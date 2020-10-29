Гинцбург опроверг сообщения о приостановке испытаний "Спутника V"

"Испытания продолжаются, все идет своим чередом. Просто разрыв между первой и второй дозой довольно существенный - первый компонент уже 20 тысяч получили, а первый и второй - около 9 тысяч. Поэтому решили немного сократить это разрыв. Количество медсестёр и кабинетов не увеличилось. Сейчас в день вакцинируют гораздо больше вторым компонентом, чем первым",- сказал Гинцбург, комментируя сообщения о приостановке исследований.