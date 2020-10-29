https://ria.ru/20201029/vandal-1582073748.html

В Магадане вандал осквернил монумент "Маска скорби"

В Магадане вандал осквернил монумент "Маска скорби"

Полицейские в Магадане задержали 24-летнего жителя города, который осквернил монумент "Маска скорби", в отношении него возбудили уголовное дело, сообщает в... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:17

2020-10-29T13:17

2020-10-29T13:20

россия

эрнст неизвестный

магадан

ссср

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582074236_0:235:720:640_1400x0_80_0_0_9e8a424e77a4162644b0b6c466d9371b.jpg

МАГАДАН, 29 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Полицейские в Магадане задержали 24-летнего жителя города, который осквернил монумент "Маска скорби", в отношении него возбудили уголовное дело, сообщает в четверг прокуратура региона."Маска скорби" — мемориал в Магадане, посвящённый памяти жертв политических репрессий. Авторы: скульптор Эрнст Неизвестный, архитектор Камиль Казаев. Скульптура мемориала представляет собой стилизованное лицо человека, из левого глаза которого текут слёзы в виде маленьких масок. Внутри монумента находится копия типичной тюремной камеры."Установлено, что… 24-летний житель областного центра, находясь у объекта культурного наследия регионального значения "Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий "Маска скорби", в доступном для всеобщего обозрения месте, на камнях, являющихся частью мемориального комплекса, нанес красителем оскверняющую надпись "К папе в бар", а также раскрасил элементы геральдических знаков СССР, чем повредил указанный объект культурного наследия, причинив материальный ущерб в размере более 24 тысяч рублей. По данному факту ОД ОМВД России по Магадану возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.Уточняется, что дело возбуждено по статье "Повреждение объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. За совершение указанного преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

https://ria.ru/20201022/ogon-1580965782.html

россия

магадан

ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эрнст неизвестный, магадан, ссср, происшествия