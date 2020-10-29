Россия готова наращивать работу с мировыми партнерами по вакцине от COVID
14:51 29.10.2020 (обновлено: 15:09 29.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия готова более активно сотрудничать с зарубежными партнерами в научной сфере по вопросам вакцины от новой коронавирусной инфекции, заявил глава государства Владимир Путин.
"Хочу напомнить, что мы вообще готовы с нашими коллегами и в научной сфере работать плотнее, чем это было до сих пор. Знаем, что многие европейские страны заключили уже контракты на поставку вакцины из Великобритании. К сожалению, там у коллег есть некоторые сбои", - сказал Путин, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
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