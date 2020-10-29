Глава Мордовии обсудил работу завода, производящего лекарства от COVID-19
12:03 29.10.2020 (обновлено: 13:41 29.10.2020)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава Республики Мордовия Владимир Волков во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков обсудил работу завода "Биохимик" в ходе рабочей встречи с председателем совета директоров группы компаний "Промомед" Петром Белым, сообщает пресс-служба главы региона.
Отмечается, что на встрече, в том числе, речь шла о выпуске лекарственных препаратов, необходимых для лечения коронавирусной инфекции.
"Белый рассказал, что в период борьбы с пандемией завод задействовал все свои мощности, в разы увеличив производство востребованных медициной лекарств. На "Биохимике" была экстренно перепрофилирована производственная линейка, ключевыми направлениями стали противовирусный препарат прямого действия "Арепливир" и антибактериальные препараты – их завод выпускает в очень широком ассортименте (около 30 наименований, включая востребованный в борьбе с коронавирусом "Азитромицин")", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что такой ответ на вызовы времени стал возможным благодаря технологической модернизации и хорошему кадровому обеспечению предприятия. "У нас существенно поменялся кадровый состав, произошло омоложение коллектива: на заводе работают выпускники Мордовского университета имени Огарева, наши именные стипендиаты. Многие уже сделали карьеру, руководят структурными подразделениями, их работа достойно оплачивается", - цитирует пресс-служба слова Белого.
"Это очень хорошо, что на производство приходит молодежь. Еще 10 лет назад наши промышленные предприятия старели, а сейчас они молодеют", - подчеркнул глава Мордовии. Было отмечено, что и средняя заработная плата на заводе растет, она уже значительно выше среднереспубликанских показателей.
Также в ходе встречи обсуждались вопросы реализации инвестиционных проектов и ввода в строй новых производственных площадок, которые позволят создать дополнительные рабочие места и обеспечат дальнейший рост заработной платы на предприятии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф