Татарстан останавливает работу общепита и развлекательных заведений ночью
КАЗАНЬ, 29 окт - РИА Новости. Правительство Татарстана с 31 октября приостанавливает работу общепита и развлекательных заведений в ночное время, соответствующее постановление за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина опубликовано на портале правительства.
Ранее было опубликовано постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19. Роспотребнадзор рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания людей, а регионам – запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23.00 до 6.00.
"Запрещено оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6.00 часов, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений объектов общественного питания, доставки заказов, оказания услуг общественного питания на территориях аэропортов, вокзалов", - говорится в постановлении правительства Татарстана.
Также в ночное время с 31 октября запрещено проведение организациями и предпринимателями зрелищно-развлекательных мероприятий.
С 28 октября в республике, помимо общественного транспорта и мест массового пребывания людей, необходимо носить маски в лифтах и на парковках. Как отмечается, ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
По данным оперативного штаба, в Татарстане на 29 октября зарегистрированы 8328 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки заболели 46 человек. Выздоровели за весь период 7344 человека, в том числе за минувшие сутки – 86. Умерли от COVID-19 в Татарстане 110 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.