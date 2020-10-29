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В Магадане вандал осквернил монумент "Маска скорби"
В Магадане вандал осквернил монумент "Маска скорби"
Полицейские в Магадане задержали 24-летнего жителя города, который осквернил монумент "Маска скорби", в отношении него возбудили уголовное дело, сообщает в... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:17
2020-10-29T13:20
россия
эрнст неизвестный
магадан
ссср
происшествия
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МАГАДАН, 29 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Полицейские в Магадане задержали 24-летнего жителя города, который осквернил монумент "Маска скорби", в отношении него возбудили уголовное дело, сообщает в четверг прокуратура региона."Маска скорби" — мемориал в Магадане, посвящённый памяти жертв политических репрессий. Авторы: скульптор Эрнст Неизвестный, архитектор Камиль Казаев. Скульптура мемориала представляет собой стилизованное лицо человека, из левого глаза которого текут слёзы в виде маленьких масок. Внутри монумента находится копия типичной тюремной камеры."Установлено, что… 24-летний житель областного центра, находясь у объекта культурного наследия регионального значения "Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий "Маска скорби", в доступном для всеобщего обозрения месте, на камнях, являющихся частью мемориального комплекса, нанес красителем оскверняющую надпись "К папе в бар", а также раскрасил элементы геральдических знаков СССР, чем повредил указанный объект культурного наследия, причинив материальный ущерб в размере более 24 тысяч рублей. По данному факту ОД ОМВД России по Магадану возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.Уточняется, что дело возбуждено по статье "Повреждение объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. За совершение указанного преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
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россия
магадан
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россия, эрнст неизвестный, магадан, ссср, происшествия

В Магадане вандал осквернил монумент "Маска скорби"

13:17 29.10.2020 (обновлено: 13:20 29.10.2020)
 
CC BY-SA 3.0 / Alglus / Монумент "Маска скорби" в Магадане
Монумент Маска скорби в Магадане - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
CC BY-SA 3.0 / Alglus /
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МАГАДАН, 29 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Полицейские в Магадане задержали 24-летнего жителя города, который осквернил монумент "Маска скорби", в отношении него возбудили уголовное дело, сообщает в четверг прокуратура региона.
"Маска скорби" — мемориал в Магадане, посвящённый памяти жертв политических репрессий. Авторы: скульптор Эрнст Неизвестный, архитектор Камиль Казаев. Скульптура мемориала представляет собой стилизованное лицо человека, из левого глаза которого текут слёзы в виде маленьких масок. Внутри монумента находится копия типичной тюремной камеры.
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"Установлено, что… 24-летний житель областного центра, находясь у объекта культурного наследия регионального значения "Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий "Маска скорби", в доступном для всеобщего обозрения месте, на камнях, являющихся частью мемориального комплекса, нанес красителем оскверняющую надпись "К папе в бар", а также раскрасил элементы геральдических знаков СССР, чем повредил указанный объект культурного наследия, причинив материальный ущерб в размере более 24 тысяч рублей. По данному факту ОД ОМВД России по Магадану возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дело возбуждено по статье "Повреждение объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. За совершение указанного преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
 
РоссияЭрнст НеизвестныйМагаданСССРПроисшествия
 
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