80_0_0_126f843500ce519635c6a9ddfa562412.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество