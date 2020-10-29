Гинцбург опроверг сообщения о приостановке испытаний "Спутника V"
17:53 29.10.2020 (обновлено: 18:08 29.10.2020)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Испытания вакцины "Спутник V" продолжаются, для пострегистрационных исследований вакцины хватает, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Испытания продолжаются, все идет своим чередом. Просто разрыв между первой и второй дозой довольно существенный - первый компонент уже 20 тысяч получили, а первый и второй - около 9 тысяч. Поэтому решили немного сократить это разрыв. Количество медсестёр и кабинетов не увеличилось. Сейчас в день вакцинируют гораздо больше вторым компонентом, чем первым",- сказал Гинцбург, комментируя сообщения о приостановке исследований.
Он уточнил, что вакцины для пострегистрационных исследований достаточно.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что Россия временно прекратила вакцинацию новых добровольцев в рамках своего испытания вакцины COVID-19 из-за высокого спроса и нехватки доз.
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