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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201029/tramp-1582111867.html
Путин назвал минусы в работе с администрацией Трампа
Путин назвал минусы в работе с администрацией Трампа
В работе с действующей администрацией США есть и плюсы, и минусы, сообщил президент РФ Владимир Путин, отметив, что она 46 раз вводила санкции против РФ. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:40
2020-10-29T15:54
дональд трамп
втб капитал
владимир путин
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
сша
политика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В работе с действующей администрацией США есть и плюсы, и минусы, сообщил президент РФ Владимир Путин, отметив, что она 46 раз вводила санкции против РФ."Есть и минусы, скажем, в работе со Штатами. Действующая администрация 46 раз вводила новые санкции в отношении России, наших юридических лиц и экономических операторов. 46 раз, такого еще никогда не было! Но, в то же время, на 30% за предыдущий год вырос товарооборот, как ни странно, несмотря на эти ограничения", - сказал Путин на заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!"Он добавил, что страны "достаточно эффективно вместе поработали над стабилизацией энергетических рынков"."Лично президент Трамп принял в этом активное и весьма эффективное участие", - добавил Путин.
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дональд трамп, втб капитал, владимир путин, россия, сша, политика

Путин назвал минусы в работе с администрацией Трампа

15:40 29.10.2020 (обновлено: 15:54 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В работе с действующей администрацией США есть и плюсы, и минусы, сообщил президент РФ Владимир Путин, отметив, что она 46 раз вводила санкции против РФ.
"Есть и минусы, скажем, в работе со Штатами. Действующая администрация 46 раз вводила новые санкции в отношении России, наших юридических лиц и экономических операторов. 46 раз, такого еще никогда не было! Но, в то же время, на 30% за предыдущий год вырос товарооборот, как ни странно, несмотря на эти ограничения", - сказал Путин на заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 13:25
Трамп пошутил, что в России считают американцев "чокнутыми"
Он добавил, что страны "достаточно эффективно вместе поработали над стабилизацией энергетических рынков".
"Лично президент Трамп принял в этом активное и весьма эффективное участие", - добавил Путин.
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Дональд ТрампВТБ КапиталВладимир ПутинРоссияСШАПолитика
 
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