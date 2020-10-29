Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201029/taksi-1582153284.html
ФАС выступила против госрегулирования тарифов на такси
ФАС выступила против госрегулирования тарифов на такси
Федеральная антимонопольная служба считает нецелесообразным введение государственного регулирования тарифов на услуги такси, уверена, что лучший регулятор цен – РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T18:07
2020-10-29T18:07
елена заева
виталий ефимов
евгений москвичев
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
единая россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574220244_0:286:3134:2048_1400x0_80_0_0_d3014fd616881635a664bc752d3fed96.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба считает нецелесообразным введение государственного регулирования тарифов на услуги такси, уверена, что лучший регулятор цен – это рынок, заявила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.В июне 2018 года депутаты Вячеслав Лысаков, Евгений Москвичев, Виталий Ефимов и Виктор Дзюба (все ЕР) внесли в Госдуму проект закона о регулировании деятельности агрегаторов такси. Одна из содержащихся в нем норм возможность введения регулируемых тарифов на такси в регионах. Агрегаторы раскритиковали законопроект и в сентябре направили в Госдуму свои поправки к документу, однако они были проигнорированы.Не поддерживают идею госрегулирования тарифов на такси и в ФАС. "Мы считаем, что для этого рынка, который новый, который растущий, находится в состоянии конкуренции, участников на рынке много, введение государственного регулирования тарифов на нем нецелесообразно", - сказала Заева на онлайн-конференции "Такси на грани: что ждет отрасль", организованной "Коммерсантом".По ее словам, ФАС в принципе считает, что регулирование тарифов на любых рынках можно вводить лишь в исключительных случаях. "Мы считаем, что лучший регулятор тарифов – это рынок. Любое государственное вмешательство в сферу, которая не находится в состоянии естественной монополии, неизменно приведет к перекосу в рыночных отношениях", - сказала Заева."Вводить ценовое регулирование в случаях, когда не получается осуществлять контроль – это плохой путь, это путь очень тупиковый. В итоге мы получим огромный черный рынок, вернемся в состояние 20 лет назад. Да, статистика улучшится – потому что черный рынок (в нее – ред.) не попадет", - добавила представитель ФАС.По ее мнению, на рынке такси необходимо принимать взвешенное регулирование, которое будет учитывать интересы всех сторон. "Выстроить правоотношения и определить ответственность участников друг перед другом – это, конечно, требуется. Потому что на самом деле сейчас между водителем и агрегатором очень много посредников, которые возникли, в том числе, вследствие правовой неопределенности в этих вопросах", - сказала Заева.
https://ria.ru/20201014/taksi-1579677842.html
https://ria.ru/20200930/avtomobili-1578023675.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574220244_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_bfdcd703a84f8613d24e416a8267c987.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена заева, виталий ефимов, евгений москвичев, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф, единая россия, экономика

ФАС выступила против госрегулирования тарифов на такси

18:07 29.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТакси у здания аэропорта в Симферополе
Такси у здания аэропорта в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба считает нецелесообразным введение государственного регулирования тарифов на услуги такси, уверена, что лучший регулятор цен – это рынок, заявила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.
В июне 2018 года депутаты Вячеслав Лысаков, Евгений Москвичев, Виталий Ефимов и Виктор Дзюба (все ЕР) внесли в Госдуму проект закона о регулировании деятельности агрегаторов такси. Одна из содержащихся в нем норм возможность введения регулируемых тарифов на такси в регионах. Агрегаторы раскритиковали законопроект и в сентябре направили в Госдуму свои поправки к документу, однако они были проигнорированы.
Знак такси - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 04:10Распространение нового коронавируса
Названы условия для безопасной поездки в такси
Не поддерживают идею госрегулирования тарифов на такси и в ФАС. "Мы считаем, что для этого рынка, который новый, который растущий, находится в состоянии конкуренции, участников на рынке много, введение государственного регулирования тарифов на нем нецелесообразно", - сказала Заева на онлайн-конференции "Такси на грани: что ждет отрасль", организованной "Коммерсантом".
По ее словам, ФАС в принципе считает, что регулирование тарифов на любых рынках можно вводить лишь в исключительных случаях. "Мы считаем, что лучший регулятор тарифов – это рынок. Любое государственное вмешательство в сферу, которая не находится в состоянии естественной монополии, неизменно приведет к перекосу в рыночных отношениях", - сказала Заева.
"Вводить ценовое регулирование в случаях, когда не получается осуществлять контроль – это плохой путь, это путь очень тупиковый. В итоге мы получим огромный черный рынок, вернемся в состояние 20 лет назад. Да, статистика улучшится – потому что черный рынок (в нее – ред.) не попадет", - добавила представитель ФАС.
Автомобили службы Яндекс Такси - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 20:45
"Яндекс" сравнил расходы на каршеринг, такси и личный автомобиль
По ее мнению, на рынке такси необходимо принимать взвешенное регулирование, которое будет учитывать интересы всех сторон. "Выстроить правоотношения и определить ответственность участников друг перед другом – это, конечно, требуется. Потому что на самом деле сейчас между водителем и агрегатором очень много посредников, которые возникли, в том числе, вследствие правовой неопределенности в этих вопросах", - сказала Заева.
 
Елена ЗаеваВиталий ЕфимовЕвгений МосквичевФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Госдума РФЕдиная РоссияЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Пашинян призвал назвать виновника нарушения перемирия в НКР
01:15Стало известно, что нашли у совершившего теракт в Ницце мужчины
01:10Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
Лента новостейМолния