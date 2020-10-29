https://ria.ru/20201029/tramp-1582189376.html

Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"

Трамп о деле Байденов: "Русские думают, что мы ненормальные"

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге во Флориде поделился своей оценкой заявлений о "российском вмешательстве" в американские выборы. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T22:39

2020-10-29T22:39

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россия

хантер байден

дональд трамп

джо байден

флорида

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге во Флориде поделился своей оценкой заявлений о "российском вмешательстве" в американские выборы.Газета New York Post в октябре начала публикацию материалов о сыне кандидата в президенты от демократов Джо Байдена Хантере. В частности, издание привело электронные письма и другие сведения, по оценке Трампа, подтверждающие коррумпированность Байдена. Ранее кандидат от демократов отрицал какое-либо участие в делах своего сына. Его оппоненты, в частности Трамп, уверены, что именно благодаря отцу Хантер получал выгодные проекты на Украине и в Китае.Демократы называют обвинения "дезинформацией", к которой, по их оценкам, причастна Россия. Разведка США и Москва эту связь опровергли.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20201028/bayden-1581783207.html

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флорида

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хантер байден, дональд трамп, джо байден, флорида, сша, в мире