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https://ria.ru/20201029/tramp-1582189376.html
Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"
Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге во Флориде поделился своей оценкой заявлений о "российском вмешательстве" в американские выборы. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T22:39
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россия
хантер байден
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флорида
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ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге во Флориде поделился своей оценкой заявлений о "российском вмешательстве" в американские выборы.Газета New York Post в октябре начала публикацию материалов о сыне кандидата в президенты от демократов Джо Байдена Хантере. В частности, издание привело электронные письма и другие сведения, по оценке Трампа, подтверждающие коррумпированность Байдена. Ранее кандидат от демократов отрицал какое-либо участие в делах своего сына. Его оппоненты, в частности Трамп, уверены, что именно благодаря отцу Хантер получал выгодные проекты на Украине и в Китае.Демократы называют обвинения "дезинформацией", к которой, по их оценкам, причастна Россия. Разведка США и Москва эту связь опровергли.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20201028/bayden-1581783207.html
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россия, хантер байден, дональд трамп, джо байден, флорида, сша, в мире

Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"

22:39 29.10.2020 (обновлено: 23:05 29.10.2020)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге во Флориде поделился своей оценкой заявлений о "российском вмешательстве" в американские выборы.

"Знаете, что они (демократы. — Прим. ред.) сейчас делают? Они обвиняют Россию . <...> Россия принесла компьютер (Хантера Байдена. — Прим. ред.) в маленькую мастерскую. Россия! Думаю, русские смотрят на нас и думают: эти люди ненормальные!"

Дональд Трамп
Сторонник президента США Дональда Трампа c фотографией Хантера Байдена в международном аэропорту Эри в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 08:00
Дело Байденов и американская "игра престолов"
Газета New York Post в октябре начала публикацию материалов о сыне кандидата в президенты от демократов Джо Байдена Хантере. В частности, издание привело электронные письма и другие сведения, по оценке Трампа, подтверждающие коррумпированность Байдена.
Ранее кандидат от демократов отрицал какое-либо участие в делах своего сына. Его оппоненты, в частности Трамп, уверены, что именно благодаря отцу Хантер получал выгодные проекты на Украине и в Китае.
Демократы называют обвинения "дезинформацией", к которой, по их оценкам, причастна Россия. Разведка США и Москва эту связь опровергли.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Люди с флагами США у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 08:00
Демократы спешат, потому что боятся: Америка поворачивает вправо
 
РоссияХантер БайденДональд ТрампДжо БайденФлоридаСШАВ мире
 
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