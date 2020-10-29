https://ria.ru/20201029/vaktsina-1582098285.html

Путин: россиян снабдят отечественной вакциной от COVID в первую очередь

Путин: россиян снабдят отечественной вакциной от COVID в первую очередь

Российскими вакцинами от коронавируса в первую очередь будут обеспечены граждане страны, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:54

2020-10-29T14:54

2020-10-29T15:14

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российскими вакцинами от коронавируса в первую очередь будут обеспечены граждане страны, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!"."Вопрос сейчас только в одном: обеспечить необходимый объем промышленного производства (вакцин). Здесь есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием необходимого оборудования - "железа", что называется для разворачивания массового производства. В этой связи хотел бы сказать две вещи: во-первых, прежде всего, мы должны будем обеспечить вакцинирование граждан Российской Федерации, наших людей, защитить их здоровье от этой опасной инфекции. Второе: мы не просто не отказываемся, мы с удовольствием будем и уже работаем на внешних рынках", - сказал Путин. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин