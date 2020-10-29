https://ria.ru/20201029/tramp-1582111867.html
Путин назвал минусы в работе с администрацией Трампа
Путин назвал минусы в работе с администрацией Трампа
В работе с действующей администрацией США есть и плюсы, и минусы, сообщил президент РФ Владимир Путин, отметив, что она 46 раз вводила санкции против РФ. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:40
2020-10-29T15:40
2020-10-29T15:54
дональд трамп
втб капитал
владимир путин
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582103285_0:0:3028:1703_1400x0_80_0_0_ef8dd9408737b73c09ae728661c5feb6.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В работе с действующей администрацией США есть и плюсы, и минусы, сообщил президент РФ Владимир Путин, отметив, что она 46 раз вводила санкции против РФ."Есть и минусы, скажем, в работе со Штатами. Действующая администрация 46 раз вводила новые санкции в отношении России, наших юридических лиц и экономических операторов. 46 раз, такого еще никогда не было! Но, в то же время, на 30% за предыдущий год вырос товарооборот, как ни странно, несмотря на эти ограничения", - сказал Путин на заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!"Он добавил, что страны "достаточно эффективно вместе поработали над стабилизацией энергетических рынков"."Лично президент Трамп принял в этом активное и весьма эффективное участие", - добавил Путин.
https://ria.ru/20201022/tramp-1580987436.html
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582103285_245:0:2974:2047_1400x0_80_0_0_cea0fb4e8b61ecd1a7faa2e5b2a4e490.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, втб капитал, владимир путин, россия, сша, политика