https://ria.ru/20201029/terakt-1582134767.html
МИД Германии прокомментировал теракт в Ницце
МИД Германии прокомментировал теракт в Ницце
Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил солидарность с жертвами теракта в Ницце, заявив, что радикальному исламизму нет места в европейском обществе. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:57
2020-10-29T16:57
2020-10-29T16:57
вооруженные нападения во франции
хайко маас
мид германии
ницца
в мире
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БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил солидарность с жертвами теракта в Ницце, заявив, что радикальному исламизму нет места в европейском обществе.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двоих жертв. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркивал мэр города.
https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582115514.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные нападения во франции, хайко маас, мид германии, ницца, в мире