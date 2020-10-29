Захарова назвала заявления о вмешательстве России в выборы в США чушью
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Заявления о так называемом российском вмешательстве в выборы США - это чушь, разобраться, кто стоит за всеми этими заявлениями, должны специалисты по черному пиару, а в целом тема перешла уже в разряд черного юмора, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это вопрос уже в большей степени из разряда черного юмора", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, вмешивалась ли Россия в американские выборы или нет.
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"Серьезно размышлять на эти темы должны ученые, которые занимаются черным пиаром, грязными технологиями, заказными кампаниями. Вот именно эти специалисты не только могут, но и должны наконец-то разобраться, кто стоит за всей этой чушью, которая называется "российское вмешательство" и всем, что с этим связано", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.