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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20201029/zavod-1582057840.html
Глава Мордовии обсудил работу завода, производящего лекарства от COVID-19
Глава Мордовии обсудил работу завода, производящего лекарства от COVID-19
Глава Мордовии Владимир Волков обсудил работу завода "Биохимик" в ходе рабочей встречи с председателем совета директоров группы компаний "Промомед" Петром... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:03
2020-10-29T13:41
республика мордовия
промомед
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир волков (политик)
здоровье - общество
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков обсудил работу завода "Биохимик" в ходе рабочей встречи с председателем совета директоров группы компаний "Промомед" Петром Белым, сообщает пресс-служба главы региона.Отмечается, что на встрече, в том числе, речь шла о выпуске лекарственных препаратов, необходимых для лечения коронавирусной инфекции.Подчеркивается, что такой ответ на вызовы времени стал возможным благодаря технологической модернизации и хорошему кадровому обеспечению предприятия. "У нас существенно поменялся кадровый состав, произошло омоложение коллектива: на заводе работают выпускники Мордовского университета имени Огарева, наши именные стипендиаты. Многие уже сделали карьеру, руководят структурными подразделениями, их работа достойно оплачивается", - цитирует пресс-служба слова Белого."Это очень хорошо, что на производство приходит молодежь. Еще 10 лет назад наши промышленные предприятия старели, а сейчас они молодеют", - подчеркнул глава Мордовии. Было отмечено, что и средняя заработная плата на заводе растет, она уже значительно выше среднереспубликанских показателей.Также в ходе встречи обсуждались вопросы реализации инвестиционных проектов и ввода в строй новых производственных площадок, которые позволят создать дополнительные рабочие места и обеспечат дальнейший рост заработной платы на предприятии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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промомед, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир волков (политик), здоровье - общество, общество

Глава Мордовии обсудил работу завода, производящего лекарства от COVID-19

12:03 29.10.2020 (обновлено: 13:41 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава Республики Мордовия Владимир Волков во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Глава Республики Мордовия Владимир Волков во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков обсудил работу завода "Биохимик" в ходе рабочей встречи с председателем совета директоров группы компаний "Промомед" Петром Белым, сообщает пресс-служба главы региона.
Отмечается, что на встрече, в том числе, речь шла о выпуске лекарственных препаратов, необходимых для лечения коронавирусной инфекции.

"Белый рассказал, что в период борьбы с пандемией завод задействовал все свои мощности, в разы увеличив производство востребованных медициной лекарств. На "Биохимике" была экстренно перепрофилирована производственная линейка, ключевыми направлениями стали противовирусный препарат прямого действия "Арепливир" и антибактериальные препараты – их завод выпускает в очень широком ассортименте (около 30 наименований, включая востребованный в борьбе с коронавирусом "Азитромицин")", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что такой ответ на вызовы времени стал возможным благодаря технологической модернизации и хорошему кадровому обеспечению предприятия. "У нас существенно поменялся кадровый состав, произошло омоложение коллектива: на заводе работают выпускники Мордовского университета имени Огарева, наши именные стипендиаты. Многие уже сделали карьеру, руководят структурными подразделениями, их работа достойно оплачивается", - цитирует пресс-служба слова Белого.
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"Это очень хорошо, что на производство приходит молодежь. Еще 10 лет назад наши промышленные предприятия старели, а сейчас они молодеют", - подчеркнул глава Мордовии. Было отмечено, что и средняя заработная плата на заводе растет, она уже значительно выше среднереспубликанских показателей.
Также в ходе встречи обсуждались вопросы реализации инвестиционных проектов и ввода в строй новых производственных площадок, которые позволят создать дополнительные рабочие места и обеспечат дальнейший рост заработной платы на предприятии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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