https://ria.ru/20201029/volna-1581970519.html

"Впереди тяжелые недели". Универсальный способ борьбы с ковидом

О второй волне эпидемии коронавируса говорят уже несколько месяцев, и судя по показателям в разных странах, она пришла. Некоторых европейцев уже настиг... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T08:00

2020-10-29T08:00

2020-10-29T08:21

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

синьцзян-уйгурский автономный район

дональд трамп

франция

китай

италия

сша

испания

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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Софья Мельничук.</strong> О второй волне эпидемии коронавируса говорят уже несколько месяцев, и судя по показателям в разных странах, она пришла. Некоторых европейцев уже настиг повторный жетский карантин. И пока одни смиренно ждут окончания вспышки, другие выходят на улицы с акциями против ограничительных мер. Тем временем азиатские страны борются с пандемией по-своему, а Соединенные Штаты готовятся к ковидным выборам. Европа в волне"Я принял решение с пятницы вернуть режим самоизоляции, который позволил остановить вирус", — так президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новом общенациональном карантине. Но на этот раз школы и предприятия не закрывают.Всплеск заражений застал Францию врасплох: теперь это эпицентр эпидемии в Европе. "Внезапным и впечатляющим" назвал распространение вируса премьер Жан Касекс. В конце прошлой недели COVID-19 за сутки диагностировали у 52 тысяч французов. А всего с начала пандемии число заразившихся перевалило за миллион. Это заставило Эммануэля Макрона пойти на жесткие меры: ввести комендантский час в 54 департаментах и на одной заморской территории. С 21:00 до 06:00 обязаны сидеть дома 46 миллионов человек. Впрочем, результативность таких мер вызывает сомнения. Критики считают, что власти давно потеряли контроль над ситуацией.Однако схожие шаги предпринимают и другие европейские страны. Комендантский час с 23:00 до 06:00 — в Испании. Выходить в эти часы можно только за лекарствами, чтобы добраться на работу, помочь малолетним или пожилым членам семьи. Региональные органы управления вправе немного корректировать период ограничений. Мера не коснется только жителей Канарских островов. "Хочу выразится как можно яснее. Впереди тяжелые недели", — предупредил министр здравоохранения Сальвадор Илья. Миллионного заболевшего выявили в Испании чуть раньше, чем во Франции. В обеих странах погибли по уже по 34 тысячи человек. Комендантский час и в Бельгии. Эта страна лидирует по распространению COVID-19 на душу населения: 1390 на 100 тысяч человек. Чехия на втором месте — 1380. С 28 октября в республике тоже комендантский час. В Италии от такой строгости воздерживаются, меры пока локальные — в Неаполе, Риме, Милане и других городах. Но бары с 18:00 закрыты. Спортзалы, бассейны, театры, кино не работают. На сей раз итальянцы восприняли ограничения с недовольством. В Неаполе и Риме произошли стычки демонстрантов с полицией. В Турине, по данным властей, на улицы вышли 2,5 тысячи жителей. Десятки человек пострадали, в стражей порядка летели камни, фейерверки и бутылки. Протестующие возводили баррикады из мусорных баков, били стекла бутиков Gucci и Louis Vuitton. В Милане бунтарей разгоняли. Германия тоже не обрадовалась новым ограничениям. Около двух тысяч человек митинговали в воскресенье на Александерплац в Берлине. В полиции отметили, что собравшиеся не соблюдали дистанцию и были без масок. На требования выполнять правила народ не откликнулся, и толпу разогнали. Народное недовольство не убедило власти: в стране, как и во Франции ввели карантин — со 2 ноября до конца месяца. "Пребывание вне дома разрешено только при участии членов собственного и еще одного домохозяйства, максимально это десять человек. Число гостей в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться более жестко", — заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Открытыми останутся только школы и детские сады, а госучреждения, театры, кино, фитнес-центры, салоны красоты, гостиницы и общепит, кроме обслуживания на вынос, прекратят работу.Азиатский успехНедельные каникулы по случаю Дня основания КНР китайцы отметили масштабно: около полумиллиарда человек отправились путешествовать. На тот момент местных вспышек коронавируса не фиксировали уже пятьдесят дней. Тревогу объявили в Синьцзяне неделю спустя. В воскресенье в пригороде Кашгара обнаружили 137 бессимптомных случаев. Нулевым пациентом оказалась 17-летняя сотрудница швейной фабрики. В пригороде ввели локальный карантин, 4,75 миллиона человек принудительно сдали анализы. Столь радикальный подход раскритиковал У Цзунью, главный эпидемиолог китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний. Он считает, что тестировать всех поголовно нет необходимости. Опыт соседней Южной Кореи называют успешным и достойным копирования, однако и там возникают локальные очаги. Из 80 новых случаев, зарегистрированных в понедельник, только 16 — завозные. Накануне в стране зафиксировали 103 заражения. Рост заболеваемости связывают с ослаблением ограничений: люди все чаще посещают общественные места, а дистанцию соблюдают реже. Больше всего заболевших в Сеуле. Эпицентром стал город неподалеку — Йонъин.Тем не менее то, что власти отслеживают инфицированных и их контакты, а также массовое тестирование не позволяет вирусу быстро распространяться. Корейский метод прозвали K-quarantine по аналогии с жанром корейской поп-музыки K-pop. Американский провалВ США ситуация, и без того самая тяжелая в мире, стремительно ухудшается. Во вторник ежедневный прирост достиг 70 тысяч. Антирекорд побит в 36 штатах. Больше всего заболевших на душу населения в Северной Дакоте, где многие отказываются носить маски. Некоторые штаты вводят повторные ограничения. Так, в Иллинойсе в четырех округах и городе Чикаго барам и ресторанам запретили продавать алкоголь после 21:00, а с 22:00 закрыты все не жизненно важные предприятия. Порой борьба с инфекцией приобретает опасный характер. Например, в Чикаго в ответ на просьбу надеть маски две девушки накинулись на охранника с ножом, он получил 27 ранений. В Техасе — комендантский час с 22:00 до пяти утра на две недели. В Калифорнии вне закона массовые собрания, спортзалы проводят занятия только на свежем воздухе, магазины заполняются на половину, а музеи — на четверть. Очень печальная картина в штате Висконсин. Больничные койки заняты на 84 процента, в отделениях интенсивной терапии свободно лишь каждое десятое место. Во вторник зарегистрировали 64 смерти от коронавируса. На этом фоне страна готовится к президентским выборам 3 ноября. Переболевший COVID-19 президент Дональд Трамп разъезжает по так называемым колеблющимся штатам с агитацией. Куда не успевает сам, отправляет первую леди Меланию. Оппонент лидера демократ Джо Байден ведет виртуальную кампанию и призывает американцев голосовать по почте, чтобы избежать новых вспышек из-за скопления людей на участках.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, синьцзян-уйгурский автономный район, дональд трамп, франция, китай, италия, сша, испания, в мире