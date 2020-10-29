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Аксенов предупредил об ухудшении водоснабжения в Симферополе
Аксенов предупредил об ухудшении водоснабжения в Симферополе
Подача воды в Симферополь и населенные пункты в двух районах Крыма при отсутствии осадков может сократиться с шести до четырех часов в сутки, сообщил глава... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T21:09
2020-10-29T21:09
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Подача воды в Симферополь и населенные пункты в двух районах Крыма при отсутствии осадков может сократиться с шести до четырех часов в сутки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Сейчас значительное количество воды в Симферополь подается не из трех водохранилищ из-за их обмеления из-за засухи, а из артезианских источников, которых недостаточно для нормального водоснабжения региона.Ранее строители Минобороны протянули к обмелевшему Симферопольскому водохранилищу временный водовод для переброски воды из Тайганского водохранилища, его протяженность превышает 50 километров. Специалисты ГУП "Воды Крыма" также проложили водовод к Симферополю от скважин артезианской воды в Бахчисарайском и Симферопольском районах. На участках этого водовода дополнительно бурится еще несколько скважин для увеличения подачи воды.Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, полностью прекращено горячее водоснабжение. Кроме того, ограничения подачи воды в ночное время введены с 23 сентября в Алуште и близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также с 14 октября - в Белогорске.
https://ria.ru/20201021/vodosnabzhenie-1580893610.html
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россия, сергей аксенов (политик), республика крым

Аксенов предупредил об ухудшении водоснабжения в Симферополе

21:09 29.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Подача воды в Симферополь и населенные пункты в двух районах Крыма при отсутствии осадков может сократиться с шести до четырех часов в сутки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Если погоды не будет до тех пор, пока не будут построены опреснительные установки, график подачи воды не изменится. Самый худший прогноз – график до конца года останется в таком же режиме (по три часа утром и вечером), либо до двух часов утром и вечером. Мы сейчас оцениваем возможность принятия такого решения, оцениваем такое решение, это будет "дно" этой картины", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым24".

Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 19:29
Хуснуллин рассказал о реализации плана по водоснабжению Крыма
Сейчас значительное количество воды в Симферополь подается не из трех водохранилищ из-за их обмеления из-за засухи, а из артезианских источников, которых недостаточно для нормального водоснабжения региона.
Ранее строители Минобороны протянули к обмелевшему Симферопольскому водохранилищу временный водовод для переброски воды из Тайганского водохранилища, его протяженность превышает 50 километров. Специалисты ГУП "Воды Крыма" также проложили водовод к Симферополю от скважин артезианской воды в Бахчисарайском и Симферопольском районах. На участках этого водовода дополнительно бурится еще несколько скважин для увеличения подачи воды.
Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, полностью прекращено горячее водоснабжение. Кроме того, ограничения подачи воды в ночное время введены с 23 сентября в Алуште и близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также с 14 октября - в Белогорске.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Новый водозабор построят для водоснабжения Севастополя
 
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