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Минюст не знает, жаловались ли на Россию в ЕСПЧ из-за мер по COVID-19
Министерство юстиции РФ пока не располагает сведениями о жалобах в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на ограничительные меры, введенные в России из-за... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T04:09
2020-10-29T04:09
россия
михаил гальперин
европейский суд по правам человека
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости.</strong> Министерство юстиции РФ пока не располагает сведениями о жалобах в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на ограничительные меры, введенные в России из-за распространения коронавируса, сообщил РИА Новости Уполномоченный РФ при ЕСПЧ – замминистра юстиции России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Galperin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Гальперин</a>.По его словам, для <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sud_po_pravam_ch" target="_blank">ЕСПЧ</a> правовая оценка примененных в рамках борьбы с пандемией мер станет "серьезным вызовом", так как судьям будет тяжело оценить соразмерность той или иной меры в условиях, "когда тысячи врачей и ученых во всем мире пока не смогли со стопроцентной уверенностью сказать правительствам, как нужно бороться с вирусом, как спасти миллионы жизней".
россия
москва
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россия, михаил гальперин, европейский суд по правам человека, москва, общество

Минюст не знает, жаловались ли на Россию в ЕСПЧ из-за мер по COVID-19

04:09 29.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Министерство юстиции РФ пока не располагает сведениями о жалобах в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на ограничительные меры, введенные в России из-за распространения коронавируса, сообщил РИА Новости Уполномоченный РФ при ЕСПЧ – замминистра юстиции России Михаил Гальперин.
"Если и были, мы о таких жалобах пока ничего не знаем. До подачи жалобы в ЕСПЧ дело должно пройти несколько инстанций в российских судах, затем заявление обрабатывается секретариатом Европейского суда, после чего, если жалоба не является явно необоснованной (к этой категории ЕСПЧ относит около 90% всех подаваемых жалоб), о ней официально уведомляют государство для подготовки позиции", - сказал Гальперин в интервью РИА Новости.
По его словам, для ЕСПЧ правовая оценка примененных в рамках борьбы с пандемией мер станет "серьезным вызовом", так как судьям будет тяжело оценить соразмерность той или иной меры в условиях, "когда тысячи врачей и ученых во всем мире пока не смогли со стопроцентной уверенностью сказать правительствам, как нужно бороться с вирусом, как спасти миллионы жизней".
 
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РоссияМихаил ГальперинЕвропейский суд по правам человекаМоскваОбщество
 
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