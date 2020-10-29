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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201029/terakty-1582106349.html
Эксперт опасается новых терактов из-за поддержки карикатур на Мухаммеда
Эксперт опасается новых терактов из-за поддержки карикатур на Мухаммеда
Решение властей Франции не отказываться от публикации карикатур на пророка Мухаммеда и их демонстрация на административных зданиях в стране оскорбила мусульман, РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:25
2020-10-29T16:38
религия и мировоззрение
религия
эммануэль макрон
роман силантьев
франция
справки
в мире
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Решение властей Франции не отказываться от публикации карикатур на пророка Мухаммеда и их демонстрация на административных зданиях в стране оскорбила мусульман, возможны и другие теракты в стране и за ее пределами, полагает религиовед Роман Силантьев.В четверг утром во французской Ницце преступник убил трех человек в храме Нотр-Дам. Мэр города заявил, что совершивший атаку кричал "Аллах акбар". Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo в начале сентября, подчеркивал, что в стране существует свобода богохульствовать. После убийства 16 октября учителя истории Самюэля Пати, который на уроке демонстрировал карикатуры на Мухаммеда, Макрон также заявил, что во Франции не откажутся от публикации карикатур "во имя свободы слова". После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире."Естественно, что это (поддержка карикатур на Мухаммеда – ред.) вызывает ответную реакцию, дает мощный импульс террористическими организациям, пробуждает спящие ячейки, которые видят в этом сигнал на атаку – как в самой Франции, так и за ее пределами. И я допускаю, что это может быть началом серии терактов", - заявил РИА Новости Силантьев.Он пояснил, что "личность пророка для мусульман особенно значима, и оскорбление в адрес пророка большинство мусульман расценивает как более тяжкое, чем нанесенное им лично и членам их семей".В октябре Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, глава государства сообщил, что 9 декабря представят соответствующий законопроект. Он также подчеркнул, что совместно с французским Советом мусульман нужно создать организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам". По его словам, необходимо освободить эту религию "от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей".
https://ria.ru/20201029/frantsiya-1582098128.html
https://ria.ru/20201027/provokatsiya-1581828559.html
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религия, эммануэль макрон, роман силантьев, франция, справки, в мире

Эксперт опасается новых терактов из-за поддержки карикатур на Мухаммеда

15:25 29.10.2020 (обновлено: 16:38 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Решение властей Франции не отказываться от публикации карикатур на пророка Мухаммеда и их демонстрация на административных зданиях в стране оскорбила мусульман, возможны и другие теракты в стране и за ее пределами, полагает религиовед Роман Силантьев.
В четверг утром во французской Ницце преступник убил трех человек в храме Нотр-Дам. Мэр города заявил, что совершивший атаку кричал "Аллах акбар".
Максимальный уровень террористической угрозы: нападение во Франции
© REUTERS / Eric Gaillard

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

Полицейский на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© РИА Новости / Police Nationale / Перейти в фотобанк

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

Мэр города Ницца Кристиан Эстрози у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Eric Gaillard

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
© AP Photo / Claude Paris

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

Полицейские в Ницце
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
© REUTERS / Eric Gaillard

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
© REUTERS / Eric Gaillard

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo в начале сентября, подчеркивал, что в стране существует свобода богохульствовать. После убийства 16 октября учителя истории Самюэля Пати, который на уроке демонстрировал карикатуры на Мухаммеда, Макрон также заявил, что во Франции не откажутся от публикации карикатур "во имя свободы слова". После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире.
Скульптура Гения свободы на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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"Естественно, что это (поддержка карикатур на Мухаммеда – ред.) вызывает ответную реакцию, дает мощный импульс террористическими организациям, пробуждает спящие ячейки, которые видят в этом сигнал на атаку – как в самой Франции, так и за ее пределами. И я допускаю, что это может быть началом серии терактов", - заявил РИА Новости Силантьев.
Он пояснил, что "личность пророка для мусульман особенно значима, и оскорбление в адрес пророка большинство мусульман расценивает как более тяжкое, чем нанесенное им лично и членам их семей".
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В октябре Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, глава государства сообщил, что 9 декабря представят соответствующий законопроект. Он также подчеркнул, что совместно с французским Советом мусульман нужно создать организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам". По его словам, необходимо освободить эту религию "от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей".
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
Вчера, 14:26
Песков оценил вероятность появления в РФ журналов, подобных Charlie Hebdo
 
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