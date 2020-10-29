https://ria.ru/20201029/zhizn-1582042283.html

Минздрав оценил возможность увеличения продолжительности жизни россиян

Минздрав оценил возможность увеличения продолжительности жизни россиян

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан России до 78 лет – это амбициозная, но достижимая задача, заявил заместитель министра здравоохранения... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T10:46

2020-10-29T10:46

2020-10-29T10:46

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан России до 78 лет – это амбициозная, но достижимая задача, заявил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Евгений Камкин.Он отметил, что увеличение доли граждан старшего трудоспособного возраста в структуре населения страны требует своевременной перестройки всей системы здравоохранения с акцентом на ранее выявление возраст-ассоциированных заболеваний и факторов риска их развития.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество