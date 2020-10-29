https://ria.ru/20201029/voennye-1582157825.html

Во Франции мобилизуют дополнительное число военных после атаки в Ницце

Во Франции мобилизуют дополнительное число военных после атаки в Ницце

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении увеличить число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle после атаки в церкви... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:23

2020-10-29T18:23

2020-10-29T19:53

вооруженные нападения во франции

эммануэль макрон

франция

ницца

париж

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582059820_0:349:3020:2048_1400x0_80_0_0_83a48e9c36de8d1c57fbe45a90c36542.jpg

ПАРИЖ, 29 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении увеличить число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle после атаки в церкви Ниццы.Ранее премьер-министр Жан Кастекс сообщил, что на территории всей страны план по противодействию терроризму Vigipirate введен на максимально высоком уровне.Он отметил, что в рамках антитеррористической операции Sentinelle число военных увеличится с 3 до 7 тысяч.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек.Совершившего атаку быстро задержали. При задержании он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркивал мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В пятницу утром Макрон созывает совет обороны.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.

https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html

франция

ницца

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Минута молчания в парламенте Франции Минута молчания в парламенте Франции 2020-10-29T18:23 true PT0M49S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, эммануэль макрон, франция, ницца, париж, в мире