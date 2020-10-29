Путин на встрече с Костиным попросил доложить о положении дел в ВТБ
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным в четверг отметил, что под его руководством банк работает весьма эффективно и попросил доложить, как компания проходит через нынешний непростой период.
"Мы живем в сложные времена. Я знаю, что и ВТБ принимал участие в реализации достаточного большого количества мероприятий, направленных на поддержку экономики, граждан России и имел определенную нагрузку в этой связи... А как банк прошел или проходит этот период, как вы оцениваете сегодняшнее состояние?" - сказал Путин, открывая встречу.
Он также поблагодарил Костина за хорошую организацию 12-го Инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!". По словам Путина, данное мероприятие позволяет "почувствовать настроения наших партнеров и внутри страны, и за рубежом", а инвесторам, в свою очередь, дает представление о позиции России и то, какими приоритетами она руководствуется и какие планы строит в сфере развития экономики.
Президент поздравил Костина и коллектив банка ВТБ с 30-летием со дня основания.
"За это время институт проделал колоссальную работу, продвинулся вперед, стал крупнейшим финансовым учреждением страны, одним из самых крупных, наряду со Сбербанком, работает весьма эффективно под вашим руководством уже не один год, а вы из дипломатического работника превратились в крупного финансового менеджера, руководителя одного из крупнейших банковских учреждений", - сказал Путин.