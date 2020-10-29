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МИД Германии прокомментировал теракт в Ницце
МИД Германии прокомментировал теракт в Ницце
Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил солидарность с жертвами теракта в Ницце, заявив, что радикальному исламизму нет места в европейском обществе. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:57
2020-10-29T16:57
вооруженные нападения во франции
хайко маас
мид германии
ницца
в мире
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БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил солидарность с жертвами теракта в Ницце, заявив, что радикальному исламизму нет места в европейском обществе.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двоих жертв. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркивал мэр города.
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вооруженные нападения во франции, хайко маас, мид германии, ницца, в мире

МИД Германии прокомментировал теракт в Ницце

16:57 29.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019 - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил солидарность с жертвами теракта в Ницце, заявив, что радикальному исламизму нет места в европейском обществе.
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двоих жертв. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркивал мэр города.

"Жестокое убийство в Ницце - это теракт. Мы решительно стоим на стороне наших французских друзей и подруг, и наши мысли в эти тяжелые часы с жертвами и их близкими. Радикальный исламизм убивает, и ему нет места в нашем обществе", - написал Маас в Twitter.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
Вчера, 15:53
СМИ рассказали подробности о совершившим нападение в Ницце
 
Вооруженные нападения во ФранцииХайко МаасМИД ГерманииНиццаВ мире
 
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