https://ria.ru/20201029/tramp-1582111867.html

Путин назвал минусы в работе с администрацией Трампа

Путин назвал минусы в работе с администрацией Трампа

В работе с действующей администрацией США есть и плюсы, и минусы, сообщил президент РФ Владимир Путин, отметив, что она 46 раз вводила санкции против РФ. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:40

2020-10-29T15:40

2020-10-29T15:54

дональд трамп

втб капитал

владимир путин

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

сша

политика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В работе с действующей администрацией США есть и плюсы, и минусы, сообщил президент РФ Владимир Путин, отметив, что она 46 раз вводила санкции против РФ."Есть и минусы, скажем, в работе со Штатами. Действующая администрация 46 раз вводила новые санкции в отношении России, наших юридических лиц и экономических операторов. 46 раз, такого еще никогда не было! Но, в то же время, на 30% за предыдущий год вырос товарооборот, как ни странно, несмотря на эти ограничения", - сказал Путин на заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!"Он добавил, что страны "достаточно эффективно вместе поработали над стабилизацией энергетических рынков"."Лично президент Трамп принял в этом активное и весьма эффективное участие", - добавил Путин.

https://ria.ru/20201022/tramp-1580987436.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, втб капитал, владимир путин, россия, сша, политика