https://ria.ru/20201029/vaktsina-1582097328.html

Россия готова наращивать работу с мировыми партнерами по вакцине от COVID

Россия готова наращивать работу с мировыми партнерами по вакцине от COVID

Россия готова более активно сотрудничать с зарубежными партнерами в научной сфере по вопросам вакцины от новой коронавирусной инфекции, заявил глава государства РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:51

2020-10-29T14:51

2020-10-29T15:09

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия готова более активно сотрудничать с зарубежными партнерами в научной сфере по вопросам вакцины от новой коронавирусной инфекции, заявил глава государства Владимир Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, в мире