https://ria.ru/20201029/voennye-1582157825.html
Во Франции мобилизуют дополнительное число военных после атаки в Ницце
Во Франции мобилизуют дополнительное число военных после атаки в Ницце
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении увеличить число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle после атаки в церкви... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:23
2020-10-29T18:23
2020-10-29T19:53
вооруженные нападения во франции
эммануэль макрон
франция
ницца
париж
в мире
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ПАРИЖ, 29 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении увеличить число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle после атаки в церкви Ниццы.Ранее премьер-министр Жан Кастекс сообщил, что на территории всей страны план по противодействию терроризму Vigipirate введен на максимально высоком уровне.Он отметил, что в рамках антитеррористической операции Sentinelle число военных увеличится с 3 до 7 тысяч.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек.Совершившего атаку быстро задержали. При задержании он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркивал мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В пятницу утром Макрон созывает совет обороны.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html
франция
ницца
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минута молчания в парламенте Франции
Минута молчания в парламенте Франции
2020-10-29T18:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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вооруженные нападения во франции, эммануэль макрон, франция, ницца, париж, в мире
ПАРИЖ, 29 окт – РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон
заявил о решении увеличить число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle после атаки в церкви Ниццы
.
Ранее премьер-министр Жан Кастекс сообщил, что на территории всей страны план по противодействию терроризму Vigipirate введен на максимально высоком уровне.
"Сегодня утром мы решили повысить уровень бдительности по всей Франции в связи с террористической угрозой. Я решил, что в ближайшие часы будут дополнительно мобилизованы наши военные", - сказал Макрон, прибывший в Ниццу.
Он отметил, что в рамках антитеррористической операции Sentinelle число военных увеличится с 3 до 7 тысяч.
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек.
Совершившего атаку быстро задержали. При задержании он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркивал мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В пятницу утром Макрон созывает совет обороны.
За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.