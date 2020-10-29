https://ria.ru/20201029/zavod-1582057840.html

Глава Мордовии обсудил работу завода, производящего лекарства от COVID-19

Глава Мордовии обсудил работу завода, производящего лекарства от COVID-19

Глава Мордовии Владимир Волков обсудил работу завода "Биохимик" в ходе рабочей встречи с председателем совета директоров группы компаний "Промомед" Петром... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T12:03

2020-10-29T12:03

2020-10-29T13:41

республика мордовия

промомед

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир волков (политик)

здоровье - общество

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков обсудил работу завода "Биохимик" в ходе рабочей встречи с председателем совета директоров группы компаний "Промомед" Петром Белым, сообщает пресс-служба главы региона.Отмечается, что на встрече, в том числе, речь шла о выпуске лекарственных препаратов, необходимых для лечения коронавирусной инфекции.Подчеркивается, что такой ответ на вызовы времени стал возможным благодаря технологической модернизации и хорошему кадровому обеспечению предприятия. "У нас существенно поменялся кадровый состав, произошло омоложение коллектива: на заводе работают выпускники Мордовского университета имени Огарева, наши именные стипендиаты. Многие уже сделали карьеру, руководят структурными подразделениями, их работа достойно оплачивается", - цитирует пресс-служба слова Белого."Это очень хорошо, что на производство приходит молодежь. Еще 10 лет назад наши промышленные предприятия старели, а сейчас они молодеют", - подчеркнул глава Мордовии. Было отмечено, что и средняя заработная плата на заводе растет, она уже значительно выше среднереспубликанских показателей.Также в ходе встречи обсуждались вопросы реализации инвестиционных проектов и ввода в строй новых производственных площадок, которые позволят создать дополнительные рабочие места и обеспечат дальнейший рост заработной платы на предприятии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201028/preparaty-1581925533.html

https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582044426.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промомед, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир волков (политик), здоровье - общество, общество