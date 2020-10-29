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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201029/vaktsinirovanie-1582159820.html
Собянин рассказал, когда откроется запись на вакцинирование от COVID-19
Собянин рассказал, когда откроется запись на вакцинирование от COVID-19
Москва может получить в ноябре-декабре большие партии вакцины от коронавируса, через несколько недель можно будет записываться на вакцинирование, заявил мэр... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:31
2020-10-29T18:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Москва может получить в ноябре-декабре большие партии вакцины от коронавируса, через несколько недель можно будет записываться на вакцинирование, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Мы подходим, я имею в виду производителей вакцины, к стадии массового выпуска, как я и говорил, поэтому надеюсь, что в ноябре-декабре мы получим уже большие объемы вакцины для того, чтобы давать возможность свободно записываться для вакцинирования", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал, когда откроется запись на вакцинирование от COVID-19

18:31 29.10.2020 (обновлено: 18:37 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре
Вакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Москва может получить в ноябре-декабре большие партии вакцины от коронавируса, через несколько недель можно будет записываться на вакцинирование, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы подходим, я имею в виду производителей вакцины, к стадии массового выпуска, как я и говорил, поэтому надеюсь, что в ноябре-декабре мы получим уже большие объемы вакцины для того, чтобы давать возможность свободно записываться для вакцинирования", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Уличная зачистка: зачем нужна дезинфекция в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановки наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию на Курском вокзале в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
1 из 7

Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановки наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Кроме того, будут проводить санитарную обработку скамеек, поручней, урн в местах массового скопления людей, надземных и подземных переходов, малых архитектурных форм, в том числе на детских и спортивных площадках.

В постоянном режиме осуществляется дезинфекция медицинских учреждений, а также подъездов, в которых проживают граждане, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

Сотрудник коммунальных служб дезинфицирует подземный переход в центре Москвы
2 из 7

Кроме того, будут проводить санитарную обработку скамеек, поручней, урн в местах массового скопления людей, надземных и подземных переходов, малых архитектурных форм, в том числе на детских и спортивных площадках.

В постоянном режиме осуществляется дезинфекция медицинских учреждений, а также подъездов, в которых проживают граждане, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В работах по дезинфекции принимают участие более 50 тысяч сотрудников, которые прошли соответствующий инструктаж и обеспечены необходимыми индивидуальными средствами защиты, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию платформы Ярославского вокзала в Москве в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
3 из 7

В работах по дезинфекции принимают участие более 50 тысяч сотрудников, которые прошли соответствующий инструктаж и обеспечены необходимыми индивидуальными средствами защиты, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады. В общей сложности будет задействовано более 12 тысяч различных распылителей.

Сотрудницы клининговой службы производят дезинфекционную обработку в вагоне поезда Иволга в Москве
4 из 7

В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады. В общей сложности будет задействовано более 12 тысяч различных распылителей.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Главная цель дезинфекций — профилактика распространения коронавирусной инфекции. Эксперты сходятся во мнении, что эта мера помогает предотвратить распространение вируса.

Сотрудники коммунальных служб дезинфицируют дороги и тротуары в центре Москвы
5 из 7

Главная цель дезинфекций — профилактика распространения коронавирусной инфекции. Эксперты сходятся во мнении, что эта мера помогает предотвратить распространение вируса.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков

Особенно тщательно дезинфицирующими средствами в Москве обрабатывают транспортно-пересадочные узлы, входные группы станций метрополитена, остановки наземного транспорта, общественные туалеты, многофункциональные центры "Мои документы", а также объекты по обращению с отходами.

Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию помещений Ярославского вокзала в Москве в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
6 из 7

Особенно тщательно дезинфицирующими средствами в Москве обрабатывают транспортно-пересадочные узлы, входные группы станций метрополитена, остановки наземного транспорта, общественные туалеты, многофункциональные центры "Мои документы", а также объекты по обращению с отходами.

© РИА Новости / Павел Бедняков
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.

Автомобили коммунальных служб дезинфицируют дороги и тротуары в центре Москвы
7 из 7

Все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 7

Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановки наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
2 из 7

Кроме того, будут проводить санитарную обработку скамеек, поручней, урн в местах массового скопления людей, надземных и подземных переходов, малых архитектурных форм, в том числе на детских и спортивных площадках.

В постоянном режиме осуществляется дезинфекция медицинских учреждений, а также подъездов, в которых проживают граждане, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 7

В работах по дезинфекции принимают участие более 50 тысяч сотрудников, которые прошли соответствующий инструктаж и обеспечены необходимыми индивидуальными средствами защиты, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
4 из 7

В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады. В общей сложности будет задействовано более 12 тысяч различных распылителей.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 7

Главная цель дезинфекций — профилактика распространения коронавирусной инфекции. Эксперты сходятся во мнении, что эта мера помогает предотвратить распространение вируса.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 7

Особенно тщательно дезинфицирующими средствами в Москве обрабатывают транспортно-пересадочные узлы, входные группы станций метрополитена, остановки наземного транспорта, общественные туалеты, многофункциональные центры "Мои документы", а также объекты по обращению с отходами.

© РИА Новости / Павел Бедняков
7 из 7

Все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
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