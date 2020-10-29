Минздрав опроверг сообщения о приостановке испытаний вакцины "Спутник V"
18:03 29.10.2020 (обновлено: 19:21 29.10.2020)
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Исследования российской вакцины против коронавируса "Спутник V" продолжаются, об этом РИА Новости заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Так он прокомментировал публикацию агентства Reuters о том, что Россия временно прекратила вакцинацию новых добровольцев в рамках испытания препарата из-за высокого спроса и нехватки доз.
"Исследования продолжаются. Целевая численность — 40 тысяч вакцинированных добровольцев — будет достигнута", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что препарата для пострегистрационных исследований хватает.
"Испытания продолжаются, все идет своим чередом. Просто разрыв между первой и второй дозой довольно существенный: первый компонент уже 20 тысяч получили, а первый и второй — около девяти тысяч. Поэтому решили немного сократить это разрыв. Количество медсестер и кабинетов не увеличилось. Сейчас в день вакцинируют гораздо больше вторым компонентом, чем первым", — сказал он.
Сообщение о приостановке тестов опровергли и в московском филиале компании Сrocus Medical, которая занимается организацией клинического исследования.
Как заявил управляющий директор филиала Алексей Бутылин, опубликованы ложные сведения, запасов достаточно.
"Crocus Medical категорически опровергает информацию о приостановке клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" в связи с нехваткой вакцины, распространенную Reuters со ссылкой на анонимные источники в компании", — подчеркнул он.
Сейчас в России зарегистрированы две вакцины для профилактики COVID-19. Первая — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Второй препарат — "ЭпиВакКорона", созданный центром "Вектор", получил регистрацию в октябре. Сейчас обе вакцины проходят пострегистрационные испытания.
Третью разрабатывает Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, она находится на стадии клинических испытаний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19