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Туризм
https://ria.ru/20201029/yaponiya-1582017697.html
В Японии планируют развивать бизнес-туризм после пандемии
В Японии планируют развивать бизнес-туризм после пандемии
Власти Японии после пандемии планируют уделять развитию делового туризма особое внимание, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T10:31
2020-10-29T10:31
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
азия
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Власти Японии после пандемии планируют уделять развитию делового туризма особое внимание, сообщает АТОР.На данный момент в стране запрещены встречи в закрытых помещениях с плохой вентиляцией, мероприятия в людных местах и близкие контакты, которые могут привести к капельному заражению вирусом. Японские отели, конференц-залы, авиалинии и железнодорожные системы выстраивают работу по новым правилам. Интернациональное сотрудничество ограничено, а деловой мир проводит "виртуальные" и "гибридные" встречи. Эксперты японской национальной туристической организации (JNTO) прогнозируют, что интерес к деловым мероприятиям за рубежом и корпоративным поездкам в Японию возродится, как только будут сняты ограничения.Страна восходящего солнца доказала свою успешность на рынке делового туризма. Согласно отчету Международной ассоциации конгрессов и конвенций (ICCA), в 2019 году в 527 бизнес-мероприятиях в 19 городах приняли участие 176 тысяч гостей. По этому показателю – числу участников — Япония занимает первое место в Азии и седьмое в мире.
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азия
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, азия, япония

В Японии планируют развивать бизнес-туризм после пандемии

10:31 29.10.2020
 
© Flickr / COP10 JAPAN 2010Встреча сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (CBD) в Нагое
Встреча сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (CBD) в Нагое - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Flickr / COP10 JAPAN 2010
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Власти Японии после пандемии планируют уделять развитию делового туризма особое внимание, сообщает АТОР.
На данный момент в стране запрещены встречи в закрытых помещениях с плохой вентиляцией, мероприятия в людных местах и близкие контакты, которые могут привести к капельному заражению вирусом. Японские отели, конференц-залы, авиалинии и железнодорожные системы выстраивают работу по новым правилам. Интернациональное сотрудничество ограничено, а деловой мир проводит "виртуальные" и "гибридные" встречи.
Эксперты японской национальной туристической организации (JNTO) прогнозируют, что интерес к деловым мероприятиям за рубежом и корпоративным поездкам в Японию возродится, как только будут сняты ограничения.
Страна восходящего солнца доказала свою успешность на рынке делового туризма. Согласно отчету Международной ассоциации конгрессов и конвенций (ICCA), в 2019 году в 527 бизнес-мероприятиях в 19 городах приняли участие 176 тысяч гостей. По этому показателю – числу участников — Япония занимает первое место в Азии и седьмое в мире.
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