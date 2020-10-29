https://ria.ru/20201029/tompson-1581978757.html
Эмма Томпсон сыграет сексуально активную вдову в откровенной комедии
Эмма Томпсон сыграет в сексуальной комедии "Удачи тебе, Лео Гранде" ("Good Luck To You, Leo Grande") режиссера Софи Хайд, сообщает Deadline. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T03:42
2020-10-29T03:42
2020-10-29T03:54
культура
кино и сериалы
новости культуры
эмма томпсон
лондон
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<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости</strong>. Эмма Томпсон сыграет в сексуальной комедии "Удачи тебе, Лео Гранде" ("Good Luck To You, Leo Grande<em>"</em>) режиссера Софи Хайд, <a href="https://deadline.com/2020/10/emma-thompson-to-star-in-sex-therapist-comedy-good-luck-to-you-leo-grande-1234603955/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Главная героиня, вдова 55 лет, ищет приключений, отношений и секса. Впервые в жизни. Когда муж Роберт был жив, у нее был дом, семья, некое подобие жизни, но хорошего секса не было. Теперь мужа нет, а у Нэнси есть план. Тем более, что "у некоторых монахинь больше сексуального опыта, чем у нее", — цитирует Deadline слова самой героини в описании проекта. Как человек очень организованный и практичный, он проводит небольшое исследование вопроса и приглашает на ночь молодого секс-терапевта. В основе картины сценарий писательницы Кэти Брандт. "Мне не терпится начать работать с невероятно веселой и душераздирающе честной Эммой Томпсон, чтобы исследовать интимные стороны жизни и показать на экране неожиданные и приятные отношения", — отметила Софи Хайд.Съемки стартуют в Лондоне в начале следующего года.
https://ria.ru/20201026/fokus-pokus-1581549852.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, эмма томпсон, лондон
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости
. Эмма Томпсон сыграет в сексуальной комедии "Удачи тебе, Лео Гранде" ("Good Luck To You, Leo Grande"
) режиссера Софи Хайд, сообщает
Deadline.
Главная героиня, вдова 55 лет, ищет приключений, отношений и секса. Впервые в жизни. Когда муж Роберт был жив, у нее был дом, семья, некое подобие жизни, но хорошего секса не было. Теперь мужа нет, а у Нэнси есть план. Тем более, что "у некоторых монахинь больше сексуального опыта, чем у нее", — цитирует Deadline слова самой героини в описании проекта. Как человек очень организованный и практичный, он проводит небольшое исследование вопроса и приглашает на ночь молодого секс-терапевта.
В основе картины сценарий писательницы Кэти Брандт.
"Мне не терпится начать работать с невероятно веселой и душераздирающе честной Эммой Томпсон, чтобы исследовать интимные стороны жизни и показать на экране неожиданные и приятные отношения", — отметила Софи Хайд.
Съемки стартуют в Лондоне в начале следующего года.