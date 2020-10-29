https://ria.ru/20201029/zelenskiy-1582015405.html

Пушков рассказал, как Зеленский обманул украинцев

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за не совпавший с надеждами его избирателей антироссийский курс. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T02:16

2020-10-29T02:16

2020-10-29T02:16

россия

петр порошенко

алексей пушков

владимир зеленский

великобритания

сша

киев

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> раскритиковал президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> за не совпавший с надеждами его избирателей антироссийский курс.Парламентарий указал на многочисленные случаи военного сотрудничества <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> со странами Запада, такие как маневры американских стратегических ядерных бомбардировщиков Б-52 совместно с украинской военной авиацией около воздушных границ Крыма или открытые контакты главы <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины</a> с руководителем британской разведслужбы.Сенатор отметил, что при предыдущем президенте страны <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петре Порошенко</a> Киев старался держать противостояние на грани "горячей фазы", а нынешнее руководство государства "перешло к долгосрочному стратегическому выстраиванию Украины как антироссийского форпоста в Европе".

https://ria.ru/20201028/ukraina-1581861364.html

Stas Dremov Мнение пушкова так себе, очень ценно мнение Лозы, подкрепленное ПРАНКОМ от радужных "Вована и Лексуса"! 26

Genia Mus Ну, что вы, на самом деле крайне важное, даже критичное значение имеет мнение гиганта современной политической мысли, человека, обладающего недюжинными умственными способностями, и да и просто гения Стаса Дремова (он же Stas Dremov). Особенно если написано в комментах и заглавными буквами. Просим, просим, да нет, умоляем написать побольше правды!! Если меньше – потомки не простят. 19

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петр порошенко, алексей пушков, владимир зеленский, великобритания, сша, киев, украина, в мире