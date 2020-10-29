https://ria.ru/20201029/zhaloby-1582016979.html

Минюст не знает, жаловались ли на Россию в ЕСПЧ из-за мер по COVID-19

Министерство юстиции РФ пока не располагает сведениями о жалобах в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на ограничительные меры, введенные в России из-за... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T04:09

2020-10-29T04:09

2020-10-29T04:09

россия

михаил гальперин

европейский суд по правам человека

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости.</strong> Министерство юстиции РФ пока не располагает сведениями о жалобах в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на ограничительные меры, введенные в России из-за распространения коронавируса, сообщил РИА Новости Уполномоченный РФ при ЕСПЧ – замминистра юстиции России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Galperin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Гальперин</a>.По его словам, для <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sud_po_pravam_ch" target="_blank">ЕСПЧ</a> правовая оценка примененных в рамках борьбы с пандемией мер станет "серьезным вызовом", так как судьям будет тяжело оценить соразмерность той или иной меры в условиях, "когда тысячи врачей и ученых во всем мире пока не смогли со стопроцентной уверенностью сказать правительствам, как нужно бороться с вирусом, как спасти миллионы жизней".

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил гальперин, европейский суд по правам человека, москва, общество