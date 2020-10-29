https://ria.ru/20201029/terakt-1582134767.html

МИД Германии прокомментировал теракт в Ницце

МИД Германии прокомментировал теракт в Ницце

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил солидарность с жертвами теракта в Ницце, заявив, что радикальному исламизму нет места в европейском обществе. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:57

2020-10-29T16:57

2020-10-29T16:57

вооруженные нападения во франции

хайко маас

мид германии

ницца

в мире

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БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил солидарность с жертвами теракта в Ницце, заявив, что радикальному исламизму нет места в европейском обществе.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двоих жертв. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркивал мэр города.

https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582115514.html

ницца

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, хайко маас, мид германии, ницца, в мире