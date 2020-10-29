Собянин рассказал, когда откроется запись на вакцинирование от COVID-19
Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановки наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановки наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
Кроме того, будут проводить санитарную обработку скамеек, поручней, урн в местах массового скопления людей, надземных и подземных переходов, малых архитектурных форм, в том числе на детских и спортивных площадках.
В постоянном режиме осуществляется дезинфекция медицинских учреждений, а также подъездов, в которых проживают граждане, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
Кроме того, будут проводить санитарную обработку скамеек, поручней, урн в местах массового скопления людей, надземных и подземных переходов, малых архитектурных форм, в том числе на детских и спортивных площадках.
В постоянном режиме осуществляется дезинфекция медицинских учреждений, а также подъездов, в которых проживают граждане, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
В работах по дезинфекции принимают участие более 50 тысяч сотрудников, которые прошли соответствующий инструктаж и обеспечены необходимыми индивидуальными средствами защиты, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В работах по дезинфекции принимают участие более 50 тысяч сотрудников, которые прошли соответствующий инструктаж и обеспечены необходимыми индивидуальными средствами защиты, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады. В общей сложности будет задействовано более 12 тысяч различных распылителей.
В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады. В общей сложности будет задействовано более 12 тысяч различных распылителей.
Главная цель дезинфекций — профилактика распространения коронавирусной инфекции. Эксперты сходятся во мнении, что эта мера помогает предотвратить распространение вируса.
Главная цель дезинфекций — профилактика распространения коронавирусной инфекции. Эксперты сходятся во мнении, что эта мера помогает предотвратить распространение вируса.
Особенно тщательно дезинфицирующими средствами в Москве обрабатывают транспортно-пересадочные узлы, входные группы станций метрополитена, остановки наземного транспорта, общественные туалеты, многофункциональные центры "Мои документы", а также объекты по обращению с отходами.
Особенно тщательно дезинфицирующими средствами в Москве обрабатывают транспортно-пересадочные узлы, входные группы станций метрополитена, остановки наземного транспорта, общественные туалеты, многофункциональные центры "Мои документы", а также объекты по обращению с отходами.
Все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.
Все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.
Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановки наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
Кроме того, будут проводить санитарную обработку скамеек, поручней, урн в местах массового скопления людей, надземных и подземных переходов, малых архитектурных форм, в том числе на детских и спортивных площадках.
В постоянном режиме осуществляется дезинфекция медицинских учреждений, а также подъездов, в которых проживают граждане, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
В работах по дезинфекции принимают участие более 50 тысяч сотрудников, которые прошли соответствующий инструктаж и обеспечены необходимыми индивидуальными средствами защиты, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады. В общей сложности будет задействовано более 12 тысяч различных распылителей.
Главная цель дезинфекций — профилактика распространения коронавирусной инфекции. Эксперты сходятся во мнении, что эта мера помогает предотвратить распространение вируса.
Особенно тщательно дезинфицирующими средствами в Москве обрабатывают транспортно-пересадочные узлы, входные группы станций метрополитена, остановки наземного транспорта, общественные туалеты, многофункциональные центры "Мои документы", а также объекты по обращению с отходами.
Все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.