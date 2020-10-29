https://ria.ru/20201029/vologda-1582072295.html

На Вологодчине ресторанам и кафе запретили работать ночью

На Вологодчине ресторанам и кафе запретили работать ночью

В Вологодской области с четверга запрещена работа предприятий общественного питания с полуночи до 8 часов утра в рамках мер по ограничению распространения... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:40

2020-10-29T13:40

2020-10-29T13:40

вологодская область

коронавирус в россии

рестораны

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ВОЛОГДА, 29 окт – РИА Новости. В Вологодской области с четверга запрещена работа предприятий общественного питания с полуночи до 8 часов утра в рамках мер по ограничению распространения коронавируса, сообщил вице-губернатор Антон Кольцов.Такое решение было принято оперативным штабом по нераспространению коронавирусной инфекции . "На основании постановления главного санитарного врача России, с учетом пожеланий и просьб бизнеса принято решение о запрете с 29 октября 2020 года на работу с 00:00 до 08:00 часов работы кафе, кофеен, клубов и ресторанов", - сообщил Кольцов.Он уточнил, что запрет не распространяется на обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений предприятий общественного питания, а также на работу придорожных кафе и кафе в зданиях вокзалов, на столовые на территории предприятий, работающих в круглосуточном режиме, и обеспечивающих питанием работников данных организаций.По данным на 29 октября, в регионе зафиксировано 6818 случаев COVID-инфекции, прирост за сутки составил 96 человек.Оперативный штаб рекомендует людям старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями не покидать места проживания и перейти на режим самоизоляции, работающим пенсионерам – продлить. либо получить больничный. Главам муниципальных образований и городских области поручено усилить контроль за соблюдением обязательного масочного режима, социального дистанцирования и дезинфекционных мероприятий мест массового пребывания.

https://ria.ru/20201027/byudzhet-1581737143.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, рестораны