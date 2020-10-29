МИД ответил на слова венгерского премьера о памятнике красноармейцам
20:14 29.10.2020 (обновлено: 21:53 29.10.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана о роли Красной армии во Второй мировой войне грубо извращают историческую правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она рассказала, что, выступая на площади Сабадшаг в Будапеште, Орбан назвал находящийся там монумент, установленный в память о 80 тысячах красноармейцев, погибших при освобождении венгерской столицы, "памятником советской оккупации".
"Подобные высказывания грубо извращают историческую правду и события Второй мировой войны, итоги которой закреплены соответствующими решениями Нюрнбергского трибунала. Хотели бы напомнить, что хортистская Венгрия, ближайший союзник Гитлера, приняв активное участие в разделе Чехословакии и гитлеровской агрессии против Югославии, 27 июня 1941 года инициативно присоединилась к нападению нацистской Германии на Советский Союз и "отметилась" на оккупированных территориях массовыми преступлениями против мирного населения, а также советских военнопленных".
Она отметила, что Красная армия, "избавив народы Европы от "коричневой чумы", принесла им мир и свободу".
Захарова констатировала, что сегодня в некоторых странах наблюдается стремление "исказить этот факт и замолчать ключевую роль нашей страны в победе над фашизмом, размыть историческую ответственность отдельных столиц за преступления военного периода, "обелить" режимы нацистских приспешников".
"Будем и впредь решительно противодействовать подобным фальсификациям", — заключила представитель ведомства.