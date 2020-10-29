https://ria.ru/20201029/zaymy-1582073196.html
Минфин не исключил займов на внешних рынках до конца 2020 года
Минфин не исключил займов на внешних рынках до конца 2020 года
Минфин РФ рассматривает возможность размещения еврооблигаций в 2021 году, не исключает выхода на внешние рынки займов и в текущем году, заявил министр финансов... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:16
2020-10-29T13:16
2020-10-29T13:16
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
антон силуанов
втб капитал
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минфин РФ рассматривает возможность размещения еврооблигаций в 2021 году, не исключает выхода на внешние рынки займов и в текущем году, заявил министр финансов Антон Силуанов на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".Он добавил, что такая возможность по-прежнему рассматривается и в 2020 году. "Кстати говоря, и в текущем году мы не закрываем еще окно для такого выхода, поэтому рассматриваем и в текущем году такие возможности, все будет зависеть в целом от ситуации вокруг России, от ситуации в мировой экономике. Для нас внешние заимствования не определяющие", - заключил глава Минфина.
https://ria.ru/20201026/fnb-1581569982.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон силуанов, втб капитал, министерство финансов рф (минфин россии), экономика