https://ria.ru/20201029/vaktsina-1582152287.html

Минздрав опроверг сообщения о приостановке испытаний вакцины "Спутник V"

Минздрав опроверг сообщения о приостановке испытаний вакцины "Спутник V"

Исследования российской вакцины против коронавируса "Спутник V" продолжаются, об этом РИА Новости заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:03

2020-10-29T18:03

2020-10-29T19:21

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Исследования российской вакцины против коронавируса "Спутник V" продолжаются, об этом РИА Новости заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.Так он прокомментировал публикацию агентства Reuters о том, что Россия временно прекратила вакцинацию новых добровольцев в рамках испытания препарата из-за высокого спроса и нехватки доз."Исследования продолжаются. Целевая численность — 40 тысяч вакцинированных добровольцев — будет достигнута", — сказал собеседник агентства.В свою очередь, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что препарата для пострегистрационных исследований хватает. Сообщение о приостановке тестов опровергли и в московском филиале компании Сrocus Medical, которая занимается организацией клинического исследования. Как заявил управляющий директор филиала Алексей Бутылин, опубликованы ложные сведения, запасов достаточно.Сейчас в России зарегистрированы две вакцины для профилактики COVID-19. Первая — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Второй препарат — "ЭпиВакКорона", созданный центром "Вектор", получил регистрацию в октябре. Сейчас обе вакцины проходят пострегистрационные испытания.Третью разрабатывает Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, она находится на стадии клинических испытаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/vaktsinatsiya-1582096967.html

https://ria.ru/20201029/vaktsina-1582098285.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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