https://ria.ru/20201029/yaponiya-1582017697.html

В Японии планируют развивать бизнес-туризм после пандемии

В Японии планируют развивать бизнес-туризм после пандемии

Власти Японии после пандемии планируют уделять развитию делового туризма особое внимание, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T10:31

2020-10-29T10:31

2020-10-29T10:31

туризм

коронавирус covid-19

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

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япония

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Власти Японии после пандемии планируют уделять развитию делового туризма особое внимание, сообщает АТОР.На данный момент в стране запрещены встречи в закрытых помещениях с плохой вентиляцией, мероприятия в людных местах и близкие контакты, которые могут привести к капельному заражению вирусом. Японские отели, конференц-залы, авиалинии и железнодорожные системы выстраивают работу по новым правилам. Интернациональное сотрудничество ограничено, а деловой мир проводит "виртуальные" и "гибридные" встречи. Эксперты японской национальной туристической организации (JNTO) прогнозируют, что интерес к деловым мероприятиям за рубежом и корпоративным поездкам в Японию возродится, как только будут сняты ограничения.Страна восходящего солнца доказала свою успешность на рынке делового туризма. Согласно отчету Международной ассоциации конгрессов и конвенций (ICCA), в 2019 году в 527 бизнес-мероприятиях в 19 городах приняли участие 176 тысяч гостей. По этому показателю – числу участников — Япония занимает первое место в Азии и седьмое в мире.

https://ria.ru/20191112/1560790807.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, азия, япония