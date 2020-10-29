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https://ria.ru/20201029/vaktsina-1582152287.html
Минздрав опроверг сообщения о приостановке испытаний вакцины "Спутник V"
Минздрав опроверг сообщения о приостановке испытаний вакцины "Спутник V"
Исследования российской вакцины против коронавируса "Спутник V" продолжаются, об этом РИА Новости заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:03
2020-10-29T19:21
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Исследования российской вакцины против коронавируса "Спутник V" продолжаются, об этом РИА Новости заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.Так он прокомментировал публикацию агентства Reuters о том, что Россия временно прекратила вакцинацию новых добровольцев в рамках испытания препарата из-за высокого спроса и нехватки доз."Исследования продолжаются. Целевая численность — 40 тысяч вакцинированных добровольцев — будет достигнута", — сказал собеседник агентства.В свою очередь, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что препарата для пострегистрационных исследований хватает. Сообщение о приостановке тестов опровергли и в московском филиале компании Сrocus Medical, которая занимается организацией клинического исследования. Как заявил управляющий директор филиала Алексей Бутылин, опубликованы ложные сведения, запасов достаточно.Сейчас в России зарегистрированы две вакцины для профилактики COVID-19. Первая — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Второй препарат — "ЭпиВакКорона", созданный центром "Вектор", получил регистрацию в октябре. Сейчас обе вакцины проходят пострегистрационные испытания.Третью разрабатывает Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, она находится на стадии клинических испытаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201029/vaktsinatsiya-1582096967.html
https://ria.ru/20201029/vaktsina-1582098285.html
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Минздрав опроверг сообщения о приостановке испытаний вакцины "Спутник V"

18:03 29.10.2020 (обновлено: 19:21 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Тамбове
Вакцинация от коронавируса в Тамбове - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Исследования российской вакцины против коронавируса "Спутник V" продолжаются, об этом РИА Новости заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Так он прокомментировал публикацию агентства Reuters о том, что Россия временно прекратила вакцинацию новых добровольцев в рамках испытания препарата из-за высокого спроса и нехватки доз.
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"Исследования продолжаются. Целевая численность — 40 тысяч вакцинированных добровольцев — будет достигнута", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что препарата для пострегистрационных исследований хватает.

"Испытания продолжаются, все идет своим чередом. Просто разрыв между первой и второй дозой довольно существенный: первый компонент уже 20 тысяч получили, а первый и второй — около девяти тысяч. Поэтому решили немного сократить это разрыв. Количество медсестер и кабинетов не увеличилось. Сейчас в день вакцинируют гораздо больше вторым компонентом, чем первым", — сказал он.

Сообщение о приостановке тестов опровергли и в московском филиале компании Сrocus Medical, которая занимается организацией клинического исследования.
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Как заявил управляющий директор филиала Алексей Бутылин, опубликованы ложные сведения, запасов достаточно.
"Crocus Medical категорически опровергает информацию о приостановке клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" в связи с нехваткой вакцины, распространенную Reuters со ссылкой на анонимные источники в компании", — подчеркнул он.
Сейчас в России зарегистрированы две вакцины для профилактики COVID-19. Первая — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Второй препарат — "ЭпиВакКорона", созданный центром "Вектор", получил регистрацию в октябре. Сейчас обе вакцины проходят пострегистрационные испытания.
Третью разрабатывает Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, она находится на стадии клинических испытаний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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