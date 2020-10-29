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Вологодская область
https://ria.ru/20201029/vologda-1582072295.html
На Вологодчине ресторанам и кафе запретили работать ночью
На Вологодчине ресторанам и кафе запретили работать ночью
В Вологодской области с четверга запрещена работа предприятий общественного питания с полуночи до 8 часов утра в рамках мер по ограничению распространения... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:40
2020-10-29T13:40
вологодская область
коронавирус в россии
рестораны
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ВОЛОГДА, 29 окт – РИА Новости. В Вологодской области с четверга запрещена работа предприятий общественного питания с полуночи до 8 часов утра в рамках мер по ограничению распространения коронавируса, сообщил вице-губернатор Антон Кольцов.Такое решение было принято оперативным штабом по нераспространению коронавирусной инфекции . "На основании постановления главного санитарного врача России, с учетом пожеланий и просьб бизнеса принято решение о запрете с 29 октября 2020 года на работу с 00:00 до 08:00 часов работы кафе, кофеен, клубов и ресторанов", - сообщил Кольцов.Он уточнил, что запрет не распространяется на обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений предприятий общественного питания, а также на работу придорожных кафе и кафе в зданиях вокзалов, на столовые на территории предприятий, работающих в круглосуточном режиме, и обеспечивающих питанием работников данных организаций.По данным на 29 октября, в регионе зафиксировано 6818 случаев COVID-инфекции, прирост за сутки составил 96 человек.Оперативный штаб рекомендует людям старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями не покидать места проживания и перейти на режим самоизоляции, работающим пенсионерам – продлить. либо получить больничный. Главам муниципальных образований и городских области поручено усилить контроль за соблюдением обязательного масочного режима, социального дистанцирования и дезинфекционных мероприятий мест массового пребывания.
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коронавирус в россии, рестораны

На Вологодчине ресторанам и кафе запретили работать ночью

13:40 29.10.2020
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкЖенщина идет по улице Каменный мост в Вологде
Женщина идет по улице Каменный мост в Вологде - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ВОЛОГДА, 29 окт – РИА Новости. В Вологодской области с четверга запрещена работа предприятий общественного питания с полуночи до 8 часов утра в рамках мер по ограничению распространения коронавируса, сообщил вице-губернатор Антон Кольцов.
Такое решение было принято оперативным штабом по нераспространению коронавирусной инфекции .
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"На основании постановления главного санитарного врача России, с учетом пожеланий и просьб бизнеса принято решение о запрете с 29 октября 2020 года на работу с 00:00 до 08:00 часов работы кафе, кофеен, клубов и ресторанов", - сообщил Кольцов.
Он уточнил, что запрет не распространяется на обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений предприятий общественного питания, а также на работу придорожных кафе и кафе в зданиях вокзалов, на столовые на территории предприятий, работающих в круглосуточном режиме, и обеспечивающих питанием работников данных организаций.
По данным на 29 октября, в регионе зафиксировано 6818 случаев COVID-инфекции, прирост за сутки составил 96 человек.
Оперативный штаб рекомендует людям старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями не покидать места проживания и перейти на режим самоизоляции, работающим пенсионерам – продлить. либо получить больничный. Главам муниципальных образований и городских области поручено усилить контроль за соблюдением обязательного масочного режима, социального дистанцирования и дезинфекционных мероприятий мест массового пребывания.
 
Вологодская областьКоронавирус в РоссииРестораны
 
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