https://ria.ru/20201029/taksi-1582153284.html

ФАС выступила против госрегулирования тарифов на такси

ФАС выступила против госрегулирования тарифов на такси

Федеральная антимонопольная служба считает нецелесообразным введение государственного регулирования тарифов на услуги такси, уверена, что лучший регулятор цен – РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:07

2020-10-29T18:07

2020-10-29T18:07

елена заева

виталий ефимов

евгений москвичев

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

госдума рф

единая россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574220244_0:286:3134:2048_1400x0_80_0_0_d3014fd616881635a664bc752d3fed96.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба считает нецелесообразным введение государственного регулирования тарифов на услуги такси, уверена, что лучший регулятор цен – это рынок, заявила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.В июне 2018 года депутаты Вячеслав Лысаков, Евгений Москвичев, Виталий Ефимов и Виктор Дзюба (все ЕР) внесли в Госдуму проект закона о регулировании деятельности агрегаторов такси. Одна из содержащихся в нем норм возможность введения регулируемых тарифов на такси в регионах. Агрегаторы раскритиковали законопроект и в сентябре направили в Госдуму свои поправки к документу, однако они были проигнорированы.Не поддерживают идею госрегулирования тарифов на такси и в ФАС. "Мы считаем, что для этого рынка, который новый, который растущий, находится в состоянии конкуренции, участников на рынке много, введение государственного регулирования тарифов на нем нецелесообразно", - сказала Заева на онлайн-конференции "Такси на грани: что ждет отрасль", организованной "Коммерсантом".По ее словам, ФАС в принципе считает, что регулирование тарифов на любых рынках можно вводить лишь в исключительных случаях. "Мы считаем, что лучший регулятор тарифов – это рынок. Любое государственное вмешательство в сферу, которая не находится в состоянии естественной монополии, неизменно приведет к перекосу в рыночных отношениях", - сказала Заева."Вводить ценовое регулирование в случаях, когда не получается осуществлять контроль – это плохой путь, это путь очень тупиковый. В итоге мы получим огромный черный рынок, вернемся в состояние 20 лет назад. Да, статистика улучшится – потому что черный рынок (в нее – ред.) не попадет", - добавила представитель ФАС.По ее мнению, на рынке такси необходимо принимать взвешенное регулирование, которое будет учитывать интересы всех сторон. "Выстроить правоотношения и определить ответственность участников друг перед другом – это, конечно, требуется. Потому что на самом деле сейчас между водителем и агрегатором очень много посредников, которые возникли, в том числе, вследствие правовой неопределенности в этих вопросах", - сказала Заева.

https://ria.ru/20201014/taksi-1579677842.html

https://ria.ru/20200930/avtomobili-1578023675.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена заева, виталий ефимов, евгений москвичев, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф, единая россия, экономика