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В Москве сотрудник "Яндекс.Такси" облил себя бензином
В Москве сотрудник "Яндекс.Такси" облил себя бензином
В московском офисе "Яндекс.Такси" мужчина облил себя бензином и угрожал самосожжением. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 29.10.2020
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яндекс.такси
москва
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В московском офисе "Яндекс.Такси" мужчина облил себя бензином и угрожал самосожжением. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.Инцидент произошел в Огородном проезде. По предварительным данным, это был таксист. Полицейские оцепили место происшествия, водителя удалось задержать, он не пострадал.СМИ пишут, что мужчина требовал встречи с руководителем компании из-за того, что его уволили и не выплатили зарплату.
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Мужчина облил себя бензином в офисе «Яндекс.Такси»
Мужчина пришел в московский офис «Яндекс.Такси», облил себя бензином и пригрозил самоубийством, потребовав встречи с генеральным директором организации.
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яндекс.такси, москва, происшествия

В Москве сотрудник "Яндекс.Такси" облил себя бензином

10:51 29.10.2020 (обновлено: 13:02 29.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В московском офисе "Яндекс.Такси" мужчина облил себя бензином и угрожал самосожжением. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.
Инцидент произошел в Огородном проезде. По предварительным данным, это был таксист.
Полицейские оцепили место происшествия, водителя удалось задержать, он не пострадал.
СМИ пишут, что мужчина требовал встречи с руководителем компании из-за того, что его уволили и не выплатили зарплату.
© Фото : страница "Новости Москвы и Московской области" во "ВКонтакте"Автомобиль пожарной службы у офиса "Яндекс.Такси" в Москве
Автомобиль пожарной службы у офиса Яндекс.Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : страница "Новости Москвы и Московской области" во "ВКонтакте"
Автомобиль пожарной службы у офиса "Яндекс.Такси" в Москве
 
Яндекс.ТаксиМоскваПроисшествия
 
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