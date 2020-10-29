https://ria.ru/20201029/zelenskiy-1582096316.html

Зеленский поручил создать на Украине ракетный носитель легкого класса

Зеленский поручил создать на Украине ракетный носитель легкого класса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать ракетный носитель легкого класса до конца его срока на посту главы государства — до марта 2024 года, заявил РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:46

2020-10-29T14:46

2020-10-29T16:59

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577397047_0:236:3154:2010_1400x0_80_0_0_b4672772f670c4f01b3f76d118b430e8.jpg

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать ракетный носитель легкого класса до конца его срока на посту главы государства — до марта 2024 года, заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.Ранее Украина и Китайская Народная Республика (КНР) подписали программу о сотрудничестве в области космоса на 2021-2025 годы, которая включает в себя 69 совместных проектов на 70 миллионов долларов.При этом он уточнил, что Зеленский хочет, чтобы такой ракетный носитель был создан на Украине до окончания срока его работы на посту президента. "Он хочет, чтобы при его каденции (до марта 2024 года. — Прим. ред.) это случилось", — сказал Уруский.Он также уточнил, что инвесторами проекта могут быть как частные лица, так и иностранные государства.

https://ria.ru/20201028/donbass-1581991528.html

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, в мире