Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"
22:39 29.10.2020 (обновлено: 23:05 29.10.2020)
ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге во Флориде поделился своей оценкой заявлений о "российском вмешательстве" в американские выборы.
"Знаете, что они (демократы. — Прим. ред.) сейчас делают? Они обвиняют Россию . <...> Россия принесла компьютер (Хантера Байдена. — Прим. ред.) в маленькую мастерскую. Россия! Думаю, русские смотрят на нас и думают: эти люди ненормальные!"
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Газета New York Post в октябре начала публикацию материалов о сыне кандидата в президенты от демократов Джо Байдена Хантере. В частности, издание привело электронные письма и другие сведения, по оценке Трампа, подтверждающие коррумпированность Байдена.
Демократы называют обвинения "дезинформацией", к которой, по их оценкам, причастна Россия. Разведка США и Москва эту связь опровергли.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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