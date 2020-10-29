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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201029/vybory-1582122820.html
Путин прокомментировал вопрос о выборах в Белоруссии
Путин прокомментировал вопрос о выборах в Белоруссии
Вопрос о выборах в Белоруссии должен решать только белорусский народ, мы туда не лезем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:18
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владимир путин
в мире
протесты в белоруссии
белоруссия
политика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вопрос о выборах в Белоруссии должен решать только белорусский народ, мы туда не лезем, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, важно, что глава Белоруссии сообщил о возможности внесении изменения в Конституцию республики. "Это исходя из реалий сегодняшнего дня и из оценки внутриполитической ситуации - это с его стороны значительный шаг навстречу его политическим оппонентам",- отметил Путин.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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владимир путин, в мире, белоруссия, политика

Путин прокомментировал вопрос о выборах в Белоруссии

16:18 29.10.2020 (обновлено: 16:33 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вопрос о выборах в Белоруссии должен решать только белорусский народ, мы туда не лезем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По поводу возможности или нет проведения президентских выборов в Белоруссии - это должен определять сам белорусский народ, руководство Белоруссии. Мы в эти вопросы не лезем", - сказал Путин на форуме "Россия зовёт!".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 20:46
Лукашенко заявил Помпео, что Россия — главный союзник Белоруссии
По его словам, важно, что глава Белоруссии сообщил о возможности внесении изменения в Конституцию республики. "Это исходя из реалий сегодняшнего дня и из оценки внутриполитической ситуации - это с его стороны значительный шаг навстречу его политическим оппонентам",- отметил Путин.
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