https://ria.ru/20201029/ugrozy-1582042853.html

В Москве сотрудник "Яндекс.Такси" облил себя бензином

В Москве сотрудник "Яндекс.Такси" облил себя бензином

В московском офисе "Яндекс.Такси" мужчина облил себя бензином и угрожал самосожжением. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T10:51

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яндекс.такси

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В московском офисе "Яндекс.Такси" мужчина облил себя бензином и угрожал самосожжением. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.Инцидент произошел в Огородном проезде. По предварительным данным, это был таксист. Полицейские оцепили место происшествия, водителя удалось задержать, он не пострадал.СМИ пишут, что мужчина требовал встречи с руководителем компании из-за того, что его уволили и не выплатили зарплату.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мужчина облил себя бензином в офисе «Яндекс.Такси» Мужчина пришел в московский офис «Яндекс.Такси», облил себя бензином и пригрозил самоубийством, потребовав встречи с генеральным директором организации. 2020-10-29T10:51 true PT0M39S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс.такси, москва, происшествия