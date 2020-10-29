https://ria.ru/20201029/zaymy-1582073196.html

Минфин не исключил займов на внешних рынках до конца 2020 года

Минфин не исключил займов на внешних рынках до конца 2020 года

Минфин РФ рассматривает возможность размещения еврооблигаций в 2021 году, не исключает выхода на внешние рынки займов и в текущем году, заявил министр финансов... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:16

2020-10-29T13:16

2020-10-29T13:16

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

антон силуанов

втб капитал

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минфин РФ рассматривает возможность размещения еврооблигаций в 2021 году, не исключает выхода на внешние рынки займов и в текущем году, заявил министр финансов Антон Силуанов на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".Он добавил, что такая возможность по-прежнему рассматривается и в 2020 году. "Кстати говоря, и в текущем году мы не закрываем еще окно для такого выхода, поэтому рассматриваем и в текущем году такие возможности, все будет зависеть в целом от ситуации вокруг России, от ситуации в мировой экономике. Для нас внешние заимствования не определяющие", - заключил глава Минфина.

https://ria.ru/20201026/fnb-1581569982.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, втб капитал, министерство финансов рф (минфин россии), экономика