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Зеленский поручил создать на Украине ракетный носитель легкого класса
Зеленский поручил создать на Украине ракетный носитель легкого класса
Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать ракетный носитель легкого класса до конца его срока на посту главы государства — до марта 2024 года, заявил РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:46
2020-10-29T16:59
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать ракетный носитель легкого класса до конца его срока на посту главы государства — до марта 2024 года, заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.Ранее Украина и Китайская Народная Республика (КНР) подписали программу о сотрудничестве в области космоса на 2021-2025 годы, которая включает в себя 69 совместных проектов на 70 миллионов долларов.При этом он уточнил, что Зеленский хочет, чтобы такой ракетный носитель был создан на Украине до окончания срока его работы на посту президента. "Он хочет, чтобы при его каденции (до марта 2024 года. — Прим. ред.) это случилось", — сказал Уруский.Он также уточнил, что инвесторами проекта могут быть как частные лица, так и иностранные государства.
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владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский поручил создать на Украине ракетный носитель легкого класса

14:46 29.10.2020 (обновлено: 16:59 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать ракетный носитель легкого класса до конца его срока на посту главы государства — до марта 2024 года, заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
Ранее Украина и Китайская Народная Республика (КНР) подписали программу о сотрудничестве в области космоса на 2021-2025 годы, которая включает в себя 69 совместных проектов на 70 миллионов долларов.

"Президент поставил задачу и заявил, что у него один из приоритетов — это развитие ракетно-космической отрасли, создание ракетного носителя легкого класса. У нас уже есть несколько вариантов, несколько проектов, но они все, мы понимаем, будут финансироваться за счет инвесторов, потому что у государства сейчас средств на это нет", — сказал Уруский, отвечая на вопрос в интервью агентству "РБК Украина", опубликованном в четверг.

При этом он уточнил, что Зеленский хочет, чтобы такой ракетный носитель был создан на Украине до окончания срока его работы на посту президента. "Он хочет, чтобы при его каденции (до марта 2024 года. — Прим. ред.) это случилось", — сказал Уруский.
Он также уточнил, что инвесторами проекта могут быть как частные лица, так и иностранные государства.
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