Белоруссия ограничила въезд гражданам Латвии, Литвы, Польши и Украины
19:11 29.10.2020 (обновлено: 19:59 29.10.2020)
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МИНСК, 29 окт — РИА Новости. Белоруссия в связи с эпидемиологической ситуацией в соседних странах с четверга временно ограничивает въезд ряду категорий физлиц с Украины, из Польши, Литвы и Латвии через наземные пункты пропуска, заявил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.
"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", — сообщил он.
Собеседник уточнил, что под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами. Также решение не распространяется на водителей транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, членов поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.
"Вместе с тем пункт пропуска в национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений", — уточнил Бычковский.