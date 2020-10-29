https://ria.ru/20201029/vybory-1582040115.html

Российские наблюдатели оценили обстановку в США перед выборами

Российские наблюдатели оценили обстановку в США перед выборами

Досрочное голосование и недостаточный уровень открытости наряду с большим потоком фейков вызывают вопросы у российских наблюдателей, которые следят за выборами... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T10:39

2020-10-29T10:39

2020-10-29T10:39

выборы президента сша — 2020

сша

политика

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Досрочное голосование и недостаточный уровень открытости наряду с большим потоком фейков вызывают вопросы у российских наблюдателей, которые следят за выборами в США, сообщили они РИА Новости.Российские наблюдатели дистанционно следят за выборами в США, которые намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. Будут избраны президент, треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.Досрочное голосование и политический кризисМного вопросов у сообщества экспертов и наблюдателей вызывает досрочное голосование и голосование по почте, применяемое в США.Институт досрочного голосования подвергается критике электоральных экспертов из разных стран, согласен Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов."Даже на территории США мы видим очень много публикаций по этому поводу. Беспрецедентное количество проголосовавших. Я предполагаю, что досрочно проголосуют около половины избирателей, которые придут в целом на выборы. Само досрочное голосование вызывает много вопросов с точки зрения равенства и целостности голоса, справедливости его дальнейшего подсчета", - полагает он.Булгакова напомнила, что известно много случаев, "когда избирательные бюллетени приходили на давно ушедших их жизни людей, не возвращались в избирательные комиссии вовсе и разлетались как ненужные брошюры по улицам".Проблемы допуска и фейковПо его мнению, уже заметен ряд проблем в ходе голосования на выборах в США."Начиная от регистрации избирателей с точки зрения допуска всего населения к электоральным процедурам, заканчивая тем, что мы знаем о нескольких миллионах бывших заключенных, которые, как мы знаем, тоже лишаются права голоса и восстановить его фактически невозможно", - пояснил эксперт.Он напомнил про уведомительный порядок голосования для граждан США, а речь идет о десятках миллионов граждан США, которые не включены в списки в виду того, что это требует совершения определенных действий, включая предоставление документов, которыми не все граждане обеспечены.Также эксперт поделился, что в ходе сбора информации о выборах в США в открытых источниках эксперты и наблюдатели сталкиваются с большим количеством фейков."Есть определенная проблема с большим потоком недостоверной информации. Нам приходится проверять тот или иной факт", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20201029/vybory-1582028727.html

https://ria.ru/20201029/dokumenty-1582017534.html

https://ria.ru/20201029/kompromat-1582011594.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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