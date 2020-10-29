https://ria.ru/20201029/vaktsinatsiya-1582096967.html

Путин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса

Путин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России к концу года, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:49

2020-10-29T14:49

2020-10-29T16:40

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России к концу года, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!".Он отметил, что пострегистрационные испытания вакцин проходят без сбоев."У нас нет ни одного серьезного сбоя в этой сфере. И эффективно работают вакцины "Вектора" и Центра Гамалеи. Вопрос в налаживании массового производства. Уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года", — сказал президент.Он подчеркнул, что обе вакцины, зарегистрированные Минздравом, отвечают главным требованиям.По его словам, российские специалисты активно и в высшей степени эффективно прошли путь по созданию вакцин. "Это говорит о том, что в России сохранены и развиваются соответствующие научные школы, созданные еще во времена Советского Союза. Можно только порадоваться, что нам удалось сохранить эти коллективы, их наработки, и они идут дальше", — считает президент.Российскими вакцинами прежде всего обеспечат граждан страны, но Россия не отказывается и от работы на внешних рынках, добавил Путин.Сейчас в России зарегистрированы две вакцины для профилактики COVID-19. Первая из них — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.Вторая вакцина — "ЭпиВакКорона", созданная центром "Вектор", получила регистрацию в октябре. Сейчас оба препарата проходят пострегистрационные испытания.Третью вакцину разрабатывает Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сейчас она находится на стадии клинических испытаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582027993.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года" Владимир Путин выступил на форуме ВТБ "Россия зовет" 2020-10-29T14:49 true PT0M45S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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