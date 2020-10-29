https://ria.ru/20201029/vybory-1582122820.html

Путин прокомментировал вопрос о выборах в Белоруссии

Путин прокомментировал вопрос о выборах в Белоруссии

Вопрос о выборах в Белоруссии должен решать только белорусский народ, мы туда не лезем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:18

2020-10-29T16:18

2020-10-29T16:33

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вопрос о выборах в Белоруссии должен решать только белорусский народ, мы туда не лезем, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, важно, что глава Белоруссии сообщил о возможности внесении изменения в Конституцию республики. "Это исходя из реалий сегодняшнего дня и из оценки внутриполитической ситуации - это с его стороны значительный шаг навстречу его политическим оппонентам",- отметил Путин.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201024/belorussiya-1581377076.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, в мире, белоруссия, политика