Минюст не знает, жаловались ли на Россию в ЕСПЧ из-за мер по COVID-19
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Министерство юстиции РФ пока не располагает сведениями о жалобах в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на ограничительные меры, введенные в России из-за распространения коронавируса, сообщил РИА Новости Уполномоченный РФ при ЕСПЧ – замминистра юстиции России Михаил Гальперин.
"Если и были, мы о таких жалобах пока ничего не знаем. До подачи жалобы в ЕСПЧ дело должно пройти несколько инстанций в российских судах, затем заявление обрабатывается секретариатом Европейского суда, после чего, если жалоба не является явно необоснованной (к этой категории ЕСПЧ относит около 90% всех подаваемых жалоб), о ней официально уведомляют государство для подготовки позиции", - сказал Гальперин в интервью РИА Новости.
По его словам, для ЕСПЧ правовая оценка примененных в рамках борьбы с пандемией мер станет "серьезным вызовом", так как судьям будет тяжело оценить соразмерность той или иной меры в условиях, "когда тысячи врачей и ученых во всем мире пока не смогли со стопроцентной уверенностью сказать правительствам, как нужно бороться с вирусом, как спасти миллионы жизней".