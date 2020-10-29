https://ria.ru/20201029/windows-1582051671.html
Дизайн Windows 10 серьезно обновят в 2021 году
Дизайн Windows 10 серьезно обновят в 2021 году
Операционную систему Windows 10 ждут большие изменения в следующем году. О грядущем редизайне сообщает портал WindowsCentral, ссылаясь на источники в Microsoft. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:39
2020-10-29T11:39
2020-10-29T11:39
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Операционную систему Windows 10 ждут большие изменения в следующем году. О грядущем редизайне сообщает портал WindowsCentral, ссылаясь на источники в Microsoft.Переосмыслят многие ключевые элементы ОС — меню "Пуск", "Проводник", "Центр уведомлений" и не только. Помимо обновленного интерфейса, появятся и новые функции.Обновленная ОС Windows 10 должна стать современнее, в ней обещают реализовать глубокую интеграцию с устройствами, оснащенными сенсорными дисплеями.Проект получил название Sun Valley и будет постепенно внедряться в операционную систему с лета 2021 года. Релизная версия увидит свет ближе к концу года.
https://ria.ru/20201019/windows-1580536873.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии