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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201029/zaymy-1582073196.html
Минфин не исключил займов на внешних рынках до конца 2020 года
Минфин не исключил займов на внешних рынках до конца 2020 года
Минфин РФ рассматривает возможность размещения еврооблигаций в 2021 году, не исключает выхода на внешние рынки займов и в текущем году, заявил министр финансов... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:16
2020-10-29T13:16
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
антон силуанов
втб капитал
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минфин РФ рассматривает возможность размещения еврооблигаций в 2021 году, не исключает выхода на внешние рынки займов и в текущем году, заявил министр финансов Антон Силуанов на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".Он добавил, что такая возможность по-прежнему рассматривается и в 2020 году. "Кстати говоря, и в текущем году мы не закрываем еще окно для такого выхода, поэтому рассматриваем и в текущем году такие возможности, все будет зависеть в целом от ситуации вокруг России, от ситуации в мировой экономике. Для нас внешние заимствования не определяющие", - заключил глава Минфина.
https://ria.ru/20201026/fnb-1581569982.html
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антон силуанов, втб капитал, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин не исключил займов на внешних рынках до конца 2020 года

13:16 29.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир БарановТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Владимир Баранов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минфин РФ рассматривает возможность размещения еврооблигаций в 2021 году, не исключает выхода на внешние рынки займов и в текущем году, заявил министр финансов Антон Силуанов на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Что касается евробондов, мы закладываем в бюджет стандартную величину - три миллиарда долларов, правда, у нас на долларовые заимствования сейчас ограничения введены, поэтому если и будем выходить на внешние рынки, то это, скорее всего, будут еврооблигации", - сказал он, отвечая на вопрос о размещениях на внешних рынках в 2021 году.

Он добавил, что такая возможность по-прежнему рассматривается и в 2020 году. "Кстати говоря, и в текущем году мы не закрываем еще окно для такого выхода, поэтому рассматриваем и в текущем году такие возможности, все будет зависеть в целом от ситуации вокруг России, от ситуации в мировой экономике. Для нас внешние заимствования не определяющие", - заключил глава Минфина.
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Антон СилуановВТБ КапиталМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
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