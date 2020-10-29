Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201029/vezd-1582167356.html
Белоруссия ограничила въезд гражданам Латвии, Литвы, Польши и Украины
Белоруссия ограничила въезд гражданам Латвии, Литвы, Польши и Украины
Белоруссия в связи с эпидемиологической ситуацией в соседних странах с четверга временно ограничивает въезд ряду категорий физлиц с Украины, из Польши, Литвы и... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T19:11
2020-10-29T19:59
распространение нового коронавируса
польша
латвия
белоруссия
литва
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568662751_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_6ed5cb182fc1bfd449a9d3d344320298.jpg
МИНСК, 29 окт — РИА Новости. Белоруссия в связи с эпидемиологической ситуацией в соседних странах с четверга временно ограничивает въезд ряду категорий физлиц с Украины, из Польши, Литвы и Латвии через наземные пункты пропуска, заявил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.Собеседник уточнил, что под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами. Также решение не распространяется на водителей транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, членов поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.
https://ria.ru/20200128/1563924730.html
польша
латвия
белоруссия
литва
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568662751_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_1869523a2eb52008cfde7374c9115c1a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
польша, латвия, белоруссия, литва, украина, в мире

Белоруссия ограничила въезд гражданам Латвии, Литвы, Польши и Украины

19:11 29.10.2020 (обновлено: 19:59 29.10.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник белорусской пограничной службы
Сотрудник белорусской пограничной службы - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 окт — РИА Новости. Белоруссия в связи с эпидемиологической ситуацией в соседних странах с четверга временно ограничивает въезд ряду категорий физлиц с Украины, из Польши, Литвы и Латвии через наземные пункты пропуска, заявил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", — сообщил он.

Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика - РИА Новости, 1920, 28.01.2020
28 января, 11:11Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса
Собеседник уточнил, что под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами. Также решение не распространяется на водителей транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, членов поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

"Вместе с тем пункт пропуска в национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений", — уточнил Бычковский.

Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаПольшаЛатвияБелоруссияЛитваУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Пашинян призвал назвать виновника нарушения перемирия в НКР
01:15Стало известно, что нашли у совершившего теракт в Ницце мужчины
01:10Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
Лента новостейМолния