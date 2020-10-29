https://ria.ru/20201029/voda-1582182130.html

Аксенов предупредил об ухудшении водоснабжения в Симферополе

Аксенов предупредил об ухудшении водоснабжения в Симферополе

Подача воды в Симферополь и населенные пункты в двух районах Крыма при отсутствии осадков может сократиться с шести до четырех часов в сутки, сообщил глава... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T21:09

2020-10-29T21:09

2020-10-29T21:09

россия

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Подача воды в Симферополь и населенные пункты в двух районах Крыма при отсутствии осадков может сократиться с шести до четырех часов в сутки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Сейчас значительное количество воды в Симферополь подается не из трех водохранилищ из-за их обмеления из-за засухи, а из артезианских источников, которых недостаточно для нормального водоснабжения региона.Ранее строители Минобороны протянули к обмелевшему Симферопольскому водохранилищу временный водовод для переброски воды из Тайганского водохранилища, его протяженность превышает 50 километров. Специалисты ГУП "Воды Крыма" также проложили водовод к Симферополю от скважин артезианской воды в Бахчисарайском и Симферопольском районах. На участках этого водовода дополнительно бурится еще несколько скважин для увеличения подачи воды.Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, полностью прекращено горячее водоснабжение. Кроме того, ограничения подачи воды в ночное время введены с 23 сентября в Алуште и близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также с 14 октября - в Белогорске.

https://ria.ru/20201021/vodosnabzhenie-1580893610.html

https://ria.ru/20201013/voda-1579577293.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей аксенов (политик), республика крым