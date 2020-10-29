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РИА Наука
https://ria.ru/20201029/windows-1582051671.html
Дизайн Windows 10 серьезно обновят в 2021 году
Дизайн Windows 10 серьезно обновят в 2021 году
Операционную систему Windows 10 ждут большие изменения в следующем году. О грядущем редизайне сообщает портал WindowsCentral, ссылаясь на источники в Microsoft. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:39
2020-10-29T11:39
риа наука
windows
компьютерные технологии
microsoft corporation
технологии
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Операционную систему Windows 10 ждут большие изменения в следующем году. О грядущем редизайне сообщает портал WindowsCentral, ссылаясь на источники в Microsoft.Переосмыслят многие ключевые элементы ОС — меню "Пуск", "Проводник", "Центр уведомлений" и не только. Помимо обновленного интерфейса, появятся и новые функции.Обновленная ОС Windows 10 должна стать современнее, в ней обещают реализовать глубокую интеграцию с устройствами, оснащенными сенсорными дисплеями.Проект получил название Sun Valley и будет постепенно внедряться в операционную систему с лета 2021 года. Релизная версия увидит свет ближе к концу года.
https://ria.ru/20201019/windows-1580536873.html
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windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии

Дизайн Windows 10 серьезно обновят в 2021 году

11:39 29.10.2020
 
© AP Photo / Michel EulerОфис компании Microsoft под Парижем, Франция
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© AP Photo / Michel Euler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Операционную систему Windows 10 ждут большие изменения в следующем году. О грядущем редизайне сообщает портал WindowsCentral, ссылаясь на источники в Microsoft.
Переосмыслят многие ключевые элементы ОС — меню "Пуск", "Проводник", "Центр уведомлений" и не только. Помимо обновленного интерфейса, появятся и новые функции.
Офис Microsoft на Манхэттене - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 18:38РИА Наука
Очередное обновление Windows 10 выводит компьютер из строя
Обновленная ОС Windows 10 должна стать современнее, в ней обещают реализовать глубокую интеграцию с устройствами, оснащенными сенсорными дисплеями.
Проект получил название Sun Valley и будет постепенно внедряться в операционную систему с лета 2021 года. Релизная версия увидит свет ближе к концу года.
 
РИА НаукаWindowsкомпьютерные технологииMicrosoft CorporationТехнологии
 
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