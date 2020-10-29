https://ria.ru/20201029/windows-1582051671.html

Дизайн Windows 10 серьезно обновят в 2021 году

Дизайн Windows 10 серьезно обновят в 2021 году

Операционную систему Windows 10 ждут большие изменения в следующем году. О грядущем редизайне сообщает портал WindowsCentral, ссылаясь на источники в Microsoft. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:39

2020-10-29T11:39

2020-10-29T11:39

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компьютерные технологии

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Операционную систему Windows 10 ждут большие изменения в следующем году. О грядущем редизайне сообщает портал WindowsCentral, ссылаясь на источники в Microsoft.Переосмыслят многие ключевые элементы ОС — меню "Пуск", "Проводник", "Центр уведомлений" и не только. Помимо обновленного интерфейса, появятся и новые функции.Обновленная ОС Windows 10 должна стать современнее, в ней обещают реализовать глубокую интеграцию с устройствами, оснащенными сенсорными дисплеями.Проект получил название Sun Valley и будет постепенно внедряться в операционную систему с лета 2021 года. Релизная версия увидит свет ближе к концу года.

https://ria.ru/20201019/windows-1580536873.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии