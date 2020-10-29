https://ria.ru/20201029/vtb-1582060114.html

ВТБ ожидает роста розничного кредитования банка в IV квартале на 10%

ВТБ ожидает роста розничного кредитования банка в IV квартале на 10%

ВТБ ожидает, что розничное кредитование банка в четвертом квартале превысит результат третьего квартала более чем на 10%, заявил зампрезидента - председателя... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T12:13

2020-10-29T12:13

2020-10-29T12:13

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

анатолий печатников

втб капитал

втб

экономика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ВТБ ожидает, что розничное кредитование банка в четвертом квартале превысит результат третьего квартала более чем на 10%, заявил зампрезидента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".По его словам, спрос на кредиты со стороны граждан растет, если брать статистику на середину октября, то выдачи розничных кредитов в ВТБ с начала года банк увеличил на 10%, почти до 1,3 триллиона рублей.Быстрее всех растет ипотека – там объем кредитования на середину октября достиг 677 миллиардов рублей, что превышает результат всего 2019 года (675 миллиардов). ВТБ превысил свои прошлогодние результаты на 40%, чему, во многом, способствует госпрограмма льготного кредитования ипотеки в новостройках."Мы ожидаем, что ВТБ будет расти по кредитованию и привлечению средств клиентов выше рынка. Прогнозируем, что рост кредитного портфеля физлиц по итогам года превысит 10%. По привлеченным средствам также планируем расти быстрее рынка", - добавил он.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий печатников, втб капитал, втб, экономика