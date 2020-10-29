Российские наблюдатели оценили обстановку в США перед выборами
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкИзбиратели во время досрочного голосования на выборах президента США в Нью-Йорке
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Досрочное голосование и недостаточный уровень открытости наряду с большим потоком фейков вызывают вопросы у российских наблюдателей, которые следят за выборами в США, сообщили они РИА Новости.
Российские наблюдатели дистанционно следят за выборами в США, которые намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. Будут избраны президент, треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.
Досрочное голосование и политический кризис
Много вопросов у сообщества экспертов и наблюдателей вызывает досрочное голосование и голосование по почте, применяемое в США.
"Несмотря на солидарную позицию с США и рядом стран, выраженную в понимании необходимости применения многодневного голосования, подход к его организации и проведению – принципиально отличаются. Так, сегодня мы наблюдаем, как и без того сложная общественно-политическая ситуация в США накаляется приближающимся кризисом легитимности власти, основой которого является недостаточный уровень открытости и прозрачности выборов главы государства", - отметила в беседе с РИА Новости исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член Общественной палаты РФ Алена Булгакова.
Институт досрочного голосования подвергается критике электоральных экспертов из разных стран, согласен Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов.
"Даже на территории США мы видим очень много публикаций по этому поводу. Беспрецедентное количество проголосовавших. Я предполагаю, что досрочно проголосуют около половины избирателей, которые придут в целом на выборы. Само досрочное голосование вызывает много вопросов с точки зрения равенства и целостности голоса, справедливости его дальнейшего подсчета", - полагает он.
Булгакова напомнила, что известно много случаев, "когда избирательные бюллетени приходили на давно ушедших их жизни людей, не возвращались в избирательные комиссии вовсе и разлетались как ненужные брошюры по улицам".
"Американская система голосования "по почте" не предусматривает тотального общественного контроля, а ведь именно посредством такой формы голосования зафиксирована наибольшая доля явки на сегодняшний день. Готовность правоохранительных органов к массовым протестам является ещё большим подтверждением давно прогнозируемого глубокого общественно-политического кризиса", - резюмировала член ОП РФ.
Проблемы допуска и фейков
"Мы сделаем по итогам определенные заключения, но говорить о том, что все избирательные стандарты и международные принципы, которые обязались выполнять власти США, выполняются в период этой избирательной кампании, это, можно сказать, кривить душой, и вообще очень сильно кривить с точки зрения отступления от тех обязательств, которые должны быть выполнены властями ", - отметил Борисов
По его мнению, уже заметен ряд проблем в ходе голосования на выборах в США.
"Начиная от регистрации избирателей с точки зрения допуска всего населения к электоральным процедурам, заканчивая тем, что мы знаем о нескольких миллионах бывших заключенных, которые, как мы знаем, тоже лишаются права голоса и восстановить его фактически невозможно", - пояснил эксперт.
Он напомнил про уведомительный порядок голосования для граждан США, а речь идет о десятках миллионов граждан США, которые не включены в списки в виду того, что это требует совершения определенных действий, включая предоставление документов, которыми не все граждане обеспечены.
"Мы видим и проблемы, связанные с обеспечением равенства, в зависимости от финансового достатка. Кампания ставит рекорды по тратам двух ведущих политиков, которые обладают и спонсорами, и своими личными сбережениями. Все остальные политические игроки просто отрезаны от теоретической даже возможности поучаствовать в выборах президента. Участвуют только денежные мешки и их спонсоры", - добавил Борисов.
Также эксперт поделился, что в ходе сбора информации о выборах в США в открытых источниках эксперты и наблюдатели сталкиваются с большим количеством фейков.
"Есть определенная проблема с большим потоком недостоверной информации. Нам приходится проверять тот или иной факт", - подчеркнул он.