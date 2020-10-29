https://ria.ru/20201029/vvp-1582142578.html
Сбербанк улучшил прогноз по спаду ВВП в 2020 году
Сбербанк улучшил прогноз по спаду ВВП в 2020 году
Сбербанк улучшил прогноз по спаду российской экономики в текущем году до 3,8% с 4,2%, следует из презентации банка. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:37
2020-10-29T17:37
2020-10-29T17:37
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сбербанк улучшил прогноз по спаду российской экономики в текущем году до 3,8% с 4,2%, следует из презентации банка.При этом Сбербанк повысил свои ожидания по инфляции на конец текущего года - на 0,3 процентного пункта, до 3,8%.Согласно прогнозу Банка России, спад российской экономики в текущем году составит 4-5%, а в 2021 году она вырастет на 3-4%. Минэкономразвития ожидает, что снижение ВВП РФ в текущем году составит 3,9%, а в 2021 году экономика покажет рост на 3,3%.При этом, по прогнозу ЦБ, годовая инфляция в конце года будет находиться в диапазоне 3,9-4,2%, в 2021 году - на уровне 3,5-4%.
https://ria.ru/20201028/ekonomika-1581880990.html
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), экономика