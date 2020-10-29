https://ria.ru/20201029/yukos-1582017389.html

Россия обратилась в ВС Нидерландов по искам экс-акционеров ЮКОСа

Москва попросила Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решений по искам экс-акционеров ЮКОСа, сообщил РИА Новости уполномоченный России при ЕСПЧ —... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T05:09

2020-10-29T05:09

2020-10-29T08:40

россия

михаил гальперин

юкос

европейский суд по правам человека

москва

гаага

нидерланды

политика

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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.</strong> Москва попросила Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решений по искам экс-акционеров ЮКОСа, сообщил РИА Новости уполномоченный России при <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sud_po_pravam_cheloveka" target="_blank">ЕСПЧ</a> — замглавы Минюста <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Galperin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Гальперин</a>.В июне Верховный суд <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландов</a> признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение Апелляционного суда <a href="http://ria.ru/location_The_Hague/" target="_blank" data-auto="true">Гааги</a> о взыскании в пользу экс-акционеров <a href="http://ria.ru/organization_JUKOS/" target="_blank" data-auto="true">ЮКОСа</a> 57 миллиардов долларов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в министерстве, с учетом пеней сумма выросла на семь миллиардов долларов.Верховному суду Нидерландов предстоит оценить доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.Как утверждает Минюст, апелляционный суд пренебрег тем, что истцы неоднократно нарушали антикоррупционное и "антиотмывочное" законодательство. В ведомстве настаивают, что экс-акционеры завладели активами "с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа" чиновников, отвечавших за приватизацию. В частности, офшорные "компании-пустышки" фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику.

https://ria.ru/20200218/1564872740.html

bgbnvbnv vnbvnbvn Пора отвечать за свои преступления, Россия. 210

Имя Фамилия Фамилия Россия, ты или крестик сними (выплати штраф акционерам ЮКОСа) или трусы одень (отмени результаты всех приватизационных аукционов в 90-х годах). 203

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил гальперин, юкос, европейский суд по правам человека, москва, гаага, нидерланды, политика