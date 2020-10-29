https://ria.ru/20201029/vezd-1582167356.html

Белоруссия ограничила въезд гражданам Латвии, Литвы, Польши и Украины

Белоруссия ограничила въезд гражданам Латвии, Литвы, Польши и Украины

Белоруссия в связи с эпидемиологической ситуацией в соседних странах с четверга временно ограничивает въезд ряду категорий физлиц с Украины, из Польши, Литвы и... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T19:11

2020-10-29T19:11

2020-10-29T19:59

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МИНСК, 29 окт — РИА Новости. Белоруссия в связи с эпидемиологической ситуацией в соседних странах с четверга временно ограничивает въезд ряду категорий физлиц с Украины, из Польши, Литвы и Латвии через наземные пункты пропуска, заявил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.Собеседник уточнил, что под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами. Также решение не распространяется на водителей транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, членов поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

https://ria.ru/20200128/1563924730.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, латвия, белоруссия, литва, украина, в мире