https://ria.ru/20201029/terakt--1582175440.html

Российские мусульмане осудили теракт в Ницце

Российские мусульмане осудили теракт в Ницце

Мусульмане в России осуждают теракт в Ницце, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T20:09

2020-10-29T20:09

2020-10-29T20:47

религия и мировоззрение

религия

кристиан эстрози

альбир крганов

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в мире

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Мусульмане в России осуждают теракт в Ницце, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек. Совершившего атаку ранили и задержали. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Он добавил, что все указывает на то, что произошедшее является терактом. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры."Это трагедия, когда убийство происходит в божьем доме, вне зависимости от конфессии. Совершать это никому не позволено, Всевышний это запрещает. И ни у кого нет права убивать. Те, кто приходят в храм и совершают самосуд, – это преступники и невежды. Мы это осуждаем", - сказал Крганов.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где преподавал учитель. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. А в начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире.

https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582164379.html

https://ria.ru/20201023/religiya-1581107778.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, кристиан эстрози, альбир крганов, здоровье - общество, франция, ницца, париж, в мире