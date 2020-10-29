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Гинцбург опроверг сообщения о приостановке испытаний "Спутника V"
Гинцбург опроверг сообщения о приостановке испытаний "Спутника V"
Испытания вакцины "Спутник V" продолжаются, для пострегистрационных исследований вакцины хватает, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:53
2020-10-29T18:08
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Испытания вакцины "Спутник V" продолжаются, для пострегистрационных исследований вакцины хватает, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.Он уточнил, что вакцины для пострегистрационных исследований достаточно.Ранее агентство Рейтер сообщило, что Россия временно прекратила вакцинацию новых добровольцев в рамках своего испытания вакцины COVID-19 из-за высокого спроса и нехватки доз.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество

Гинцбург опроверг сообщения о приостановке испытаний "Спутника V"

17:53 29.10.2020 (обновлено: 18:08 29.10.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Испытания вакцины "Спутник V" продолжаются, для пострегистрационных исследований вакцины хватает, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Испытания продолжаются, все идет своим чередом. Просто разрыв между первой и второй дозой довольно существенный - первый компонент уже 20 тысяч получили, а первый и второй - около 9 тысяч. Поэтому решили немного сократить это разрыв. Количество медсестёр и кабинетов не увеличилось. Сейчас в день вакцинируют гораздо больше вторым компонентом, чем первым",- сказал Гинцбург, комментируя сообщения о приостановке исследований.

Он уточнил, что вакцины для пострегистрационных исследований достаточно.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что Россия временно прекратила вакцинацию новых добровольцев в рамках своего испытания вакцины COVID-19 из-за высокого спроса и нехватки доз.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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