https://ria.ru/20201029/yukos-1582017389.html
Россия обратилась в ВС Нидерландов по искам экс-акционеров ЮКОСа
Москва попросила Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решений по искам экс-акционеров ЮКОСа, сообщил РИА Новости уполномоченный России при ЕСПЧ —... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T05:09
2020-10-29T05:09
2020-10-29T08:40
россия
михаил гальперин
юкос
европейский суд по правам человека
москва
гаага
нидерланды
политика
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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.</strong> Москва попросила Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решений по искам экс-акционеров ЮКОСа, сообщил РИА Новости уполномоченный России при <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sud_po_pravam_cheloveka" target="_blank">ЕСПЧ</a> — замглавы Минюста <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Galperin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Гальперин</a>.В июне Верховный суд <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландов</a> признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение Апелляционного суда <a href="http://ria.ru/location_The_Hague/" target="_blank" data-auto="true">Гааги</a> о взыскании в пользу экс-акционеров <a href="http://ria.ru/organization_JUKOS/" target="_blank" data-auto="true">ЮКОСа</a> 57 миллиардов долларов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в министерстве, с учетом пеней сумма выросла на семь миллиардов долларов.Верховному суду Нидерландов предстоит оценить доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.Как утверждает Минюст, апелляционный суд пренебрег тем, что истцы неоднократно нарушали антикоррупционное и "антиотмывочное" законодательство. В ведомстве настаивают, что экс-акционеры завладели активами "с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа" чиновников, отвечавших за приватизацию. В частности, офшорные "компании-пустышки" фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику.
https://ria.ru/20200218/1564872740.html
bgbnvbnv vnbvnbvn
Пора отвечать за свои преступления, Россия.
210
Имя Фамилия Фамилия
Россия, ты или крестик сними (выплати штраф акционерам ЮКОСа) или трусы одень (отмени результаты всех приватизационных аукционов в 90-х годах).
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россия
москва
гаага
нидерланды
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил гальперин, юкос, европейский суд по правам человека, москва, гаага, нидерланды, политика
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Москва попросила Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решений по искам экс-акционеров ЮКОСа, сообщил РИА Новости уполномоченный России при ЕСПЧ
— замглавы Минюста Михаил Гальперин
.
"Тридцатого октября состоятся слушания (по этому вопросу. — Прим. ред.)", — уточнил он.
В июне Верховный суд Нидерландов
признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение Апелляционного суда Гааги
о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа
57 миллиардов долларов.
Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в министерстве, с учетом пеней сумма выросла на семь миллиардов долларов.
Верховному суду Нидерландов предстоит оценить доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.
Как утверждает Минюст, апелляционный суд пренебрег тем, что истцы неоднократно нарушали антикоррупционное и "антиотмывочное" законодательство. В ведомстве настаивают, что экс-акционеры завладели активами "с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа" чиновников, отвечавших за приватизацию. В частности, офшорные "компании-пустышки" фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику.