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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201029/ubiystvo-1582154102.html
Религиозные лидеры должны заявить, что ислам не проповедует убийства
Религиозные лидеры должны заявить, что ислам не проповедует убийства
Ислам предполагает терпимость и сострадание, а не убийства – об этом должны заявить представители общин и религиозные деятели, говорится в обращении президента... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:14
2020-10-29T18:18
совет раввинов европы
евреи
здоровье - общество
религия и мировоззрение
пинхас гольдшмидт
кристиан эстрози
москва
ницца
париж
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Ислам предполагает терпимость и сострадание, а не убийства – об этом должны заявить представители общин и религиозные деятели, говорится в обращении президента Совета раввинов Европы, главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта, которое было распространено в четверг его пресс-службой.В четверг утром во французской Ницце преступник убил трех человек в храме Нотр-дам. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший говорил "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркивал мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.Гольдшмидт отметил, что убийство было совершено "во имя религии", и "это, похоже, уже второй подобный инцидент за последние несколько дней"."Сейчас абсолютно необходимо, чтобы религиозные деятели и представители общин дали ясно понять, что религия против убийства и подобные акты полностью противоречат истинному исламу, терпимости и состраданию, которым он учит своих приверженцев. Религиозные лидеры и политики должны объединиться в своей борьбе против радикализма, ненависти и использования религии как инструмента для достижения политических целей", - сказал Гольдшмидт.Он назвал убийство в храме в Ницце "варварским нападением"."Евреи Европы и всего мира молятся за жертв, их семьи и за скорейшее выздоровление раненых", - отметил раввин.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где преподавал учитель. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. А в начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире.
https://ria.ru/20201027/provokatsiya-1581828559.html
https://ria.ru/20201029/frantsiya-1582098128.html
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совет раввинов европы, евреи, здоровье - общество, пинхас гольдшмидт, кристиан эстрози, москва, ницца, париж, в мире

Религиозные лидеры должны заявить, что ислам не проповедует убийства

18:14 29.10.2020 (обновлено: 18:18 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГлавный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт
Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Ислам предполагает терпимость и сострадание, а не убийства – об этом должны заявить представители общин и религиозные деятели, говорится в обращении президента Совета раввинов Европы, главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта, которое было распространено в четверг его пресс-службой.
В четверг утром во французской Ницце преступник убил трех человек в храме Нотр-дам. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший говорил "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркивал мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.
Гольдшмидт отметил, что убийство было совершено "во имя религии", и "это, похоже, уже второй подобный инцидент за последние несколько дней".
"Сейчас абсолютно необходимо, чтобы религиозные деятели и представители общин дали ясно понять, что религия против убийства и подобные акты полностью противоречат истинному исламу, терпимости и состраданию, которым он учит своих приверженцев. Религиозные лидеры и политики должны объединиться в своей борьбе против радикализма, ненависти и использования религии как инструмента для достижения политических целей", - сказал Гольдшмидт.
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"Евреи Европы и всего мира молятся за жертв, их семьи и за скорейшее выздоровление раненых", - отметил раввин.
За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где преподавал учитель. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. А в начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире.
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