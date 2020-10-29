https://ria.ru/20201029/vtb-1582147955.html

Путин на встрече с Костиным попросил доложить о положении дел в ВТБ

Путин на встрече с Костиным попросил доложить о положении дел в ВТБ

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным в четверг отметил, что под его руководством банк работает весьма эффективно и попросил... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:46

2020-10-29T17:46

2020-10-29T17:46

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

втб капитал

втб

андрей костин (банкир)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным в четверг отметил, что под его руководством банк работает весьма эффективно и попросил доложить, как компания проходит через нынешний непростой период.Он также поблагодарил Костина за хорошую организацию 12-го Инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!". По словам Путина, данное мероприятие позволяет "почувствовать настроения наших партнеров и внутри страны, и за рубежом", а инвесторам, в свою очередь, дает представление о позиции России и то, какими приоритетами она руководствуется и какие планы строит в сфере развития экономики.Президент поздравил Костина и коллектив банка ВТБ с 30-летием со дня основания."За это время институт проделал колоссальную работу, продвинулся вперед, стал крупнейшим финансовым учреждением страны, одним из самых крупных, наряду со Сбербанком, работает весьма эффективно под вашим руководством уже не один год, а вы из дипломатического работника превратились в крупного финансового менеджера, руководителя одного из крупнейших банковских учреждений", - сказал Путин.

https://ria.ru/20201029/putin-vtb-1582101608.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, втб капитал, втб, андрей костин (банкир), владимир путин, экономика