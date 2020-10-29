https://ria.ru/20201029/vaktsina-1582098285.html
Путин: россиян снабдят отечественной вакциной от COVID в первую очередь
Путин: россиян снабдят отечественной вакциной от COVID в первую очередь
Российскими вакцинами от коронавируса в первую очередь будут обеспечены граждане страны, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:54
2020-10-29T14:54
2020-10-29T15:14
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российскими вакцинами от коронавируса в первую очередь будут обеспечены граждане страны, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!"."Вопрос сейчас только в одном: обеспечить необходимый объем промышленного производства (вакцин). Здесь есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием необходимого оборудования - "железа", что называется для разворачивания массового производства. В этой связи хотел бы сказать две вещи: во-первых, прежде всего, мы должны будем обеспечить вакцинирование граждан Российской Федерации, наших людей, защитить их здоровье от этой опасной инфекции. Второе: мы не просто не отказываемся, мы с удовольствием будем и уже работаем на внешних рынках", - сказал Путин. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин