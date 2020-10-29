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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20201029/tatarstan-1582190542.html
Татарстан останавливает работу общепита и развлекательных заведений ночью
Татарстан останавливает работу общепита и развлекательных заведений ночью
Правительство Татарстана с 31 октября приостанавливает работу общепита и развлекательных заведений в ночное время, соответствующее постановление за подписью... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T22:51
2020-10-29T22:51
республика татарстан
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 29 окт - РИА Новости. Правительство Татарстана с 31 октября приостанавливает работу общепита и развлекательных заведений в ночное время, соответствующее постановление за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина опубликовано на портале правительства.Ранее было опубликовано постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19. Роспотребнадзор рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания людей, а регионам – запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23.00 до 6.00.Также в ночное время с 31 октября запрещено проведение организациями и предпринимателями зрелищно-развлекательных мероприятий.С 28 октября в республике, помимо общественного транспорта и мест массового пребывания людей, необходимо носить маски в лифтах и на парковках. Как отмечается, ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.По данным оперативного штаба, в Татарстане на 29 октября зарегистрированы 8328 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки заболели 46 человек. Выздоровели за весь период 7344 человека, в том числе за минувшие сутки – 86. Умерли от COVID-19 в Татарстане 110 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан)

Татарстан останавливает работу общепита и развлекательных заведений ночью

22:51 29.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСмотровая площадка в Казани
Смотровая площадка в Казани - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КАЗАНЬ, 29 окт - РИА Новости. Правительство Татарстана с 31 октября приостанавливает работу общепита и развлекательных заведений в ночное время, соответствующее постановление за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина опубликовано на портале правительства.
Ранее было опубликовано постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19. Роспотребнадзор рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания людей, а регионам – запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23.00 до 6.00.

"Запрещено оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6.00 часов, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений объектов общественного питания, доставки заказов, оказания услуг общественного питания на территориях аэропортов, вокзалов", - говорится в постановлении правительства Татарстана.

Также в ночное время с 31 октября запрещено проведение организациями и предпринимателями зрелищно-развлекательных мероприятий.
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С 28 октября в республике, помимо общественного транспорта и мест массового пребывания людей, необходимо носить маски в лифтах и на парковках. Как отмечается, ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
По данным оперативного штаба, в Татарстане на 29 октября зарегистрированы 8328 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки заболели 46 человек. Выздоровели за весь период 7344 человека, в том числе за минувшие сутки – 86. Умерли от COVID-19 в Татарстане 110 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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