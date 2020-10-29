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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
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ВТБ ожидает роста розничного кредитования банка в IV квартале на 10%
ВТБ ожидает роста розничного кредитования банка в IV квартале на 10%
ВТБ ожидает, что розничное кредитование банка в четвертом квартале превысит результат третьего квартала более чем на 10%, заявил зампрезидента - председателя... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:13
2020-10-29T12:13
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
анатолий печатников
втб капитал
втб
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ВТБ ожидает, что розничное кредитование банка в четвертом квартале превысит результат третьего квартала более чем на 10%, заявил зампрезидента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".По его словам, спрос на кредиты со стороны граждан растет, если брать статистику на середину октября, то выдачи розничных кредитов в ВТБ с начала года банк увеличил на 10%, почти до 1,3 триллиона рублей.Быстрее всех растет ипотека – там объем кредитования на середину октября достиг 677 миллиардов рублей, что превышает результат всего 2019 года (675 миллиардов). ВТБ превысил свои прошлогодние результаты на 40%, чему, во многом, способствует госпрограмма льготного кредитования ипотеки в новостройках."Мы ожидаем, что ВТБ будет расти по кредитованию и привлечению средств клиентов выше рынка. Прогнозируем, что рост кредитного портфеля физлиц по итогам года превысит 10%. По привлеченным средствам также планируем расти быстрее рынка", - добавил он.
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анатолий печатников, втб капитал, втб, экономика

ВТБ ожидает роста розничного кредитования банка в IV квартале на 10%

12:13 29.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ВТБ ожидает, что розничное кредитование банка в четвертом квартале превысит результат третьего квартала более чем на 10%, заявил зампрезидента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
По его словам, спрос на кредиты со стороны граждан растет, если брать статистику на середину октября, то выдачи розничных кредитов в ВТБ с начала года банк увеличил на 10%, почти до 1,3 триллиона рублей.
Быстрее всех растет ипотека – там объем кредитования на середину октября достиг 677 миллиардов рублей, что превышает результат всего 2019 года (675 миллиардов). ВТБ превысил свои прошлогодние результаты на 40%, чему, во многом, способствует госпрограмма льготного кредитования ипотеки в новостройках.
"Потребительские кредиты и автокредиты, конечно, пострадали от пандемии в этом году, там пока результаты не восстановились до уровня прошлого года. Но в четвертом квартале снижения потребительского кредитования физлиц мы не ожидаем – напротив, по нашей оценке, продажи розничных кредитов в ВТБ превысят результат третьего больше чем на 10%", - отметил Печатников.
"Мы ожидаем, что ВТБ будет расти по кредитованию и привлечению средств клиентов выше рынка. Прогнозируем, что рост кредитного портфеля физлиц по итогам года превысит 10%. По привлеченным средствам также планируем расти быстрее рынка", - добавил он.
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Анатолий ПечатниковВТБ КапиталВТБЭкономика
 
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