https://ria.ru/20201029/terakty-1582106349.html

Эксперт опасается новых терактов из-за поддержки карикатур на Мухаммеда

Эксперт опасается новых терактов из-за поддержки карикатур на Мухаммеда

Решение властей Франции не отказываться от публикации карикатур на пророка Мухаммеда и их демонстрация на административных зданиях в стране оскорбила мусульман, РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:25

2020-10-29T15:25

2020-10-29T16:38

религия и мировоззрение

религия

эммануэль макрон

роман силантьев

франция

справки

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155878/16/1558781666_0:137:3115:1889_1400x0_80_0_0_a7d6d152999369dcf12e182814dd085e.jpg

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Решение властей Франции не отказываться от публикации карикатур на пророка Мухаммеда и их демонстрация на административных зданиях в стране оскорбила мусульман, возможны и другие теракты в стране и за ее пределами, полагает религиовед Роман Силантьев.В четверг утром во французской Ницце преступник убил трех человек в храме Нотр-Дам. Мэр города заявил, что совершивший атаку кричал "Аллах акбар". Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo в начале сентября, подчеркивал, что в стране существует свобода богохульствовать. После убийства 16 октября учителя истории Самюэля Пати, который на уроке демонстрировал карикатуры на Мухаммеда, Макрон также заявил, что во Франции не откажутся от публикации карикатур "во имя свободы слова". После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире."Естественно, что это (поддержка карикатур на Мухаммеда – ред.) вызывает ответную реакцию, дает мощный импульс террористическими организациям, пробуждает спящие ячейки, которые видят в этом сигнал на атаку – как в самой Франции, так и за ее пределами. И я допускаю, что это может быть началом серии терактов", - заявил РИА Новости Силантьев.Он пояснил, что "личность пророка для мусульман особенно значима, и оскорбление в адрес пророка большинство мусульман расценивает как более тяжкое, чем нанесенное им лично и членам их семей".В октябре Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, глава государства сообщил, что 9 декабря представят соответствующий законопроект. Он также подчеркнул, что совместно с французским Советом мусульман нужно создать организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам". По его словам, необходимо освободить эту религию "от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей".

https://ria.ru/20201029/frantsiya-1582098128.html

https://ria.ru/20201027/provokatsiya-1581828559.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201029/peskov-1582090106.html

франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, эммануэль макрон, роман силантьев, франция, справки, в мире