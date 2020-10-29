https://ria.ru/20201029/tompson-1581978757.html

Эмма Томпсон сыграет сексуально активную вдову в откровенной комедии

Эмма Томпсон сыграет в сексуальной комедии "Удачи тебе, Лео Гранде" ("Good Luck To You, Leo Grande") режиссера Софи Хайд, сообщает Deadline. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T03:42

2020-10-29T03:42

2020-10-29T03:54

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кино и сериалы

новости культуры

эмма томпсон

лондон

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<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости</strong>. Эмма Томпсон сыграет в сексуальной комедии "Удачи тебе, Лео Гранде" ("Good Luck To You, Leo Grande<em>"</em>) режиссера Софи Хайд, <a href="https://deadline.com/2020/10/emma-thompson-to-star-in-sex-therapist-comedy-good-luck-to-you-leo-grande-1234603955/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Главная героиня, вдова 55 лет, ищет приключений, отношений и секса. Впервые в жизни. Когда муж Роберт был жив, у нее был дом, семья, некое подобие жизни, но хорошего секса не было. Теперь мужа нет, а у Нэнси есть план. Тем более, что "у некоторых монахинь больше сексуального опыта, чем у нее", — цитирует Deadline слова самой героини в описании проекта. Как человек очень организованный и практичный, он проводит небольшое исследование вопроса и приглашает на ночь молодого секс-терапевта. В основе картины сценарий писательницы Кэти Брандт. "Мне не терпится начать работать с невероятно веселой и душераздирающе честной Эммой Томпсон, чтобы исследовать интимные стороны жизни и показать на экране неожиданные и приятные отношения", — отметила Софи Хайд.Съемки стартуют в Лондоне в начале следующего года.

https://ria.ru/20201026/fokus-pokus-1581549852.html

лондон

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, эмма томпсон, лондон