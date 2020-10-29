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https://ria.ru/20201029/vengriya-1582176451.html
МИД ответил на слова венгерского премьера о памятнике красноармейцам
МИД ответил на слова венгерского премьера о памятнике красноармейцам
Заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана о роли Красной армии во Второй мировой войне грубо извращают историческую правду, заявила официальный... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T20:14
2020-10-29T21:53
россия
мария захарова
вторая мировая война (1939-1945)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
виктор орбан
венгрия
в мире
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана о роли Красной армии во Второй мировой войне грубо извращают историческую правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она рассказала, что, выступая на площади Сабадшаг в Будапеште, Орбан назвал находящийся там монумент, установленный в память о 80 тысячах красноармейцев, погибших при освобождении венгерской столицы, "памятником советской оккупации".Она отметила, что Красная армия, "избавив народы Европы от "коричневой чумы", принесла им мир и свободу". Захарова констатировала, что сегодня в некоторых странах наблюдается стремление "исказить этот факт и замолчать ключевую роль нашей страны в победе над фашизмом, размыть историческую ответственность отдельных столиц за преступления военного периода, "обелить" режимы нацистских приспешников"."Будем и впредь решительно противодействовать подобным фальсификациям", — заключила представитель ведомства.
https://ria.ru/20201027/genotsid-1581844577.html
https://ria.ru/20200922/voyna-1577621191.html
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россия, мария захарова, вторая мировая война (1939-1945), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), виктор орбан, венгрия, в мире

МИД ответил на слова венгерского премьера о памятнике красноармейцам

20:14 29.10.2020 (обновлено: 21:53 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана о роли Красной армии во Второй мировой войне грубо извращают историческую правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она рассказала, что, выступая на площади Сабадшаг в Будапеште, Орбан назвал находящийся там монумент, установленный в память о 80 тысячах красноармейцев, погибших при освобождении венгерской столицы, "памятником советской оккупации".
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"Подобные высказывания грубо извращают историческую правду и события Второй мировой войны, итоги которой закреплены соответствующими решениями Нюрнбергского трибунала. Хотели бы напомнить, что хортистская Венгрия, ближайший союзник Гитлера, приняв активное участие в разделе Чехословакии и гитлеровской агрессии против Югославии, 27 июня 1941 года инициативно присоединилась к нападению нацистской Германии на Советский Союз и "отметилась" на оккупированных территориях массовыми преступлениями против мирного населения, а также советских военнопленных".
Мария Захарова
Она отметила, что Красная армия, "избавив народы Европы от "коричневой чумы", принесла им мир и свободу".
Захарова констатировала, что сегодня в некоторых странах наблюдается стремление "исказить этот факт и замолчать ключевую роль нашей страны в победе над фашизмом, размыть историческую ответственность отдельных столиц за преступления военного периода, "обелить" режимы нацистских приспешников".
"Будем и впредь решительно противодействовать подобным фальсификациям", — заключила представитель ведомства.
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РоссияМария ЗахароваВторая мировая война (1939-1945)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Виктор ОрбанВенгрияВ мире
 
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