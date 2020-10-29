https://ria.ru/20201029/vengriya-1582176451.html

МИД ответил на слова венгерского премьера о памятнике красноармейцам

МИД ответил на слова венгерского премьера о памятнике красноармейцам

Заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана о роли Красной армии во Второй мировой войне грубо извращают историческую правду, заявила официальный... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T20:14

2020-10-29T20:14

2020-10-29T21:53

россия

мария захарова

вторая мировая война (1939-1945)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

виктор орбан

венгрия

в мире

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана о роли Красной армии во Второй мировой войне грубо извращают историческую правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она рассказала, что, выступая на площади Сабадшаг в Будапеште, Орбан назвал находящийся там монумент, установленный в память о 80 тысячах красноармейцев, погибших при освобождении венгерской столицы, "памятником советской оккупации".Она отметила, что Красная армия, "избавив народы Европы от "коричневой чумы", принесла им мир и свободу". Захарова констатировала, что сегодня в некоторых странах наблюдается стремление "исказить этот факт и замолчать ключевую роль нашей страны в победе над фашизмом, размыть историческую ответственность отдельных столиц за преступления военного периода, "обелить" режимы нацистских приспешников"."Будем и впредь решительно противодействовать подобным фальсификациям", — заключила представитель ведомства.

https://ria.ru/20201027/genotsid-1581844577.html

https://ria.ru/20200922/voyna-1577621191.html

россия

венгрия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, вторая мировая война (1939-1945), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), виктор орбан, венгрия, в мире