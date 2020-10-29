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https://ria.ru/20201029/zelenskiy-1582015405.html
Пушков рассказал, как Зеленский обманул украинцев
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за не совпавший с надеждами его избирателей антироссийский курс. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T02:16
2020-10-29T02:16
россия
петр порошенко
алексей пушков
владимир зеленский
великобритания
сша
киев
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> раскритиковал президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> за не совпавший с надеждами его избирателей антироссийский курс.Парламентарий указал на многочисленные случаи военного сотрудничества <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> со странами Запада, такие как маневры американских стратегических ядерных бомбардировщиков Б-52 совместно с украинской военной авиацией около воздушных границ Крыма или открытые контакты главы <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины</a> с руководителем британской разведслужбы.Сенатор отметил, что при предыдущем президенте страны <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петре Порошенко</a> Киев старался держать противостояние на грани "горячей фазы", а нынешнее руководство государства "перешло к долгосрочному стратегическому выстраиванию Украины как антироссийского форпоста в Европе".
https://ria.ru/20201028/ukraina-1581861364.html
Мнение пушкова так себе, очень ценно мнение Лозы, подкрепленное ПРАНКОМ от радужных "Вована и Лексуса"!
26
Ну, что вы, на самом деле крайне важное, даже критичное значение имеет мнение гиганта современной политической мысли, человека, обладающего недюжинными умственными способностями, и да и просто гения Стаса Дремова (он же Stas Dremov). Особенно если написано в комментах и заглавными буквами. Просим, просим, да нет, умоляем написать побольше правды!! Если меньше – потомки не простят.
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россия
великобритания
сша
киев
украина
РИА Новости
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россия, петр порошенко, алексей пушков, владимир зеленский, великобритания, сша, киев, украина, в мире

Пушков рассказал, как Зеленский обманул украинцев

02:16 29.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за не совпавший с надеждами его избирателей антироссийский курс.
Парламентарий указал на многочисленные случаи военного сотрудничества Киева со странами Запада, такие как маневры американских стратегических ядерных бомбардировщиков Б-52 совместно с украинской военной авиацией около воздушных границ Крыма или открытые контакты главы Украины с руководителем британской разведслужбы.

"Голосовавшие за Зеленского избиратели, надеявшиеся на меньшую враждебность в адрес России и более сбалансированную политику Киева, оказались обмануты. У власти в Киеве утвердилась однозначно прозападная элита, которая не настроена ни на малейшие сдвиги — ни по Донбассу, ни по контактам с ведущими странами НАТО, ни по общей антироссийской направленности действий Украины", — написал Пушков в телеграме.

Сенатор отметил, что при предыдущем президенте страны Петре Порошенко Киев старался держать противостояние на грани "горячей фазы", а нынешнее руководство государства "перешло к долгосрочному стратегическому выстраиванию Украины как антироссийского форпоста в Европе".
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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РоссияПетр ПорошенкоАлексей ПушковВладимир ЗеленскийВеликобританияСШАКиевУкраинаВ мире
 
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