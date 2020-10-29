https://ria.ru/20201029/ugrozy-1582042853.html
В Москве сотрудник "Яндекс.Такси" облил себя бензином
В Москве сотрудник "Яндекс.Такси" облил себя бензином
В московском офисе "Яндекс.Такси" мужчина облил себя бензином и угрожал самосожжением. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T10:51
2020-10-29T10:51
2020-10-29T13:02
яндекс.такси
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В московском офисе "Яндекс.Такси" мужчина облил себя бензином и угрожал самосожжением. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.Инцидент произошел в Огородном проезде. По предварительным данным, это был таксист. Полицейские оцепили место происшествия, водителя удалось задержать, он не пострадал.СМИ пишут, что мужчина требовал встречи с руководителем компании из-за того, что его уволили и не выплатили зарплату.
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мужчина облил себя бензином в офисе «Яндекс.Такси»
Мужчина пришел в московский офис «Яндекс.Такси», облил себя бензином и пригрозил самоубийством, потребовав встречи с генеральным директором организации.
2020-10-29T10:51
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PT0M39S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс.такси, москва, происшествия