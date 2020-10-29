https://ria.ru/20201029/vmeshatelstvo-1582185101.html

Захарова назвала заявления о вмешательстве России в выборы в США чушью

Захарова назвала заявления о вмешательстве России в выборы в США чушью

Заявления о так называемом российском вмешательстве в выборы США - это чушь, разобраться, кто стоит за всеми этими заявлениями, должны специалисты по черному... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T21:42

2020-10-29T21:42

2020-10-29T21:42

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Заявления о так называемом российском вмешательстве в выборы США - это чушь, разобраться, кто стоит за всеми этими заявлениями, должны специалисты по черному пиару, а в целом тема перешла уже в разряд черного юмора, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это вопрос уже в большей степени из разряда черного юмора", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, вмешивалась ли Россия в американские выборы или нет.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20201022/vybory-1580883707.html

https://ria.ru/20201026/ssha-1581464659.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша